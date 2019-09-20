Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье завершается асфальтирование на участке дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
Заасфальтирован 5-километровый участок дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 13 по 20 километры
Как сообщил представитель компании подрядчика, полностью заасфальтировать реконструируемый участок планируют в октябре.
«Также завершаем работы по устройству земполотна, нижних слоев основания дороги из песчано-гравийной смеси, обработанной цементом, и устройству нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона. Слой основания составляет 18 сантиметров, еще столько же составит слой асфальтобетона. Такой толщины хватит, чтобы выдержать не только современную нагрузку от большегрузного транспорта, но и рассчитанную на перспективу. Основная сложность – погода, сейчас ускорили темпы асфальтирования, чтобы нагнать простой из-за августовских дождей», – рассказал главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.
После реконструкции этот участок трассы станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение.
Также в ходе реконструкции идут работы на двух искусственных сооружениях на этом участке: на мосту через реку Славянка и путепроводе на развязке в сторону села Покровка. По контракту срок завершения всех работ – декабрь 2019 года.
Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20 по 72 километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента – выполнить до 2024 года реконструкцию автодороги в полном объеме, до пункта пропуска Пограничный.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье завершается асфальтирование на участке дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
- Первые отремонтированные участки дороги Артем–Находка готовят к асфальтированию
- Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве
- В Приморье долгострои усиленно готовятся к сдаче
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Строители пробивают стену административных барьеров
- В Приморье открыт проезд по временному мосту в Осиновке
- Обманутым дольщикам Приморья обещаны 200 тысяч квадратных метров жилья
- Из эскроу возгорается пламя
- В Приморье начали строительство нового сквера
Новости раздела
- В Приморье завершается асфальтирование на участке дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
- Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
- Итальянцы в Приморье
- МТС Банк идет на Дальний Восток
- Производители края могут показать свой товар лицом в Москве
- Волонтеры, спецслужбы, бизнес и высокие технологии объединились для поиска пропавших людей
- Мы заряжены на развитие цифровой экономики
- Tele2 первой на телеком-рынке проконсультирует абонентов в WhatsApp
- Ремонт дорог во Владивостоке пойдет ускоренными темпами
- В Приморье готовы обслуживать творения Илона Маска
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Известному российскому олигарху оставили причалы в Находке
- Зарубино завалят углем
- Перспективы развития молодежного предпринимательства обсудили на ВЭФ-2019
- Незнание закона не освобождает от налога
- В аэропорту Благовещенска установлено новое досмотровое оборудование
- Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
- "Аэрофлот" отказал в доступе в бизнес-зал аэропорта Владивостока
- Трудовые книжки на бумажных носителях будут упразднены
- Ахоян до Суньки довезет
- Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой