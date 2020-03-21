В Приморье заработала "горячая линия" для предпринимателей

Ситуация в экономике из-за коронавируса и падения цен на нефть близка к катастрофе

Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, могут обратиться за бесплатной консультацией в министерство экономического развития Приморья. Отправить свой вопрос также можно в мессенджер по номеру: +7 (908) 972-65-00.

Как отметила министр экономического развития Наталья Набойченко, к настоящему времени больше всего от введения ограничений пострадали отрасли, связанные с приемом и обслуживанием иностранных туристов, выездным туризмом, а также компании, занятые экспортно-импортными операциями.

«Поэтому сейчас готовятся экстренные меры для поддержки малого и среднего бизнеса. Информации поступает много, просим предпринимателей обращаться к нам за разъяснениями», – обозначила она.

Предполагается, что предпринимателям Приморья окажут содействие в переговорах с банками по отсрочке платежей по действующим кредитам. Также с 23 марта они смогут воспользоваться льготным продуктом от микрокредитной компании края и оформить займ до 5 миллионов рублей по ставке от 1,5 % годовых.

Отметим, что Правительство Приморского края совместно с бизнес-сообществом уже подготовило и направило в Правительства Российской Федерации предложения по стабилизации ситуации. При этом часть мер уже предусмотрена в поручениях Правительства РФ. Так, для малого и среднего бизнеса вводится мораторий по выплате страховых взносов на три месяца (начиная с марта), а также отсрочка по уплате арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. Отсрочка по платежам будет действовать до 1 мая 2020 года.