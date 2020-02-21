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Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий

21 Февраля 2020, 17:30 | Приморье

Начало реализации проекта запланировано уже на 2020 год

На территории Хабаровского края планирует реализацию проект представительства Госкорпорации «Росатом» ПАО "ППГХО" по техническому обслуживанию отечественного и импортного горно-обогатительного оборудования, транспортной техники, а также ремонту, обслуживанию сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования.

В настоящее время, ППГХО совместно с АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» прорабатывают вопросы расширения портфеля заказов. С целью презентации потенциальным клиентам производственных возможностей предприятия с 12 по 15 марта организован визит руководителей горнодобывающих компаний и предприятий сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока на градообразующие предприятия ГК «Росатом» города Краснокаменска Забайкальского края.

В рамках роуд-шоу пройдет демонстрация оборудования, ремонтно-механического завода, где осуществляется ремонт и изготовление, как горного оборудования, так и сельскохозяйственной техники. Потенциальным клиентам представят оборудование в режиме эксплуатации (в полевых условиях). Кроме того участники посетят завод взрывчатых веществ, угольный разрез «Уртуйский» и Центральную научно-исследовательскую лабораторию.

Краевое агентство инвестиций и развития приглашает к участию в роуд-шоу заинтересованные в применении современного и технологичного оборудования горнопромышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Напомним, что в конце 2019 года компания ПАО «ППГХО» подписало соглашение о сотрудничестве с АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» о сопровождении готовящегося к реализации инвестиционного проекта.

На территории площадки «Парус» ТОР «Комсомольск» компания планирует производство и техническое обслуживание горно-шахтного оборудования и техники. На площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск" сборку и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.

Сельскохозяйственные и горно-добывающие предприятия Хабаровского края уже проявили интерес к приобретению техники компании ППГХО, а также к сервисному и ремонтному обслуживании уже имеющейся в их работе специализированной техники.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: тор  Росатом  комсомольск 



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