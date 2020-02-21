Продается гараж с видом на море

Газета «Золотой Рог» разбиралась, почему морской фасад Владивостока нужно избавить от уродливых пятен гаражных построек

Одно время специалистами краевой и городской администраций, архитекторами и представителями различной активной общественности cерьезно обсуждалась тема «морского фасада» дальневосточной столицы. При этом много говорилось о его архитектуре, создании красивого силуэта, которые должны были радовать взгляды туристов, прибывающих к нам морем, о том, что с берега надо убирать предприятия, портящие их впечатления…

Но о лодочных гаражах, вышедших на передний план «фасада» предпочитали не вспоминать, при том, что они были и остаются одним из самых сильных акцентов прибрежной застройки. А вблизи, для прогуливающихся по берегу, они просто поразительны и завидны, поскольку немало желающих иметь такие же «бунгало».

















Типичные реалии морского фасада дальневосточной столицы.



Круто, как «на Буссе»

Брокер ТД «Аском и К» Ольга КРАМАР отмечает, что лодочные гаражи во Владивостоке довольно редко продаются через агентства недвижимости, хотя спрос на них в морском городе, конечно, есть. И, если права на землю и постройку оформлены, и документы в порядке, то вопросов по такой сделке нет – она довольно проста и не требует много времени. И такие беспроблемные объекты на морском берегу есть. Даже в районе Первой речки.

Однако, специалист по недвижимости обращает внимание, что лодочный гараж по закону не может быть переведен в жилой фонд, хотя многие предлагаемые объекты зачастую обустроены как жилье. Кроме того, покупателю надо тщательно ознакомиться с документами продавца и понимать, например, что участок земли - не в собственности, а в аренде или вообще не узаконен. И уже затем трезво решать: брать или не брать.

Предложений о продаже лодочных гаражей во Владивостоке обычно немного. Но они очень интересны.

Например, в районе ул. Пархоменко, 4/1 в ЛСК «Дельфин» за 7 млн рублей продается лодочный гараж, в котором для лодки покупателя созданы человеческие условия. Помимо места, где она должна стоять, на втором этаже имеются кухня, гостиная, санузел и парилка, а на 3-м – комната и санузел. К этому готовому сооружению возможно надстроить еще и мансардный этаж. И все этажи – с отдельным входом. Общая площадь – 320 кв. метров. Продавец полагает, что помимо простого хранения лодки все это может быть домом для нескольких семей, которые желают морской близости.

При такой цене можно считать, что продавец отдает объект даром или меняет на квартиру относительно этой – «смешной» - площади. Кстати, на сопке Буссе, на ул. Жариковской, четырехэтажный таунхаус площадью около 300 кв. метров сегодня предлагается по цене 46 млн рублей. А ведь около него море не плещется!

Собственник лодочного гаража отмечает, что постройка зарегистрирована. Объект в собственности уже с 2012 года, но участок не в собственности, а в аренде на 49 лет. Что, видимо, и объясняет умеренную цену. Но можно купить и выгоднее.

Ровно в десять раз дешевле – за 700 000 рублей, здесь же, предлагается другой вариант – двух-

этажное строение площадью всего 120 кв. метров. Помимо места для лодки в этом пространстве имеются: банька, зона отдыха, три спальни и балкончик. Однако в этом случае покупателя честно предупреждают, что никакого права на землю под этой постройкой нет. То есть, предложение дешево, но рискованно.

В районе ст. «Чайка» по ул. Пальчевского, 16а новые лодочные «таунхаусы» площадью 220 кв. метров предлагаются по 5 999 999 рублей – это три этажа с чердаком, возможен большой балкон, но подвал покупателю придется рыть самому, если уверен, что он будет сухим.

К этому лодочному гаражу, находящемуся всего в двух десятках метров от моря, в рамках реконструкции лодочного кооператива, завершенного в 2014 и 2018 гг., подведены городские коммуникации. Но, судя по кадастровой карте, лодочные гаражи по этому адресу зарегистрированы госрегистраторами как «Нежилое здание/эллинги с объектами обслуживания маломерного флота» и «Нежилое здание/реконструкция эллингов в районе ул. Пальчевского,16а в г. Владивостоке Приморского края. Вторая очередь». Хотя по факту – это помещения, которые рассчитаны на то, чтобы их использовали как жилье.

Почему-то, вне зависимости от участка берега, через объявления предлагаются лодочные гаражи исключительно в несколько этажей и площадью от 57 кв. метров до нескольким более 300, то есть квартирных и коттеджных размеров. Скромных гаражей, рассчитанных на маленькие плоскодонки, в предложениях нет. Но можно и поискать, выйдя на берег. Лодочные гаражи географически во Владивостоке, помимо уже названых мест, также располагаются на берегах бухт Щитовая, Промежуточная, Тихая, в районе бухты Патрокл – п-ов Басаргина, мысов Купера и Чумака, на Моргородке, в районе ул. Татарской на Второй Речке и на Угольной. Максимальная цена, предлагавшаяся за такой объект в последнее время – это 9,5 млн рублей за кооперативное нежилое строение в районе ул. Бархатной.

Переход на другой формат

Строительно-проектная организация ООО «Петр» предлагает проектировать и строить лодочные гаражи. Однако, как сказал ее представитель, таких заказов у компании по Владивостоку давно уже нет. Да и у нее самой тоже участков побережья для строительства нет. Но если заказчик с участком найдется, то можно и спроектировать, и построить. Как пример приводится проект, который компания осуществила в 2008 году в Тавричанке. Он же отметил, что получить землю под лодочные гаражи в пределах городского округа сегодня практически невозможно.

Новые проекты лодочных гаражей во Владивостоке все же появляются. Года три назад компания ООО «Владинжиниринг» выполнила проект двухэтажных боксов площадью около 63 кв. метров каждый для заказчика, который организовывал строительство 5 секций гаражей по 6 эллингов в районе ул. Пархоменко. Второй этаж по проекту должен был стать «комнатой» площадью более 30 метров. Проектом комплекса для гаражей были предусмотрены: теплый фасад, канализация, водоснабжение и электричество. То есть все, чтобы можно было жить рядом со своей лодкой.

Зыбкое право на доступ к морю

- Состояние побережья моря во Владивостоке удовлетворительным назвать нельзя. На нем, как везде в городе, чувствуется отсутствие хозяина, - отмечает председатель коллегии адвокатов Приморья «Игнатюк, закон и партнеры» Юрий ИГНАТЮК. – На морском побережье чуть ли не полное отсутствие пляжей, и везде, как утверждает санэпиднадзор, «купаться запрещено». Даже в центре города, на Спортивной набережной, долгие годы мы видим кусок заброшенного берега с разбитыми пирсами. От кораблей, стоящих на рейде, к берегу постоянно прибивает выброшенные отходы. Побережье никто не чистит кроме волонтеров раз в году. И множество лодочных гаражей, которые и гаражами не назовешь, потому что они перестроены в частные владения с саунами, комнатами отдыха, спальнями, где любители морского бриза проводят свой досуг. Практически все эти постройки самострои. Берег надо приводить в порядок!

- Некоторые лодочные гаражи и эллинги во Владивостоке были построены по разрешениям, которые давались еще в советское время. Но на сегодня они не узаконены. Нередко это уже перестроенные в несколько этажей апартаменты с водой и светом. При этом есть вопрос: «Куда отсюда сливается канализация?» В море она уходить не должна, - считает председатель НО КА «Владправо» Денис ВЛАСОВ. - Само существование на берегу этих сооружений с правовой точки зрения имеет много «под-

водных камней». Поэтому в отношении их владельцев прокуратура инициирует судебные дела в интересах неопределенного круга лиц. Но о сносе гаражного самостроя на берегу давно не слышно.

В администрации Владивостока сообщили, что сегодня берег моря в пределах городского округа является повышенной зоной внимания общественности и надзорных органов, и они вправе инициировать проверки законности тех или иных лодочных гаражей и построек, которые под них «замаскированы». Гаражная застройка на берегу задает много вопросов. Если разрешенный стандартный бокс лодочного гаража вдруг становится зданием в несколько этажей, то однозначно – такая «реконструкция гаража» является незаконной, поскольку не опирается на выполненный и согласованный в установленном порядке проект и ведется без разрешения на строительство.

Снести нельзя оставить

Устранить нарушения закона сегодня оказывается довольно сложно, притом что в прошлом Владивосток отличался очень жесткими сносами незаконных лодочных гаражей на морском берегу с помощью милиции.

Теперь былая активность в этой борьбе исчезла. Практически единственный за последние годы ее пример – это когда 14 марта 2017 года по решению Первомайского районного суда Владивостока, основанному на прокурорской проверке, ГКСМФ «Дельфин» было предписано освободить береговую полосу, произведя демонтаж 23 лодочных гаражных боксов в 20-метровой зоне от уреза воды. Категорически было предложено снести и надстройки на кровлях сохраняемых гаражей, и убрать примыкающие к лодочному кооперативу пирсы.

Но ни представление прокурора района, ни решение суда в отношении устранения нарушений кооператив и его члены не выполнили до сих пор. Служба судебных приставов тоже не смогла добиться от них «исполнения приговора» в отношении неправильной прибрежной недвижимости. Так и стоит она без изменений.

Тем не менее, это не значит, что администрация города и судебные органы в этом абсолютно бессильны. Известно, что в минувшем году только за 8 месяцев во Владивостоке были снесены около 250 незаконных автомобильных гаражей. Говорят, что постепенно дойдет очередь и до лодочных.

КСТАТИ

Прежние «жестяно-баночные» гаражи и нынешние «лодочные коттеджи» для Владивостока уже не тот формат, на который стоит ориентироваться владельцам маломерных плавсредств. В городе довольно активно строятся и развиваются стоянки и причалы для яхт, лодок и катеров.

И это уже не провинциальный стандарт, а международный. И он ценен для Приморья еще и тем, что в условиях дефицита береговой полосы такие решения более правильны, чем строительство под видом лодочных гаражей жилья, законность которого вызывает сомнения.

На фото: Гаражная застройка на берегу задает массу вопросов.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



