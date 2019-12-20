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Во Владивостоке на строительство здания-лестницы к пляжу на бухте Федорова вернулись рабочие
Во Владивостоке в районе концертного комплекса «Феско Холл» на строительстве нового пешеходного спуска к пляжу бухты Федорова появились строители.
Известно, что «реконструкция лестницы» или строительство нового спуска здесь было начато в 2014 году в рамках муниципальной программы «Берег здоровья». Тогда администрация города приняла решение заменить разбитую бетонную лестницу около каскадного дома на ул. Станюковича, 48/1 на более презентабельный объект двойного назначения – чтобы была польза и городу, и пешеходам.
Спуск было решено оформить в духе эксплуатируемых крытых надземных переходов на пл. Луговой и в районе остановки транспорта «Столетие». За основу новой лестницы был принят проект пятиэтажного здания. При начале его строительства на объекте был вывешен паспорт, на котором говорилось о том, что он строится именно администрацией города.
В дальнейшем строительство объекта было заморожено. Отмечалось, что земельный участок под кадастровым номером 25:28:020018:1647, на котором находится долгострой, не раз был предметом разбирательств в Арбитражном суде Приморского края, Пятом арбитражном апелляционном суде и пр. При этом отмечались ответственность по объекту некого частного лица и необходимость сноса многоэтажной постройки.
Несколько дней назад мы удостоверились, что действительно внутри пятиэтажного здания-спуска ведутся какие-то внутренние работы, о чем свидетельствовали характерные для стройки шумы и звуки. Однако попасть на объект оказалось невозможно, а его строительный паспорт куда-то исчез. Поэтому чей этот объект теперь, и когда он будет сдан, неизвестно.
Тем не менее, появилась надежда, что к очередному летнему сезону этот ранее популярный проход к пляжу будет открыт. Пока же уже в течение пяти лет горожанам, желающим спуститься к морю от «Феско Холла», приходится идти в обход.
На фото: Строящийся в районе бухты Федорова объект потерял паспорт.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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