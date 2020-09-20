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Ярмарка "Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020" начала работать во Владивостоке
20 Сентября 2020, 16:27 | Приморье
Жителям и гостям Приморского края предлагают приобрести различные сорта меда, прополис, медовое мыло и кремы, а также различные травяные чаи
Ярмарка «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020» начала работать в субботу, 19 сентября, во Владивостоке. Мероприятие развернулось на площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская.
В этот раз роль ключевого продукта отведена приморскому липовому меду. Специальной зоной ярмарки стало так называемое «медовое пространство», где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.
Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко на открытии фестиваля пожелала предпринимателям успешного завершения сезона и удачной торговли.
«Самое прекрасное время в Приморье – это осень, сезон буйства красок. Именно поэтому четвертый фестиваль посвящен дарам приморского леса и тайги и, конечно, производителям, которые могут донести эти богатства до жителей и гостей края. Наша миссия – показать уникальность, разнообразие и красоту того, чем так щедро одаривает природа. Гостей ждут дегустации и мастер-классы. Каждый найдет для себя интересный продукт от приморских фермеров», – заявила Наталья Набойченко.
Развития и роста приморским производителям пожелал вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов. Он посоветовал гостям фестиваля быть активнее и давать обратную связь о продукции бизнеса, чтобы предприниматели знали, чего желает покупатель.
«Фестиваль стал уже традиционным для Приморья. Организаторы сделали все, чтобы предпринимателям было комфортно работать. А у гостей, в свою очередь, появилась возможность попробовать новый вкус края – таежный, благодаря бизнесменам, которые работают с медом, ягодами и другими дарами природы. Дегустация поможет оценить качество работы производителей», – подчеркнул Михаил Веселов.
Все производители-участники фестиваля познакомились друг с другом и попробовали продукцию коллег в рамках «Медового чаепития», которое на площадке организовала команда проекта Pacific Russia Food.
«Мы делаем коллаборацию на таежную тему и строим бренд “дальневосточной кухни” на основе сочетания даров моря и тайги. В этом году благодаря сотрудничеству с центром “Мой бизнес” нам удалось буквально “принести тайгу в город”. Все вместе это позволит жителям и гостям края узнать лучше наши приморские продукты. Желаю каждому новых интересных гастрономических открытий», – отметила руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.
Отметим, фестиваль проводится центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке союза «Приморская торгово-промышленная палата» и Правительства Приморского края.
Площадка на улице Адмирала Фокина будет работать с 19 сентября до 3 октября ежедневно с 10:00 и до 20:00.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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