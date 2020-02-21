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Во Владивостоке открывается фестиваль "Сделано в Приморье"
Насыщенная концертная программа ждет гостей фестиваля "Сделано в Приморье"
Фестиваль "Сделано в Приморье" (0+) уже в эту субботу возвращается на пешеходную площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновская во Владивостоке. Всех ждет насыщенная программа и конкурсы. Маленьких гостей встретят аниматоры в костюмах героев русских сказок и мультфильмов, сообщает ИА PrimaMedia.
Официальное открытие фестиваля состоится в субботу, 22 февраля, в 13.00 часов. Уже в 14.00 часов гости смогут принять участие в мастер-классе по росписи пряников, а к 15.30 на площадке появятся герои мультфильма "Маша и Медведь" – их игровая программа не оставит равнодушными не только детей, но и взрослых.
День защитника Отечества гости также будут отмечать на площадке фестиваля. В 15.00 часов начнется праздничная концертно-игровая программа с ведущим и шоу-дуэтом "Колибри". Вокальный шоу-дуэт порадует в том числе и танцевальными номерами, оставив яркие эмоции у гостей и жителей города. С 17.00 до 18.00 часов развлекать гостей будут аниматоры в костюмах Богатыря, Иванушки и Змея Горыныча. 24 февраля на фестиваль заглянут Незнайка и клоун – они приготовили чудеса, которые будут удивлять окружающих с 15.00 до 17.00 часов.
Встречать весну и провожать зиму приморцев и гостей края также приглашают на площадку фестиваля. В последний день зимы, 29 февраля, с 15.00 до 17.00 часов гостей ждет праздничная концертно-игровая программа с ведущим "Народные забавы", а с 17.00 часов специально для детей на фестиваль заглянут герои "Смешариков".
Встречать весну в Масленицу гости фестиваля будут с вкусными блинами, народными песнями, частушками и настоящим русским хороводом. В первый день весны на фестивале также появится кузнец. Каждый сможет приобщиться к кузнечному делу и сделать себе памятную русскую монету.
Завершиться фестиваль "Сделано в Приморье" самым весенним и женским праздником. Три дня, 7, 8 и 9 марта, часов гостей будут развлекать аниматоры в костюмах русских сказок и мультфильмов. Детям понравятся персонажи "Сказочного патруля" и "Доктор Плюшева".
В Международный женский день с 15.00 до 17.00 часов на площадке фестиваля ведущий будет радовать милых дам стихами, комплиментами, а также узнает, какой же самый желанный подарок для женщин в этом году. Известный в городе вокалист подарит девушкам их любимые песни и привнесет улыбку в их жизнь.
Фестиваль "Сделано в Приморье" организует краевой центр "Мой бизнес". Площадка на Фокина позволит приморцам и туристам лучше узнать местную, приморскую продукцию, а предпринимателям дает возможность реализовать свой товар на одном из самых живых маршрутов в городе.
Отметим, что губернатор края Олег Кожемяко уделяет особое внимание поддержке приморских производителей. По его мнению, такое содействие способно обеспечить новые рабочие места и возможности для развития предприятий региона.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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