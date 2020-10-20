Не оскудеет лес деревьями?

Особую ценность Уссурийской тайге придаёт присутствие в ней редких деревьев

По данным Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН, в Приморье произрастает порядка 250 видов деревьев, кустарников и деревянистых лиан. И многие из них относятся к редким и исчезающим видам и требуют к себе особого внимания. Это внимание сегодня ощущается через региональную государственную программу «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, которая особенно нацелена на сохранение биоразнообразия флоры Уссурийской тайги, и в частности, деревьев.

Осторожно, мужики, - не рубите

Научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции Ботанического сада-института ДВО РАН кандидат биологических наук Ирина КРЕСТОВА отмечает, что для Приморья характерно наличие реликтовых, эндемичных краснокнижных пород деревьев и просто редких и ценных деревьев, которые не подлежат рубке. Все они нуждаются в определённой защите.

Ирина Николаевна рассказала, что в Ботсаде накоплена великолепная коллекция древесных растений, насчитывающая около 800 видов. Правда, собирали их со всего мира. Есть ли среди «чужаков» такие, которые прижились в Уссурийской тайге? Специалист отвечает, что пока примеров такой интродукции высших растений не наблюдается. Хотя в городе, либо на дачных участках и в частном секторе можно неожиданно увидеть необычное для Приморья дерево, но в дикой природе завозные виды не наблюдаются.

Руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала Фонда дикой природы (WWF) России Евгений ЧУВАСОВ считает, что для сохранения видового разнообразия деревьев в крае особенно важно беречь лес от пожаров. И привёл пример: «В заповеднике «Кедровая Падь» сегодня можно встретить большинство деревьев, которые есть у нас в крае. А рядом, за дорогой, стоит лес, в котором произрастают в основном только монгольский дуб и жёлтая береза. Они наиболее устойчивы к пожарам, а редкие виды деревьев выдерживают лишь один-два пожара, а затем - пропадают. Побережье Хасанского района постоянно горит, и лишь на хорошо охраняемой от пожаров территории лесное богатство Уссурийской тайги сохраняется в почти неизменном виде».

Евгений отмечает, что лесозаготовители обычно редкие виды деревьев предпочитают не рубить, поскольку с ними, если попадёшься, неминуемо наживешь приключения. За рубеж такую древесину не продашь, потому что на таможне, когда видят лесной «эксклюзив», сразу же обращаются к каталогу и выясняют какой вид, запрещённый к рубке, оказался в партии экспортной древесины, и что за это полагается нарушителям. Да и на местном уровне использование в хозяйственных и иных целях редкого дерева рискованно и бессмысленно, поскольку разрешённые виды и качеством, и количеством покрывают и насущные региональные потребности, и экспортные. А на уровне местной политики всё довольно ясно - что можно рубить, а что нельзя.

Сложнее решать вопрос, когда лес с редкими видами растений вдруг попадает в планы территориального развития, и на его месте обязательно должно быть что-то построено. «В таком случае, – считает специалист, – непременно надо выполнять оценку воздействия проекта, намеченного к реализации, на окружающую среду, и взвешивать ситуацию - настолько ли это строительство безальтернативно, что придётся жертвовать редкими для края деревьями».





Особые лесные ценности

Не останавливаясь на уникальных кустарниках и лианах, которые, можно считать, все у нас в крае особенные, стоит подробнее рассмотреть именно деревья, которые ценны и редки. И которые не следует рубить и губить иными способами.

Евгений Чувасов считает, что особого внимания и защиты заслуживают хвойные деревья Приморья. Прежде всего, реликтовый краснокнижный тис остроконечный, который можно встретить небольшими группами или одиночными деревьями в самых глухих таежных уголках. Например, в районе села Матвеевка Чугуевского района, или в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, где небольшие тисовые рощи стали местом паломничества туристов. Чаще, конечно, посещают остров Петрова в Лазовском - это для многих ближе. Встречается тис и на других особо охраняемых природных территориях. Пожалуй, это единственное дерево в Приморье, которое имеет особое для туристов притяжение и служит поводом для их отдельных походов.

У нас в стране тис растёт еще в Хабаровском крае и на Сахалине, а за рубежом - в Японии, Корее и Китае. Кстати, у зарубежных соседей тис считается священным, и ему поклоняются. Внешне тис довольно скромен. Это небольшое вечнозелёное хвойное дерево высотой 5-15 метров с красновато-коричневой корой и зонтиковидной кроной, которая вверху тёмно-зелёная, а ниже - светлее. Характерны плоская хвоя и красноватые ягоды-шишечки. И как-то не верится, что дереву может быть 600-800, а то и 1000 лет. В основном оно сохранилось благодаря труднодоступности мест произрастания, особенностям разноса семян и усиленной защите этого вида со стороны работников лесного хозяйства. Однако и браконьеры имеют свой интерес к этому редкому дереву. Притом что специалисты рекомендуют не производить никаких рубок леса в 100-метровой буферной зоне, образуемой от произрастающих тисов.

Подробно о деревьях, требующих защиты в нашем регионе, сказано в совместном труде учёных В.Э. СКВОРЦОВА, Н.С. ЛИКСАКОВОЙ и Т.О. ЯНИЦКОЙ «Защищенные растения Приморья». А коротко…

Наиболее известное из защищаемых в крае хвойных деревьев - это сосна корейская, которую также именуют кедром корейским. Многие десятилетия это дерево усиленно вырубалось, и в настоящее время на большей части края из леса практически исчезло. Там, где оно сохранилось, сборщики даров тайги собирают популярные кедровые орехи.

В южной части края произрастает более редкая, чем кедр, сосна густоцветковая или могильная. Есть небольшие её рощи, но на некоторых островах и довольно больших материковых участках растут всего 1-2 дерева.

На восточном побережье края встречается реликтовая лиственница ольгинская. Это хвойное листопадное дерево до 30 метров высотой. Её молодые побеги и чешуйки шишечек имеют оригинальное рыжеватое опушение. Это дерево также можно встретить в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках.

В южной части Уссурийской тайги встречается пихта цельнолистная или чёрная, достигающая 50 метров и отличающаяся от других видов пихт остроконечными иголками и беловатыми шишечками, торчащими вверх.

К исчезающим видам относится растущий на юге края можжевельник твёрдый, который любители при оказии стараются пересадить на свои частные участки для своих декоративных замыслов. Можжевельник встречается в виде кустарника и дерева. Растёт редко. Чаще встречается на хребте Лазовом.

К охраняемым растениям Приморья относится довольно много лиственных пород деревьев. В основном известные, но некоторые из них далеко не на слуху.

Сегодня особое внимание в крае приковано к семейству липовых деревьев, из которых по большинству широколиственных лесов дисперсно и кучно произрастают липа амурская, липа маньчжурская и липа Таке. Чередуясь в своем цветении по срокам, они обеспечивают основной медосбор региона - сейчас это около 5 000 тонн мёда в год. Из-за повышенного спроса на их древесину липы постоянно подвергаются рубкам. Они уже частично запрещены, но пчеловоды и представители природоохранных организаций настаивают на полном запрете заготовок липовой древесины, подрывающих базу пчеловодства.

Есть у лесозаготовителей интерес и к таким запретным породам деревьев, как реликтовый дуб зубчатый и ясень густой. Они являются объектами незаконных рубок и требуют усиления защиты.

Ограничения рубок, считают специалисты, необходимы и для таких оригинальных видов, как бархат амурский, орех маньчжурский и клён Комарова. Первые два в Приморье встречаются широко, а местами являются лесообразующими, последний отмечен в заповеднике «Кедровая Падь». Усилить защиту необходимо и для берёзы Шмидта или железной, которая встречается в крае лишь в пределах Владивостока, Уссурийского, Надеждинского и Хасанского районов.

Особое давление в последнее время испытывает такой краснокнижный вид, как калопанакс семилопастный или диморфант из семейства Аралиевых. Дисперсно он растет во многих местах лесопарковой зоны Владивостока, которая постепенно вырубается под цели комплексного жилищного строительства. Так, он оказался на месте строительства ЖСК «Остров», жилых районов Снеговая падь и Зелёный угол. Известно, что древесина этого вида очень ценится для поделок в Японии, у нас же промышленные рубки диморфанта запрещены.

В лесах края (и зелёном наряде городов и сёл) присутствуют дикие плодовые и декоративные виды. Они тоже попадают под топор при непреднамеренной рубке в составе общей добычи лесорубов, хотя высокой потребительской привлекательностью и качествами древесины не обладают, но плоды некоторых из них вполне употребимы для изготовления домашних заготовок. Это абрикос маньчжурский и абрикос сибирский, груша уссурийская, мелкоплодник ольхолистный или рябина ольхолистная, рябина амурская, яблоня маньчжурская и яблоня ягодная (Палласа), вишня Максимовича и вишня Саржента.

Постскриптум

Все эти деревья разнообразят Уссурийскую тайгу, и именно благодаря им она выглядит намного богаче лесов других дальневосточных регионов. Богаче смотрятся и наши улицы, скверы, парки. Об этом богатстве всем приморцам надо хорошо знать, ценить его и беречь. К сожалению, на региональных форумах, где поднимаются вопросы экологии и природоохраны, часто приводятся примеры, когда необоснованно сносятся целые лесные массивы со всем, что в них росло и цвело, а виновные в этом оказываются безнаказанными.

На фото: Так при начале строительства микрорайона Снеговая падь «Д» краснокнижные деревья сохраняли на «островках». Потом островки исчезли.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



