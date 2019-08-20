Убирая препятствия

Только во Владивостоке за время реализации программы «Доступная среда» доступными для инвалидов стали 98 объектов

Улицы и дворы приморских городов становятся комфортнее благодаря мероприятиям государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, а также национальным проектам «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (предполагает, в том числе, реконструкцию тротуаров вдоль городских улиц – прим. автора). Однако в регионе уже несколько лет успешно работает еще одна программа, делающая упор на адаптацию улиц и социальных объектов к нуждам маломобильных граждан – «Доступная среда».

Только во Владивостоке за время реализации программы «Доступная среда» доступными для инвалидов во Владивостоке стали 98 объектов: 14 административных зданий, 72 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, два спортивных объекта и две библиотеки, а также восемь объектов дошкольного образования. Сегодня уже идет строительство первого надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, который будет оборудован лифтом для маломобильных граждан.

















Одним из самых значимых объектов во Владивостоке, адаптированных к нуждам маломобильных граждан, в 2019 году стал пешеходный маршрут от остановки общественного транспорта «Первая речка» до Краевой детской клинической больницы №1 на ул. Острякова (на фото). Работы по программе сегодня также активно ведутся на участке тротуара от остановки «Чкалова» до дома №12 на улице Магнитогорской, на проспекте Красного Знамени от дома № 71 до дома № 84. Также в этом году адаптируют территорию остановки «ДВГТУ», включая наземный пешеходный переход, а также остановку «Садгород» и участок тротуара с пешеходным переходом в районе остановки «Бурачка».

Кроме того, по программе «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями в этом году отремонтируют несколько административных зданий и библиотек. На объектах установят тактильные указатели и различные технические средства (пандусы, специализированные ступеньки, поручни). В администрации города отмечают, что работа по адаптации городских пространств проводится в тесном контакте с общественными организациями инвалидов: они участвуют в определении приоритетных объектов, контроле за ходом работ, а также приемке и паспортизации адаптированных объектов.

Уже сформирован план работ на 2020 год. В перечень объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной адаптации, вошли административное здание на Океанском проспекте, 30, отделы по работе с населением городской администрации на острове Русском и острове Попова. Приоритетными дорожно-транспортными объектами стали пути следования от остановок общественного транспорта «Луговая» и «Минный городок» к Владивостокской клинической больнице № 4».

Юрий НУРМУХАМЕТОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.