Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты
Номинация для студенческих PR-проектов впервые учреждается на региональном этапе Дальнего Востока Национальной премии «Серебряный Лучник». Заявки на участие принимаются от всех учебных заведений региона, которые реализовали собственные коммуникационные проекты.
Как пояснила руководитель Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Светлана Дмитриченко, у студентов впервые есть возможность представить сообществу реализованные проекты, направленные на коммуникации с общественностью. А также получить обратную связь, рекомендации и оценку профессиональных экспертов, среди которых будут и потенциальные работодатели.
Войти в число претендентов на звание лучшего регионального студенческого проекта в области развития коммуникаций можно до 31 декабря, заполнив регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участвовать могут любые ВУЗы Дальнего Востока, студенты которых реализуют проекты в области общественных связей.
Финалисты конкурса будут объявлены 16 января 2020 года. А в первые дни февраля во Владивостоке состоится публичная защита и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты
- Владивосток представят в московском метро
- Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
- Все для победы
- Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
- Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
- Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
Новости раздела
- Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты
- "Вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено"
- МТС Банк делает ставку на цифровизацию
- Это энергичный форум
- Инвесторы подбирают по зернышку
- Компания "Акцент" пригрозила банкротством угольному порту в Приморье
- Миллиард за новострой
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Высокие цены на острие строительной арматуры
- Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Бывший глава Приморья уходит на повышение
- В Хабаровске пройдет бизнес-форум для самозанятых
- Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников
- Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут
- На Сахалин завезли новую партию коров из Дании
- Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
- Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке
- Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает