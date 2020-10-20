Мусорные свалки ждут своего часа

Трудности реформирования сферы обращения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) усугубляет низкая культура населения и лиц, связанных с этой сферой, когда они вместо вывоза отходов на официально действующие полигоны, вывозят их в леса, на поля, образуют свалки в местах отдыха и прямо в населённых пунктах. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы» поддерживает усилия муниципалитетов и регионального экологического оператора, направленные на ликвидацию стихийных свалок.

В плену отходов

Несанкционированные свалки остаются одной из наиболее острых проблем проходящей «мусорной реформы». Любой доступный пустырь - потенциально место для появления свалки. Особенно уязвимы промзоны, дачные районы, частный жилой сектор, зоны отдыха, то есть те места, где надзор собственников и госинспекций и предпринимаемые против «свалочей» меры малоэффективны. Но принимать их необходимо.

Как пояснил директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон БИБИКОВ, обязанность по ликвидации свалок лежит на собственнике земельного участка, и это, как правило, муниципалитет. «Региональный оператор, в свою очередь, выступает посредником. Главное – установить правообладателя участка, на котором образовались завалы, и сообщить о беспорядке на его территории. Если же собственник бездействует в течение тридцати дней, мы ликвидирует свалку своими силами, а хозяину участка выставим счёт за понесённые расходы», – уточняет Антон Бибиков. По его словам, в ближайшее время уборка несанкционированных свалок должна приобрести системный и понятный характер.

Наказание организаторов свалок или собственников земли, допустивших их появление и существование, должно быть неизбежным. Это не входит в компетенцию регоператора. Но для этого есть такие контрольно-надзорные органы, как Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора и краевое Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Почему их карательные меры в отношении нарушителей пока не могут искоренить явления - это вопрос. Депутат Законодательного Собрания Юлия ТОЛМАЧОВА советует жителям обращаться по поводу свалок в природоохранную прокуратуру. Со своей стороны и прокуратура проявляет интерес к нелегальным свалкам и в сентябре, например, проводила горячую линию с населением на эту тему…

Чёткой грани между понятиями «мусорная куча» и «несанкционированная свалка» нет. Заместитель председателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО в начале этого лета отмечала, что в крае зафиксировано более 120 несанкционированных свалок. Речь идёт о более-менее «крупняке» – местах, где накопились отходы, для ликвидации которых требуются определённые усилия и затраты. Такие свалки в частности были ликвидированы в селе Ивановка Михайловского района, на острове Попова и в Арсеньеве. Особенно высокую активность по ликвидации нелегальных свалок сегодня проявляет Лесозаводский городской округ.

Серьёзно сдерживает решение проблемы то, что на территории края сегодня имеется всего 13 законных полигонов, внесённых в госреестр, и ещё два полигона легализованы Приморским экологическим оператором в соответствии с действующим законодательством до 1 января 2023 года - это полигоны Кавалеровского района и Дальнегорского городского округа. Большинство легальных полигонов располагается в южной и центральной частях Приморья, а вот Пожарский, Красноармейский и Дальнереченский вообще не имеют каких-либо узаконенных мест для размещения отходов. Сегодня есть проекты строительства новых полигонов и модернизации имеющихся, сокращения плеча перевозок мусора, повышения уровня сортировки и вторичной переработки. Постепенно это будет осуществляться.

Вплоть до полного искоренения

Прорывным в ликвидации нелегальных свалок должен стать 2022 год. Елена Пархоменко сообщала: «Идёт разработка проектной документации по ликвидации трёх крупных свалок: в Большом Камне, Артёме и Дальнереченске». Что же касается относительно небольших накоплений мусора, то эта работа, по её словам, будет системно продолжаться муниципалитетами и регоператором за счёт местных бюджетов.

Прорывным в ликвидации нелегальных свалок должен стать 2022 год

В середине минувшего августа глава правительства Михаил МИШУСТИН потребовал сделать на Дальнем Востоке «генеральную уборку» нелегальных свалок и «кладбищ» кораблей, которые мешают развитию туризма. Но уборка кораблей - вопрос очень дорогостоящий. Правительство края обратилось в Минприроды России с тем, чтобы эта работа была включена в нацпроект «Экология» и соответственно профинансирована.

В начале этого года специалисты Росприроднадзора провели в крае тестовые полёты квадрокоптера. С помощью беспилотника можно быстро обследовать значительные территории и обнаружить новые свалки.

Одновременно специалисты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета начали испытания разработанного ими устройства, позволяющего отслеживать траекторию движения отходов от мусорного бака до места утилизации. Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья МИРИН отметил, что эта разработка даст свободный доступ для всех желающих к карте, на которой можно будет отследить маршрут передвижения мусора. По аналогии будут отслеживаться и стоки бытовой канализации.

Первый замгендиректора КГУП «ПЭО» Сергей ЛАЗАРЕВ сообщил, что в зонах отдыха со следующего года начнётся установка больших 10-кубовых контейнеров под мусор, которые призваны предотвращать образование свалок. Первые такие контейнеры должны появиться на популярной у туристов косе Назимова, в Хасанском районе установят 10 штук. Кроме того, на хасанском побережье регоператор по согласованию с администрацией района разместил уже 200 стандартных контейнеров – в районе Безверхово и Андреевки. И в минувших июле-августе их санитарное состояние было заметно лучше, чем в прежние годы.

Вопрос ребром

Но полностью искоренить несанкционированные свалки возможно только совместными усилиями регоператора и населения. Сегодня услуги по обращению с ТКО предоставляется во всех муниципалитетах. Призываем граждан и управляющие компании пользоваться услугами официальных перевозчиков Приморского экологического оператора, а не передавать мусор незаконным предпринимателям, которые повезут его не на полигон, а в «овраг».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



