Во Владивостоке неожиданно подешевела аренда малогабаритных квартир

Арендаторы, снимающие малогабаритные квартиры в дальневосточной столице, могут немного порадоваться

Федеральный портал «Мир квартир», подведя итоги прошлого года по аренде этого сегмента жилья по 70 городам России, имеющим численность населения свыше 300 тысяч человек, отметил, что в 2019 году средняя ставка аренды квартир площадью до 32 кв. метров во Владивостоке снизилась на 5,3% и составила 14 062 рубля в месяц. И это лишь 16-е место среди исследованных крупных городов РФ.

Оказывается, что во Владивостоке снимать малогабаритку сегодня выгоднее, чем в Хабаровске или Якутске. Хабаровск по итогам рейтинга оказался на третьем месте, став лидером роста средней арендной платы по этому сегменту на 23,8%, и средняя такая квартира предлагалась за 18 911 рублей. Впереди Хабаровска оказались только Москва и Санкт-Петербург со ставками 32 205 рублей (+8,9%) и 21 629 (+5,1%). Отстали Сочи – 18 768 рублей (- 0,9%) и Московская область – 18 008 (+5,8%).

Рост арендной платы в Якутске составил за год 20,9%. Средняя плата за малогабаритку в нем был 15 333 рубля, что соответствует 11-му месту рейтинга. Еще один дальневосточный город Улан-Удэ также показал значительный рост арендной платы – 18,5%, но средняя ставка в нем составила 11 069 рублей и это лишь 35 место. Этот город относительно немного не дотянул до средней ставки по всем исследованным городам, которая составила 11 925 рублей при среднем росте за год 6,6%.

Самая дешевая по крупным городам России аренда малогабаритных квартир оказалась в городе Волжском – 7 150 и в Пензе – 7 280 рублей в месяц.