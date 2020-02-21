Малому бизнесу сделали обрезание

Почти 800 субъектов малого и среднего предпринимательства потерял Приморский край в 2019 году

Увеличение налоговой нагрузки, внедрение онлайн-касс, судебный произвол и бюрократические проволочки сделали свое дело - без работы оказались около 10 тыс. человек. Сейчас на hh.ru в Приморском крае более 180 тыс. резюме соискателей, из них более 1,7 тыс. указали, что они имеют опыт управления малым бизнесом. Чаще всего это соискатели, у которых когда-то был опыт работы в собственном бизнесе.

Опрошенные газетой «Золотой Рог» бизнесмены сходятся в одном – если свое дело больше не вызывает положительных эмоций, то проще его закрыть, чем бороться.

Главное - объективно оценивать ситуацию

Александр Х. открыл компанию по проектированию, монтажу и установке бань и саун. Выбор был предопределен еще в детстве: оба деда – плотники. Сам Александр получил соответствующее образование. Чтобы открыть бизнес, он воспользовался субсидией от Центра занятости населения.

Поначалу все шло прекрасно, однако через три года компанию пришлось закрыть. Причины: отсутствие грамотного бизнес-плана и анализа рынка, низкий уровень подготовки кадров, нехватка материальных активов.

«Уровень профессионализма моих сотрудников недотягивал до уровня запросов моих клиентов, - рассказывает Александр. – Мне приходилось самому переделывать их работу. Это происходило не из-за лени или вредности, просто по-настоящему ценные кадры давно работают на себя или в крупных компаниях. Я распрощался со всеми сотрудниками на хорошей ноте, еще до закрытия. Мы объективно оценивали ситуацию. Сейчас они снова хотели бы со мной поработать».

После закрытия компании необходимо было выплатить полмиллиона рублей долгов. Александр признается, что не грустил по этому поводу. «Это ведь не 50 миллионов, поэтому мне не приходилось долго настраивать себя на нужную волну. При отдаче долгов я не пользовался никакими банковскими инструментами, потому что привык рассчитывать только на себя. Работал на основной работе и брал подработки, продал весь свой инструмент. Сейчас задумываюсь иногда об открытии своего бизнеса, но прекрасно чувствую себя и в качестве наемного работника», - говорит собеседник газеты «Золотой Рог».

Когда опыт – ценность

У Александра проблем с поиском работы не возникло. «У меня никогда не было пафоса, мол, я – директор. Во многом стало проще, ведь своего начальника я теперь понимаю гораздо лучше и вижу любую проблему с двух сторон, таким образом проще найти компромисс», - говорит наш герой.

Однако, некоторым бизнесменам довольно тяжело устроиться на работу, и дело даже не в гордости.

- Практика показывает, что у таких соискателей могут быть определенные трудности с поиском работы по найму, - объясняет руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО Елана ТАРАЩУК. - Почему? Многие работодатели считают, что такие соискатели чаще ищут временную работу, чтобы переждать трудные времена, а потом быстро уйдут, как только появится такая возможность. Это мнение родилось не на пустом месте, поэтому имеет место быть. Кроме этого, таких сотрудников часто не берут из-за опасения, что они не смогут работать в коллективе, принимать корпоративную культуру другой компании. Все это потому, что человек привык все и всегда решать сам, устанавливать свои порядки, в найме немного другая история.

Что делать тем, кто хотел бы вернуться работать в компанию? Обязательно говорить о своем желании на собеседовании и пояснять, почему было принято такое решение. Задача соискателя в этой ситуации - чтобы потенциальный работодатель понял, что решение не спонтанное, взвешенное и принятое. Кроме собеседования, об этом факте стоит написать в сопроводительном письме, которое кандидаты отправляют при отклике на вакансию.

В каких ситуациях опыт собственного бизнеса может стать плюсом? Такой опыт может стать ценным при поиске сотрудников с высокой самостоятельностью в принятии решений и регламентов работы. На них стоит обратить пристальное внимание».

Не стоит отчаиваться…

Не все готовы расставаться со своим детищем. Некоторые продолжают вести бизнес, несмотря на переменчивые успехи.

- Мы полтора года вели большой объект, - рассказывает директор ООО «Прим СК» Иван КОПЫТОВ. - Когда пришло время оплаты, компания подала заявление о банкротстве. Это была серьезная финансовая потеря, но так случается. Дальше мы начали работать с различными муниципальными предприятиями, ведь там была гарантия, что они не обанкротятся внезапно. Однако, тут оказались свои нюансы. Организация пообещала расплатиться к концу года, в конце года попросили перенести оплату на следующий год. Тут то и началось самое интересное, потому что работы велись на заемные средства. Выплат мы дожидались два года. Да, можно было подать в суд, но это означало испорченные отношения, и никто не мог гарантировать, что деньги выплатят сразу.

Я с нетерпением ждал поправок в 44 ФЗ. В них говорится, что расчет должен производиться в течении 30 дней после окончания работ. Однако, муниципалы не торопятся рассчитываться, так как серьезных санкций за это нарушение не предусмотрено.

Как мы выбираемся из этой ситуации? Постепенно. Где-то платят за работу сразу, где-то приходится ждать, а кое-где и требовать свои деньги. Это очень утомительный процесс, на который необходима масса ресурсов. Всегда стоит закладывать время ожидания выплат в сроки, рассчитывать на эти деньги как на депозит в банке.

Главный совет, который я могу дать предпринимателям, оказавшимся в такой же ситуации – не отчаивайтесь. Если вы твердо понимаете, что с этим типом заказчиков у вас сейчас не выходит, просто пробуйте другие типы заказчиков. У каждого типа заказчиков есть свои плюсы и свои минусы. И подбирайте необходимый набор под свои приоритеты. Сегодня этот тип не соответствует вашим приоритетам, а завтра/послезавтра вполне может быть.

Ну и друг, партнер, команда познаются в беде. До беды лучше не доводить, но через определенные трудности пройти стоит.

… И отступать

История генерального директора рекламно-производственной компании IDEA FIX Артема ДОВГОПОЛОГО внушает оптимизм.

- В 2015 году я переехал жить во Владивосток. В незнакомом городе решил заняться бизнесом по производству рекламных вывесок, опыта не было, стартового капитала тоже, - рассказывает предприниматель. – Рекламно-производственная сфера - это молодое направление бизнеса, ему всего 30 лет. Здесь нет четких общепринятых бизнес-процессов, все хаотично, и так - по всей стране. Именно поэтому все выстраивается ценой ошибок: ошибся, поплатился, сделал выводы, пошел дальше. В результате моих промахов появился кассовый разрыв, который рос одновременно с увеличением оборота компании. Почему так? Стало появляться больше крупных клиентов, начались сделки с федеральными компаниями, которые, как правило, работают без предоплаты. Мы стали рисковать, ввиду своей неопытности, подписались на определенные условия сделок, сейчас мы бы этого не сделали. Чем крупнее заказчик, тем сложнее проходит прием работ, множество комиссий. Мы не были к этому готовы, начались задержки оплаты от клиентов, как следствие возникли задержки с зарплатами и выплатами поставщикам, в итоге возникла хаотизация бизнес-процессов.

Признаться, так как я не местный, в тех ситуациях проще всего было бросить все и уехать из города, но я знал, что это все нормализуется. Нужно пройти через это, ведь рост происходит через боль. Человек так устроен, что он растет и развивается только вне зоны комфорта, это же правило применимо к организациям. В кризис наш мозг работает по-другому, работоспособность увеличивается в разы, поэтому после кризиса наступает рассвет. Сейчас в нашей компании начался этот период.

Бывают ситуации, когда бизнес проще закрыть: если ты потерял интерес и мотивацию. Если у тебя нет мотивации работать, ты чувствуешь, что это не твое, то не стоит мучать себя и других. За четыре года работы, на моей памяти, в городе закрылись порядка 10 компаний, а ведь это около 10-15% рынка.

Молодым предпринимателям могу посоветовать не сдаваться. Дело в том, что опытные бизнесмены уже проходили кризисы и знают, что это возможность для роста, шанс на то, чтобы стать сильнее. У всех ваших конкурентов, наверняка, была такая ситуация, но они ее прошли, а значит - и вы сможете.

МНЕНИЕ

Как пережить потерю

Что делать в случае крупного провала, объяснила гештальт-психотерапевт Алена КОМКОВА:

- Во-первых, нужно определиться с приоритетной потребностью для себя и обязательно позаботиться о чувстве безопасности, чтобы обрести устойчивость. При этом безопасность, конечно же, для всех разная: от поездки в места с теплыми воспоминаниями до конкретной суммы в качестве подушки безопасности. Когда базовая потребность будет закрыта, то появится ресурс на восстановление себя и своих жизненных сфер.

Что делать близким в такой ситуации? У всех нас в разных критических ситуациях срабатывают разные защиты, поэтому и потребности в кризисе, конечно же, разные. Нужно помочь понять, что человеку нужно сейчас, и действовать в рамках этой потребности. Опять же, вариантов может быть масса: запрос на поддержку от окружающих и их конкретные действия, возможность побыть наедине с собой и прожить свое горе, т.д. Важно отследить, чтобы не было длительного западания в разрушающие состояния - если возникают такие опасения, то стоит обратиться к психологу.

Как понять, что человеку пора к специалисту и сам он уже не в состоянии справиться с этой ситуацией? Очень длительное проживание ситуации. Бездействие к «починке» себя и своей жизни. И, наверное, так называемое «хождение по кругу»: когда происходит зависание на рефлексии случившегося (почему, как, зачем?), а понимание не формируется, - и на эти осознавания сливается так много жизненных сил, что их явно перестает хватать на другие задачи.

На фото: Опытные бизнесмены уже проходили кризисы и знают, что это дает возможность для роста.

Фото из архива

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



