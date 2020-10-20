Гастрономическое изобилие в центре Владивостока: от устриц до мёда

Фестиваль Тайги открывает новые грани для гостей и жителей Приморья

«Фестиваль Тайги» - Taigafest 2020 - позиционируется как формат гастрономических развлечений. Во Владивостоке он прошёл уже в четвёртый раз и традиционно состоял из двух частей – гастрономической и событийной. Организаторам удалось не только накормить его гостей уникальными блюдами, но и воссоздать кусочек тайги прямо в центре города. Как это было, рассказывает «Золотой Рог».

«Фестиваль тайги 2020» проводился центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и правительства Приморского края. В этом гастрономическом празднике приняли участие гости из самых разных районов Приморского края. Отметим, что развитие внутреннего туризма - в приоритете Государственной программы «Развитие туризма Приморского края» на 2020-2027 годы. Этой осенью, с 19 сентября по 3 октября, фестиваль буквально захлестнул не только рестораны, но и центральную часть Владивостока.

Тайга в городе

Самый настоящий лес возник буквально за одни сутки благодаря Центру «Амурский тигр» и известному в городе художнику Павлу Шугурову. Лес стал не только красивой инсталляцией гастрономического праздника, но напоминанием столичным жителям Приморья о загадочной и такой близкой тайге.

Попробовать тайгу «на вкус» могли все желающие - дикоросов, грибов, мёда и других даров тайги на площадке представлено было много. За время работы фестиваля его гости приобрели более трёх тонн мёда, 500 килограммов травяного чая, более 60 литров берёзового сока и 50 килограммов грибов.

«Благодаря центру «Мой Бизнес» мы смогли интегрировать событийную часть фестиваля Тайги в фестиваль «Сделано в Приморье». В течение пятнадцати дней жители города могли посетить нашу площадку и приобрести здесь мёд, дикоросы, грибы от лучших производителей Приморья. Мы очень тщательно подошли к выбору участников и постарались представить гостям всё самое лучшее», - рассказывает руководитель событийных проектов Pacific Russia Food Галина ЦЕСАРСКАЯ.

Несовместимое - совместимо

В этом году шеф-повара ресторанов-участников фестиваля подарили его гостям настоящее гастрономическое наслаждение.

Pr-менеджер проекта развития Дальневосточной кухни Pacific Russia Food Алина КОВАЛЬЧУК:

«Благодаря активной работе ресторанов, шеф-повара которых приготовили креативные блюда, объединив по нашей рекомендации «в одной тарелке» таёжные и морские продукты, жители и гости Владивостока имели возможность попробовать самые разнообразные таёжные сеты».

Например, у гостей фестиваля была возможность продегустировать блюдо из устрицы, запечённой с папоротником, и оленину, которая подаётся с корнеплодами и морскими моллюсками. За фиксированную сумму - 888 рублей – гость мог получить тщательно подобранное сочетание блюд от шефа – от трёх до пяти позиций.

В фестивале приняли участие около 20 ресторанов Приморского и Хабаровского краёв: паназиатский ресторан Zuma, фермерский ресторан Ogonёk, ресторан Syndicate-Port Cafe, ресторан Svoy, ресторан «Охотный двор», рестораны Tokyo (Tokyo More и Tokyo, что на остановке транспорта «Дальзавод» во Владивостоке, рестораны из Артёма и Уссурийска), ресторан Gastroli Grill, ресторан «Миллионка», паб Brugge Pub, итальянский ресторан PastaMORE, гастробар GUSTO, сеть кафе Dumpling Republic, ресторан «ЦЕХ», хабаровские рестораны «Амур» и «Эхо». Галина Цесарская отметила, что все рестораны -участники проявили чудеса креативности.

Медовое изобилие

Ключевым продуктом Taigafest 2020 стал наш приморский мёд. Организаторы заранее попросили шеф-поваров сделать акцент на этом десерте и максимально раскрыть тему мёда.

«В результате дальневосточная кухня обогатилась прекрасными рецептами блюд с приморским мёдом», - подчеркнула Галина Цесарская.

А Алина Ковальчук добавила к сказанному: «Ключевым продуктом фестиваля стал приморский мёд, который нашёл отражение в Ресторанном фестивале и Таёжной ярмарке. Все рестораны-участники предоставили гостям фестиваля медовые десерты».

Подробнее о продвижении сладкого продукта в рамках Фестиваля рассказал председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль ЕНИКЕЕВ:

«Мёд является одним из брендовых продуктов региона, визитной карточкой Приморского края, и упор Фестиваля был сделан именно на этот сладкий деликатес. К сожалению, большинство городских жителей не имеют информации, где приобрести качественный липовый мёд. В то же время пчеловоды, особенно из удалённых районов края, не имеют возможности его реализовать. Именно площадка «Фестиваля Тайги» позволяет связать эти две стороны. Девяносто процентов пчеловодов, принявших участие в этом вкусном празднике, состоят в нашем сообществе. Во Владивосток приехали пасечники из Лазовского, Чугуевского, Анучинского, Черниговского и других районов Приморского края. Помимо мёда мы предоставляли и сопутствующую ему продукцию - изделия из воска, настойки, мыло и косметику».

Информационная часть

По выходным дням участников фестиваля ждала насыщенная программа. Работали образовательные лектории, на которых гости узнавали об особенностях медоносных растений, купажах и полезных свойствах мёда. Образовательные лекции читали лучшие в регионе эксперты по качеству мёда, потомственные пчеловоды Андрей СКОЛОВ, Елена ПУЛИНЕЦ, Дмитрий КУЗНЕЦОВ, Максим ШАРОВ, Константин ДРОЗДОВ, Рамиль Еникеев. Последний пояснил: «В ходе Фестиваля мы проводили лекции о том, как правильно выбирать и использовать мёд. Отрадно заметить, что даже при отсутствии иностранных туристов, Фестиваль стал хорошим подспорьем с коммерческой точки зрения. Пчеловоды успешно реализовывали свою продукцию и остались очень довольны. Покупатели же имели реальную возможность приобрести проверенный, высококачественный товар в самом центре Владивостока».

«В ходе мероприятия огромный потенциал Приморского края мы пытались раскрыть через образовательные лекции и представление лучшей продукции от приморских производителей», – подчеркнула Алина Ковальчук.

Праздник состоялся

Организаторы отмечают, что, несмотря на сложные условия пандемии, дальневосточные шеф-повара радовали гостей креативностью, вдохновением и вкусной таёжной едой.

Алина Ковальчук: «У нас были свои масштабные планы на «Фестиваль Тайги-2020», в которые, к сожалению, вмешалась пандемия. Однако несмотря на это нашей команде удалось привести тайгу в город. Безусловно, нам бы хотелось видеть в качестве участников «Фестиваля Тайги» как можно больше городов Дальнего Востока. В этом году, уже по сложившейся традиции, нас поддержал Хабаровск, надеемся, что в следующем году нам удастся расширить географию фестиваля. С каждым годом продукты тайги становятся более понятными для жителей и гостей региона, и с каждым годом мы будем продолжать активно работать в плане открытия новых продуктов, блюд и вкусов в рамках «Фестиваля Тайги».

Детские развлечения

У маленьких гостей фестиваля была своя гастрономическая активность. Студия «Кухня.дети» предоставила возможность юным участникам декорировать медовые пряники, а с фудблогером Галиной КИМ малыши готовили медовые конфеты.

На фото: Несмотря на сложные условия пандемии, дальневосточные шеф-повара радовали гостей креативностью, вдохновением и вкусной таежной едой.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



