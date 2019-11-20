"Вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено"

Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условия почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год?

В сегодняшнем номере мы завершаем публикацию опроса представителей делового и экспертного сообщества о странных несоответствиях, которые транслируются из стен Правительства РФ. В «Золотом Роге» №45 от 12 ноября была опубликована первая часть материала. Он доступен и на сайте zrpress.ru.

Напомним, что на экономическом совещании в правительстве премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ во вступительном слове заявил следующее: «Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне…». Практически одновременно с этими позитивными словами главы правительства его подчиненные из Минэкономразвития выдали сообщение «о закрытии 668 тыс. юридических лиц за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства».

Газета «Золотой Рог» попросила помочь разобраться в вышеуказанном противоречии компетентных в экономической проблематике экспертов и представителей делового сообщества.

Георгий МАРТЫНОВ, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края:





- Я бы здесь хотел поговорить о рыбной отрасли, которая, к сожалению, превращается для государства в серьезного донора. Экономическая ситуация в одной из немногих отраслей, где последние 15 лет наблюдалась положительная динамика, при сложившихся обстоятельствах может максимально ухудшиться.

В 2004 году, когда законодательства в области рыболовства отсутствовали, общероссийский вылов составлял исторический минимум - 2,9 млн тонн. Однако, благодаря принятию закона «О рыболовстве и сохранении водно биологических ресурсов», основная цель которого - долгосрочное закрепление ресурсов за рыбаками, имеющими возможность планировать свою работу на 10-15 лет вперед, за прошедшие годы увеличил показатель общероссийского вылова свыше 5 млн тонн. Увы, сейчас этот исторический принцип начали расшатывать. Так, в 2016 году изменили ФЗ о рыболовстве. Исторический вылов закрепленных квот за рыбаками был заменен принципом обладания квотами. Дальше - больше. По инициативе Федерального антимонопольного комитета правительство возвращается к аукционной системе распределения ресурсов. Первый же крабовый аукцион показал, что фактически малые и средние предприятия, которые в том числе обладали и крабовыми квотами, не в состоянии участвовать в аукционах, на которых лоты выставляются не менее 1 тысячи тонн. Такие объемы даже крупным предприятиям не всем под силу. Напомню, 35 лотов крабов были проданы за 145 млрд рублей! Таким образом, по малым и средним предприятиям был нанесен серьезный удар.

Более того, правительство РФ утвердило так называемую дорожную карту развития конкуренции в различных отраслях экономики, которую также предложил Федеральный антимонопольный комитет. Согласно одному из пунктов, касающегося рыбной отрасли, предприятиям предписано целиком переходить на аукционный принцип распределения водных биологических ресурсов через каждые 3-5 лет. При подобном подходе мы полагаем, что многие предприятия МСБ в рыбной отрасли прекратят свое существование. Речь может идти о тотальном укрупнении бизнеса, монополизации рынка по отдельным видам водных биологических ресурсов, именно эту ситуацию стоило бы отслеживать Федеральному антимонопольному комитету. Если уйдут малые и средние предприниматели, налоговый поток автоматически прервется. Одновременно значительные проблемы коснутся и крупного бизнеса. Даже обладая значительными финансовыми ресурсами и приобретая продукцию на аукционах, крупные игроки, в связи с колоссальными издержками не смогут платить налоги на прибыль в бюджеты регионов.

Поэтому от долгосрочного принципа распределения ресурсов отходить ни в коем случае нельзя, а также не стоит переходить на аукционный принцип распределения ресурсов.

Еще одна реформа, не предвещающая ничего хорошего. Государство увеличивает ставки сборов, при которых право на вылов рыбакам предоставляется при получении разрешительного билета. Для получения данного разрешения, предприятиям необходимо заплатить сумму, предусмотренную Федеральным налоговым кодексом. И речь идет не о налоге, а о ставке сбора, которая сегодня составляет 15%. В ближайшее время ее хотят не только довести до 100%, но и увеличить. Все вышеперечисленные правительством меры буквально уничтожат малый и средний бизнес в рыбной отрасли, а рыбу на Российском рынке сделают «золотой».

Виталий ГРЕЧАНЮК, председатель ТОС «Патрокл - Сочинская»:





- К сожалению, статистика - это такая штука, где важны не только данные, но и интерпретация. Вам не соврут, просто скажут нужную правду или часть правды. Не обязательно быть предпринимателем, чтобы на один и тот же процесс посмотреть с разных сторон. Не сложно самостоятельно проанализировать ситуацию ответив себе на вопрос, как много ваших знакомых стало бизнесменами за последние годы? Как председателю совета дома мне часто приходится взаимодействовать с подрядчиками как раз из малого бизнеса, и я знаю, что, несмотря на заявления правительства, предпринимательство - по-прежнему вопрос выживания, связанный в том числе с развитием Дальнего Востока - «развиваем» который год, а депопуляция в регионе продолжается.

Максим КРИВЕЛЕВИЧ, кандидат экономических наук, финансовый консультант:





- О росте экономики в целом говорить сложно. Можно обсудить определенное направление - малый и средний бизнес, перспективы которого в ближайшем времени - не самые радужные.

Федеральная налоговая служба в аппаратной борьбе превратилась в очень мощный орган и профессионально лоббирует свои интересы по наполнению бюджета. В этой связи сбор налогов увеличивается с каждым годом и противодействующей силы фискальным органам не существует. Бизнес перед ними беззащитен. На Дальнем Востоке в рамках существующего административного налогового режима Свободного порта Владивосток у бизнеса есть хоть призрачная возможность на существование. Но в целом, если говорить об экономической динамике по стране, она зависит исключительно от платежеспособного спроса. Чем беднее население, которое является ключевым поставщиком финансовых ресурсов на рынок, тем ниже платежеспособный спрос, соответственно, тем хуже экономическая ситуация в стране. Так что же происходит сейчас? МСБ разоряется, не в силах противостоять налоговым органам, административная нагрузка и налоги на бизнес будут усиливаться, соответственно, население будет беднеть, спрос - падать, а экономика становиться все примитивнее. Таким образом, вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено, что бы ни говорил господин Медведев.

Илья ТЕ, предприниматель:





- Я думаю, что противоречие между прогнозом Министерства экономического развития и мнением главы правительства объясняется достаточно просто. Ситуация со стагнацией в экономике настолько очевидна, что даже наш бессменный премьер-министр, возглавляющий правительство уже без малого восемь лет, вынужден иногда спускаться с небес на землю и обращать внимание на нужды смертных.

Дворцы, яхты и миллиарды евро на личных счетах реально могут создавать впечатление, что вокруг - действительно процветающая Россия, счастливые сограждане, экономический рост, бурно развивающийся малый бизнес, законопослушные силовики и тотальный правопорядок.

Профильные же ведомства - тот же Минфин, Минэкономразвития и Росстат - вынуждены опираться на цифры. Пусть даже свои, внутренние, искаженные, но все же цифры. Отсюда и противоречие - между математикой и мифом.

Если говорить о том, кто прав в своих заявлениях - Правительство или Минэкономразвития, здесь ответить немного сложнее.

С одной стороны, совершенно очевидно, что правы Росстат и Минэкономразвития - показатели экономики снижаются, доходы населения и покупательская способность падает, предприятия малого и среднего бизнеса закрываются в огромных количествах. Статистика говорит о закрытии 700 000 (семисот тысяч!) предприятий за минувший год, однако, я полагаю, читатели вашего издания наблюдают этот процесс собственными глазами. Ведь, для того чтобы убедиться в регулярном закрытии малых предприятий России, достаточно пройтись по старым торговым центрам Владивостока или заглянуть на Farpost в раздел продажи бизнеса - всё станет очевидно без слов.

С другой - Медведев говорит, прежде всего, о макроэкономической стабильности. Она, безусловно, является главной целью правительства РФ и, безусловно, достижима. Вот только какой ценой и с каким результатом? Минфин рассчитывает экономическую стабильность страны, исходя из цен на ископаемые ресурсы, прежде всего на нефть. Ни о какой опоре на внутренний бизнес речь не идет. Напротив, мы знаем, что в ближайшее время на бизнес внутри России нагрузка увеличится еще больше. Уже подписан закон об отмене ЕНВД, а ведь на этой системе налогообложения сидит 300 тысяч организаций и два миллиона предпринимателей! Отмена ЕНВД - это не только увеличение финансового давления на бизнес в два/два с половиной раза (причем конкретно и предметно – на малый и сверхмалый бизнес), но и – прочувствуйте это! - существенное увеличение бухгалтерской отчетности, то есть усложнение ведения бизнеса (организационно просто неподъемное для малых предприятий и предпринимателей), увеличение бумажной волокиты, увеличение оснований для штрафов и наказаний! Даже говорить вслух о «поддержке малого бизнеса» в таких условиях – просто не серьёзно…

Однако, всё это не отменяет правоту главы правительства в одном - правительство действительно может добиться (и я уверен - добьется) экономической стабильности в стране в виде существенного профицита бюджета. Профицита - на костях закрытых малых предприятий.

О том, что ждет страну в ближайшее время, должен все же высказаться глава правительства. что нас ждёт, по мнению Дмитрия Медведева. Всё, что приведено ниже - это основные тезисы из его выступления. Итак:

Во-первых, правительство покончит с произволом силовиков.

Для этого, по поручению премьер-министра, силовые ведомства (конкретно - МВД, ФСБ и Росгвардия) должны сами подготовить предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны бизнеса.

Я не оговорился. Силовики должны САМИ решить, как их побороть. Как говорится, без комментариев.

Во-вторых, будут расширены возможности Регулятора устанавливать для частных банков количественные ограничения на выдачу кредитов. Тут просто парадокс. Если вы хотите стимулировать развитие бизнеса – надо расширять возможности выдачи кредитов. А если вы ограничиваете выдачу кредитов бизнесу – то это не стимулирование «ускоренного роста», а как раз сдерживание роста в чистом виде.

В-третьих, будут вводиться ограничения на использование фальсификата с целью поддержки отечественного производителя. Безусловно, это замечательная и нужная мера. Но! Давайте отметим, будет ли она касаться только отечественного производителя? Не секрет, что основная масса брендированных товаров, продаваемых в России, всё же импортного производства, так как отечественные потребительские марки, увы, не настолько известны и, увы, не настолько качественны. Далее, каким способом будет осуществляться борьба с фальсификатом? Очевидно, что с помощью каких-то дополнительных ограничений, обременений и контроля, верно? Например, с помощью маркировки, лицензирования/сертифицирования (помимо тех, что уже требуются), дополнительных проверок, систем учёта, типа уже существующих «Меркурий» или ЕГАИС… Повторюсь, я не возражаю, очень важно и нужно бороться с фальсификатом. Вот только КАКИМ ОБРАЗОМ все эти меры позволят ускорить экономический рост? Ведь очевидно, что допконтроль в любом виде (даже если он важен и нужен) – будет этот рост только тормозить!

В-четвертых и в-пятых объединю за их «одинаковостью», вернее, за их «одинаковой бесполезностью» для ускорения экономического роста: «Центробанк получит больше прав при продаже санируемых банков» и «ставка НДФЛ 13% будет распространена на неналоговых резидентов». Язвить не буду, задам один-единственный вопрос: а какое вообще отношение ВОТ ЭТО имеет к ускорению экономического роста?? На мой взгляд – просто никакого».

На фото: Ликвидация фирм - сегодня весьма преуспевающий бизнес.

Фото из архива

Продолжение опроса - в следующем номере.

КСТАТИ

Новая ставка НДС добила малый бизнес

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации - значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Сильнее всего на это повлияло снижение выручки - она упала у трети опрошенных предпринимателей.

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования. На сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя. После увеличения НДС с 18 до 20% в 2019 году крупный бизнес стал резко сокращать свои расходы, и это, в первую очередь, отразилось на малом и среднем бизнесе, который зачастую выступает в качестве его подрядчика.

Кроме того, говорится в исследовании, подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения на товары и услуги. Если у населения доходы не растут, то это сильно ограничивает возможности для развития бизнеса, особенно в таких областях, как торговля, общественное питание.