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Приморье наторговало на миллиард долларов

20 Декабря 2019, 14:40 | Приморье

Промышленный экспорт Приморского края в этом году составит почти 1,2 миллиарда долларов. Необходима ли приморским компаниям государственная поддержка для экспорта продукции на внешние рынки, предстоит выяснить в ходе опроса.

Как сообщили в краевом департаменте промышленности, в этом году на экспорт вышли 40 компаний Приморья в области металлургии, машиностроения и лесопереработки.

«До конца года таких компаний будет почти 60. Ожидается, что экспорт конкурентоспособной промышленной продукции - полиметаллических руд, кругляка леса, автомобилей, двигателей - составит почти 1,2 миллиарда долларов», - отметили в ведомстве.

Сегодня в крае реализуется региональный проект «Промышленный экспорт», который является составной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Планируется, что ежегодный рост экспорта промышленной продукции из Приморья должен составлять 5% и к 2024 году достигнуть 1,8 миллиарда долларов.

«Требуется ли компаниям господдержка при выводе товаров и услуг на внешние рынки, предстоит выяснить в ходе опроса, принять участие в котором мы приглашаем представителей промышленных предприятий Приморья с численностью работников более 50 человек», - отметили в департаменте.

Кроме того, на прошедшей неделе вопросы развития сотрудничества между Приморьем и Республикой Индия в сфере туризма и инвестиций обсудили врио вице-губернатора края Константин ШЕСТАКОВ и Генеральный консул Индии во Владивостоке Шубхам КУМАР.

Константин Шестаков отметил необходимость рассмотреть вопрос о создании регулярного авиасообщения между Индией и Владивостоком. Он также подчеркнул, что краю было бы интересно принять фам-тур крупных индийских туроператоров, которые хотели бы работать как на въездном, так и на выездном направлениях.

«Аналогичная ситуация по малому и среднему предпринимательству – мы хотели бы организовать бизнес-миссию в Индию и готовы оказать содействие в проведении ответной бизнес-миссии индийских предпринимателей в Приморье», – обозначил он.

Замглавы региона назвал и перспективные направления для вложения инвестиций в Приморье: околотуристские проекты, промышленность, производство. Он подчеркнул, что краевые власти заинтересованы в приходе новых инвесторов на территорию региона и готовы оказать им необходимую помощь.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 


 

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Теги: экспорт  валюта 



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