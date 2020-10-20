"Зелёный щит" получает пробоины

Ценность лесного «зелёного пояса» для дальневосточного города многообразна, а его потеря - настоящее бедствие. И остановить это бедствие призвана государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы и меры, которые сегодня предпринимаются на самом высоком уровне.

Пять лет движения к цели

Впервые о создании лесных «зелёных поясов» для городов приморские парламентарии задумались около пяти лет тому назад, когда были приняты новые изменения в федеральный закон «Об охране окружающей среды», позволявшие сохранять и развивать городские лесопарковые зоны.

Председатель Общественной палаты Приморья Борис СТУПНИЦКИЙ отмечал, что проведённые тогда общественные слушания по этому вопросу не вызвали особого интереса горожан, да и многое ещё тогда было не проработано, чтобы можно было принимать конкретные решения. По его мнению, предварительно требовалось актуализировать границы пригородных лесов, изучить, насколько они совпадают с планами развития города, исключить из их территорий участки, зарезервированные под госнужды, и участки уже освоенные и находящиеся под капитальными объектами.

Выяснилось, что создание «зелёных поясов» в крае возможно пока только для Владивостока и Артёма. Соответственно, по данным правительства Приморья, специалисты краевого министерства градостроительства сделали анализ границ лесного фонда Владивостокского филиала Приморского лесничества, чтобы определить территории, которые требуется ввести в зоны «зелёных поясов», а какие следует исключить. Свои выводы региональный Минстрой направил главам Владивостокского и Артёмовского городских округов, чтобы они определились и приняли решение о создании лесопарковых зелёных поясов. Но эти решения по каким-то причинам пока так и не приняты.

В начале августа Общероссийский народный фронт в Приморском крае распространил информацию, что, по его оценкам, «на протяжении последних лет работа по созданию городского лесозащитного пояса практически не ведётся», и лишь после летнего обращения «фронтовиков» в федеральное правительство и краевую прокуратуру «власти активизировали работу в данном направлении». Тем не менее, пока не сделано главное - территории 4 лесничеств, которые входят в состав Владивостокского городского округа, пока не исключены из лесного реестра Российской Федерации и не зарегистрированы госкадастром в качестве муниципальной собственности. В отношении лесопарковой зоны города не создан соответствующий регламент использования, нет обслуживающего его штата, не определён правовой режим. Активисты Народного фронта полагают, что дело специально тормозится, поскольку новый статус городского леса, попадающего в «зелёный пояс», не позволит разрешать рубить деревья там, где сегодня местные власти имеют возможность разрешать.

«На протяжении последних лет работа по созданию городского лесозащитного пояса практически не ведётся.»

Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Юрий ЛОГИНОВ сообщал, что это общественное движение направило своё обращение губернатору Олегу КОЖЕМЯКО и попросило в нём ускорить работу по подготовке документов и принятие краевого закона о создании на территории Владивостока лесозащитного зелёного пояса общей площадью около 20 тысяч гектаров.

Юрий Логинов так видит основные положения закона: «В этом законе должны быть предусмотрены сроки выполнения работ и объёмы выделенных финансовых ресурсов для определения границ городских лесов, с постановкой их на кадастровый учёт, сроки проведения лесоустроительных работ в лесах федерального лесного фонда на землях Владивостока, сроки предоставления принятых властями региона решений в правительство Российской Федерации для оформления создания городского лесничества в границах, переданных в собственность администрации города, лесов федерального лесного фонда, расположенных на землях Владивостока. Мы считаем, что власти региона должны постоянно проводить лесоустроительные работы, а также провести учёт всех городских лесов и постановку их на кадастровый учёт. Основная цель - создание на территории Владивостока лесозащитного зелёного пояса, что позволит сохранить экологию города и обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей. Продолжающаяся точечная застройка уничтожает анклавы зелёных насаждений, при этом используя пробелы в законодательстве, которые мы и предлагаем устранить».

Это обращение Народного фронта стало поводом для совещания в краевом правительстве, на котором минстрою Приморья поручили проработать вопрос создания зелёного пояса Владивостока с представителями научного сообщества. То есть, принятие закона к августу ещё не было подготовлено, хотя решение проблемы надо было форсировать.

Надо отметить, что приморцы дважды поднимали вопрос о создании зелёных поясов для Владивостока и Артёма в ходе итоговых пресс-конференций президента страны и председателя Общероссийского народного фронта Владимира ПУТИНА в 2017 и 2018 годах. И глава государства поручил губернатору края разобраться с этим сложным лесным вопросом. Закон, которым регламентировано создание по стране «зелёных щитов», он подписал ещё в 2016 году, и времени для соответствующих решений у регионов было достаточно.

Оставить городу тайгу

Заместитель руководителя общественной организации «БРОК» и главный инженер АНО «Центр природоохранных инициатив» Александр ОЛИФИРЕНКО так оценивает создание зелёных поясов для наших городов: «Это тот редкий случай, когда ещё, возможно, сохранились практически первичные леса. Там вы можете встретить огромное количество больших деревьев в два-три обхвата, которых на большей территории Приморского края вы просто не найдёте!».

Да что там говорить - пока во Владивосток иногда захаживает хозяин тайги амурский тигр, можно считать, что город ещё сохраняет свой лес на довольно высоком уровне. И есть надежда, что беречь его удастся и впредь.

Эту надежду подаёт, к примеру, группа депутатов Госдумы, подготовившая законопроект, запрещающий вырубку городского леса до внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). То есть, неопределённость границ городского леса в случае принятия этого закона сыграет с застройщиками злую шутку - имея даже в собственности залесеный участок во Владивостоке, они не смогут на нём строить, например, жилой дом или детский садик. Пока же неопределённость статуса лесных участков играет им на руку, и они вырубают десятки гектаров владивостокского леса под свои цели, не считаясь с тем, что лес и скверы нужны городу и его жителям. Определённую защищённость имеют сегодня лишь те участки городского леса, которые поставлены на государственный кадастровый учёт, и сведения о границах которых внесены в ЕГРН. Поэтому законодатели настаивают на том, что «до внесения в ЕГРН сведений о границах земель, на которых располагаются городские леса, в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», любое использование городских лесов и изменение границ земель, на которых они располагаются, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается».

Авторы законопроекта считают неправильной сегодняшнюю ситуацию, когда городские леса выпали из-под защиты государства. Получилось, что они сегодня оказались бесхозны - на их территориях строятся и эксплуатируются объекты капитального строительства, которым можно было бы найти другое место, производится самовольная вырубка деревьев, образуются нелегальные свалки, непонятные проезды и т.д. Депутаты уверены, что всё это создаёт угрозу существованию самого городского леса в качестве места отдыха горожан и естественной природной среды, которая компенсирует промышленные и иные антропогенные загрязнения окружающей среды.

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ считает: «Если говорить о сути концепции городской лесопарковой зоны, то в сохранении и восстановлении нуждается не только зелёный пояс по периметру, а вся система зелёных насаждений города, в том числе и в границах плотной застройки. Для Владивостока ключевые территории – это вершины и водоразделы городских сопок. Лес на этих участках сохраняет влагу и защищает жилые дома от ветра, предотвращает городские наводнения».

И сурово добавляет: «В соседнем Китае за вырубку лесов на вершинах сопок – «лесов фен-шуй» – сельские и городские общины приговаривали виновных к смертной казни. Сохранение «лесов фен-шуй» - азбука градостроительства в регионах с муссонным, как приморский, климатом. Например, на склоны и вершину того же Орлиного гнезда, сопки Почтовой лучше было бы вернуть лес, а не размещать там элитные жилые башни и таунхаусы. Это восстановило бы тепловой комфорт в центре города, снизило бы загрязнение воздуха автомобильными выхлопами и предотвратило бы подтопление улиц и кварталов центра города в сезон тайфунов».

Между прочим

Пока закон о зелёных поясах Владивостока и, возможно, других приморских городов продолжает готовиться, застройщики всё ещё пытаются добиться сноса участков городского леса, мешающих их планам.

Всё ещё не снята угроза вырубки леса в районе Зелёного угла под новый жилой квартал, который пытаются отстаивать жители улицы Нейбута. В конце сентября компания - резидент Свободного порта Владивосток «Владпрофит-Строй» заявила о своих намерениях построить на участке леса вблизи дома №75 на улице Русской два 25-этажных жилых дома. Жители, с которых собирали подписи на согласие в отношении этого строительства, возмутились и выступили против него. Однако, как выяснилось, ранее на этом участке планировалось строить многоуровневую парковку на 160 машин - есть такая потребность. То есть, если построить там ещё два высотных дома, то под гаражи и стоянки придётся вырубить остатки леса между жилыми домами и Больницей рыбаков.

Ещё одна непонятная точка возникает возле ЖК «Золотой Рог» на южном берегу одноименной бухты. Возле уже построенных трёх башен этого комплекса внезапно появившийся новый застройщик решил построить ещё одну высотку. Нет бы - обустроить зелёный дворик для построенного комплекса, которому оказалось тесновато на его пятачке без приличной придомовой территории! Что же касается нового жилья, то в Первомайском районе места под него ещё достаточно. На том же Патрокле АО «ДОМ.РФ» ещё не все участки проданы, где было запланировано комплексное строительство жилого микрорайона.

Пожалуй, интересы застройщиков во Владивостоке надо как-то переключать с территорий городского леса на реновацию ранее застроенных территорий, на которых сегодня расположены малоценные и ветхие постройки. А лес надо беречь. Для себя и будущих поколений.

На фото: Лесопарковая зона Владивостока должна оставаться «лёгкими» города и делать его комфортным для жизни. И в ней должны расти не высотки, а такие объекты, как этот.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



