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В Приморье завершается асфальтирование на участке дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница

20 Сентября 2019, 09:42 | Приморье

Заасфальтирован 5-километровый участок дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 13 по 20 километры

Как сообщил представитель компании подрядчика, полностью заасфальтировать реконструируемый участок планируют в октябре.

«Также завершаем работы по устройству земполотна, нижних слоев основания дороги из песчано-гравийной смеси, обработанной цементом, и устройству нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона. Слой основания составляет 18 сантиметров, еще столько же составит слой асфальтобетона. Такой толщины хватит, чтобы выдержать не только современную нагрузку от большегрузного транспорта, но и рассчитанную на перспективу. Основная сложность – погода, сейчас ускорили темпы асфальтирования, чтобы нагнать простой из-за августовских дождей», – рассказал главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

После реконструкции этот участок трассы станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение.

Также в ходе реконструкции идут работы на двух искусственных сооружениях на этом участке: на мосту через реку Славянка и путепроводе на развязке в сторону села Покровка. По контракту срок завершения всех работ – декабрь 2019 года.

Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20 по 72 километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента – выполнить до 2024 года реконструкцию автодороги в полном объеме, до пункта пропуска Пограничный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дороги  строительство  ремонт 



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