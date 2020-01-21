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Городская недвижимость выставлена на торги

21 Января 2020, 12:39 | Приморье

Администрация Владивостока объявила аукционы по продаже нежилых помещений для организации бизнеса. В списке – 23 объекта разной площади. В них можно разместить предприятия торговли, услуг, спортзалы, склады, офисы и т.п. В ряде случаев на земельных участках возможен демонтаж старых и возведение новых объектов. Торги пройдут 17, 18, 19, 20 и 21 февраля.

Среди выставленных на продажу объектов - помещения на улицах Борисенко, 17а, Калинина, 57, Луговая, 59, Беляева, 7, Светланская, 108-б, на Океанском проспекте, 107, пр. 100-летия Владивостока, 130 и др.

Вновь выставлены на продажу объекты недвижимости на островах Русский и Попова. Не в первый раз выставляется на торги большой комплекс зданий военного городка №64 в Садгороде вместе с земельными участками площадью более одного и более семи гектаров. Разрешенное использование - объекты административного назначения, связанные с организацией отдыха, туризма, занятием физической культурой и спортом.

Выставлен в Садгороде на продажу и комплекс зданий военного городка №93 с земельным участком площадью более 1,2 га. Разрешенное использование - объекты, связанные с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

Потенциальные покупатели могут заранее ознакомиться с предлагаемыми помещениями на сайте администрации Владивостока или непосредственно побывать на объектах.

Все объекты, предлагаемые к продаже, входят в программу приватизации, утвержденную Думой г.Владивостока. Как подчеркивают специалисты Управления муниципальной собственности, возможность приобрести помещения, а также землю – важное условие для развития местного предпринимательства, возможность для эффективного использования недвижимости. Кроме того, аренда и продажа муниципального имущества - существенный источник неналоговых доходов в городской бюджет.

Информация о торгах размещена на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), а также на сайте torgi.gov.ru.

Аукционы пройдут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https:/

Справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., 3, каб. 6.

Тел.: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

E-mail: [email protected]

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  торги 



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