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"Восточный Порт" в 2019 году увеличил перевалку угля на 5,2%
Большая часть направлена в Южную Корею и Японию
АО «Восточный Порт» (Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, в 2019 году увеличило объем перевалки на 5,2% по сравнению с показателем 2018 года - до 25,51 млн тонн.
Рост перевалки обусловлен вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный порт», благодаря чему общая пропускная способность терминала увеличилась до 50-55 млн тонн в год. На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является крупнейшим специализированным угольным портом в России».
За год в порту было выгружено более 349 тыс. полувагонов угля, что на 7,5% больше показателя 2018 года.
Всего были обработаны 552 балкера, в том числе 333 судна типа panamax и 23 типа capesize.
«Положительная динамика обработки ж/д вагонов в 2019 году достигнута благодаря началу работы парка «Б» отправки порожних вагонов в рамках реализации инвестиционного проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт». Парк «Б» общего пользования по станции Находка-Восточная был полностью проинвестирован за счет АО «Восточный Порт» и безвозмездно передан на баланс ОАО «РЖД» для обслуживания всех компаний в бухте Врангеля», - поясняет компания.
В 2019 году уголь отправлялся в Южную Корею (31% от общего объема импорта), Японию (29,2%), Тайвань (17,5%), Китай (5,4%).
«Одним из перспективных направлений экспорта угля ведущих российских производителей через АО «Восточный Порт» стала Республика Индия, проявляющая интерес к российским коксующимся углям. Доля страны в грузообороте «Восточного порта» выросла с 6,5% в 2018 году до 10,3% в 2019 году», - отмечается в сообщении.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Восточный Порт» - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, что позволило увеличить объем перевалки до 50-55 млн тонн в год.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АО «Восточный Порт».
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