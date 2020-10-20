Автомобилисты отмечают праздник в хорошей компании. Компании ННК

Водителям автотранспорта на Дальнем Востоке есть на кого положиться

Ежегодно автолюбители и работники автомобильного транспорта России отмечают День автомобилиста в последнее воскресенье октября. Для Дальнего Востока и Приморья, в частности, этот праздник несёт особую ценность – здесь если не каждый второй на автомобиле, то уж точно каждый первый живёт в семье, где есть авто.

Всякий знает: прежде, чем отправиться в поездку на автомобиле, его нужно заправить. И добросовестные владельцы понимают: чем качественнее топливо, тем безопаснее езда и дольше срок службы железного коня. И многие годы автомобилисты доверяют эту важнейшую процедуру проверенной временем компании. Поэтому АЗС ННК на протяжении многих лет стали лучшим выбором для заправки своих авто уже нескольких поколений автовладельцев.

Ведь в качестве топлива торговой марки ННК не приходится сомневаться. Тот уровень контроля качества и соответствия стандартам, которое проходит топливо, пожалуй, сравним с соблюдением чистоты в операционной. Проверку соответствия компании общемировым стандартам качества проводят авторитетные эксперты с многолетним опытом работы. И эти проверки ННК всегда проходит с успехом.

Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведённое на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК на нём была проведена масштабная модернизация, теперь завод по праву можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Хабаровский НПЗ производит линейку моторного топлива, разработанного с учётом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Вся продукция проходит проверку, после чего получает паспорт качества изготовителя.

Но и это ещё не всё. В Группе компаний ННК налажена собственная строгая система мониторинга качества реализуемой продукции: на каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Любопытный и многозначащий факт: как подсчитали специалисты компании, пока топливо доберётся от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей, к примеру, Приморья, метрологические службы предприятий ННК проводят порядка 80 анализов!

При этом ННК не забывает и о комфорте водителей, независимо от того, будь это небольшой отдых во время длительной дальней поездки либо краткосрочная остановка для быстрой дозаправки. Для всех на любой АЗС компании найдётся удобный сервис. Ведь ННК уделяет повышению уровня клиентского сервиса и расширению перечня предоставляемых клиентам услуг особое внимание. Уютные кафе-зоны с качественным фаст-фудом и свежесваренным кофе, внимательные сотрудники, акции для постоянных покупателей уже стали визитной карточкой АЗС с ярким логотипом-солнцем.

Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зелёного света, ровных дорог и правильных заправок! И вы можете быть уверены – о качестве топлива на наших АЗС позаботится ННК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток