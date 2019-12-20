Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье наторговало на миллиард долларов
Промышленный экспорт Приморского края в этом году составит почти 1,2 миллиарда долларов. Необходима ли приморским компаниям государственная поддержка для экспорта продукции на внешние рынки, предстоит выяснить в ходе опроса.
Как сообщили в краевом департаменте промышленности, в этом году на экспорт вышли 40 компаний Приморья в области металлургии, машиностроения и лесопереработки.
«До конца года таких компаний будет почти 60. Ожидается, что экспорт конкурентоспособной промышленной продукции - полиметаллических руд, кругляка леса, автомобилей, двигателей - составит почти 1,2 миллиарда долларов», - отметили в ведомстве.
Сегодня в крае реализуется региональный проект «Промышленный экспорт», который является составной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Планируется, что ежегодный рост экспорта промышленной продукции из Приморья должен составлять 5% и к 2024 году достигнуть 1,8 миллиарда долларов.
«Требуется ли компаниям господдержка при выводе товаров и услуг на внешние рынки, предстоит выяснить в ходе опроса, принять участие в котором мы приглашаем представителей промышленных предприятий Приморья с численностью работников более 50 человек», - отметили в департаменте.
Кроме того, на прошедшей неделе вопросы развития сотрудничества между Приморьем и Республикой Индия в сфере туризма и инвестиций обсудили врио вице-губернатора края Константин ШЕСТАКОВ и Генеральный консул Индии во Владивостоке Шубхам КУМАР.
Константин Шестаков отметил необходимость рассмотреть вопрос о создании регулярного авиасообщения между Индией и Владивостоком. Он также подчеркнул, что краю было бы интересно принять фам-тур крупных индийских туроператоров, которые хотели бы работать как на въездном, так и на выездном направлениях.
«Аналогичная ситуация по малому и среднему предпринимательству – мы хотели бы организовать бизнес-миссию в Индию и готовы оказать содействие в проведении ответной бизнес-миссии индийских предпринимателей в Приморье», – обозначил он.
Замглавы региона назвал и перспективные направления для вложения инвестиций в Приморье: околотуристские проекты, промышленность, производство. Он подчеркнул, что краевые власти заинтересованы в приходе новых инвесторов на территорию региона и готовы оказать им необходимую помощь.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
- Приморье наторговало на миллиард долларов
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- Судьбу "Востокцемента" решат в високосном году
- На центральной площади Владивостока состоится настоящий K-POP концерт
- Если вы богаты бизнес-идеями
- Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока
- Развлечения в Приморье ждут серьезных инвестиций
- FESCO хочет загрузить порт Владивосток контейнерами из Азии в Европу
- Гарантийному фонду Приморского края - 10 лет
Новости раздела
- Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
- Приморье наторговало на миллиард долларов
- "Магия огня и металла очень притягательна"
- Кони в "шашечках"
- Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- Судьбу "Востокцемента" решат в високосном году
- Энергоснабжение в столице Приморья улучшат за счет модернизации подстанции "Волна"
- На центральной площади Владивостока состоится настоящий K-POP концерт
- Если вы богаты бизнес-идеями
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока может стать таиландским
- Международный аэропорт Хабаровск стал лауреатом премии "Звезда Дальнего Востока"
- 10 тонн березового сока, пшеницу и иван-чай можно собрать на 50 "дальневосточных гектарах"
- Мост на о.Елены станет важнейшим элементом Владивостокской кольцевой автодороги
- Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica
- Чтобы накопить на квартиру, жителю Владивостока потребуется более шести лет
- Мусор становится золотым
- "Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"
- Юрий Трутнев представил врио губернатора Еврейской автономной области
- Обладатели карты "Приморец" получат скидки в крупных торговых сетях