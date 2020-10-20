Островитянам – от угля до благоустроенного сквера

Реконструкция линии электропередач на острове Попова, ремонт «ливнёвки» и замена окон в местной школе, автобусный маршрут и разбивка сквера, обустройство контейнерных площадок для сбора мусора и завоз твёрдого топлива в канун зимнего сезона – показатель заботы администрации Владивостока о жителях отдалённых городских территорий.

Об этом свидетельствуют и рабочие поездки главы города Олега ГУМЕНЮКА совместно со специалистами администрации краевого центра, в ходе которых градоначальник общается с жителями и принимает решения по наболевшим вопросам.

Если в прошлом году в школе на Попова отремонтировали спортивный зал, то сегодня здесь в рамках проекта «Сохрани тепло детям» меняют старые деревянные окна на новые пластиковые. Также по просьбе местных жителей на базе 29-й школы открыты две группы детского сада. И если прежде на острове были лишь группы кратковременного пребывания малышей – с утра до обеда, то сейчас – полноценный детсад.

«Группы для дошкольников на острове мы открыли специально по просьбам местных жителей. Для этого в свободных помещениях школы провели ремонт, закупили детскую мебель, технологическое оборудование для прачечной и пищеблока, отремонтировали санузел, во дворе обустроили детскую площадку. Сейчас детский сад может принять до пятидесяти юных жителей острова», – заявил глава Владивостока.

Более 18 лет электроснабжение посёлка на Попова обеспечивали линии электропередач на деревянных опорах, а из-за ветхости воздушных сетей на острове регулярно фиксировались перебои электроснабжения. Для улучшения качества жизни островитян и уменьшения аварийности в муниципальном предприятии ВПЭС решили начать реконструкцию электросетей. Весной этого года на острове Попова были установлены железобетонные опоры и заменено более километра линий электропередач. В отличие от старых алюминиевых, новые провода безопаснее, они снижают риск энергопотерь и прослужат более 20 лет.

В 2019 году по заказу городских властей была капитально отремонтирована система ливневой канализации - новые лотки и перепускные трубы установили сразу по нескольким адресам. По просьбам жителей на острове запущен автобусный маршрут и проведены работы по благоустройству. А сегодня полным ходом идут работы по созданию сквера в районе дома №13 на улице Подгорной.

Новый объект благоустройства реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства согласован с местными жителями.

На ранее заброшенной территории вскоре появятся детские горки, карусели и качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута. Также здесь благоустроят газоны и тротуары, высадят деревья и кустарники, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. Кроме того, в новый сквер перенесут и отреставрируют памятник воинам Великой Отечественной войны, который сейчас находится на подтапливаемой территории.

Холода не за горами, поэтому в преддверии отопительного сезона на отдалённую территорию уже доставлено около тысячи тонн угля. Сейчас его развозят по дворам жителей, оформивших заявки.

«Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка, их жизнь должна стать более комфортной. Это поможет сделать остров и доступней для туристов», – подчёркивает Олег Гуменюк.

На фото: К началу ноября, если не подведёт погода, на заброшенной ранее территории острова Попова появится благоустроенный сквер с игровыми и спортивными площадками.

Фото автора

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



