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Одна из крупнейших компаний Приморья снова с прибылью
Дальневосточное морское пароходство забыло про провальный прошлый год
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 196 млн рублей.
Выручка пароходства за 9 месяцев выросла на 35% - до 1,423 млрд рублей. Объем выручки от перевозки грузов (основная производственная деятельность пароходства) составил 1,53 млрд рублей, в том числе выручка от перевозки грузов в каботаже составила 950,26 млн рублей, от перевозки грузов в загранплавании - 579,39 млн рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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