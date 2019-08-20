Туризм встает на крыло

Развитие внутренних авиамаршрутов способствует созданию новых турпродуктов

Недоступность отдаленных районов Приморского края нередко становилась препятствием для туристических потоков – не каждый путешественник, особенно иностранный, захочет тратить несколько часов на дорогу пусть даже к уникальному месту показа. Именно поэтому большинство туристов ограничивались красотами Владивостока и его пригородов.

Но, по мнению экспертов, развитие малой авиации в регионе сокращает не только расстояние между его районами, но и позволяет более равномерно распределить туристический поток по всей территории. Когда добраться с одного конца края до другого можно всего за пару часов, все больше путешественников соблазняются красотами самых дальних уголков Приморья. О том, какие достопримечательности становятся доступнее, выяснила газета «Золотой Рог».

Первый после долгого перерыва постсоветского лихолетья внутренний авиарейс состоялся в Приморье пять лет назад – в декабре 2014 года самолет вылетел из Владивостока в Кавалерово. Сегодня, благодаря динамичному развитию малой авиации, в крае действуют уже 14 маршрутов, связывая 45 населенных пунктов. Из Владивостока на самолете за час-другой можно попасть в Кавалерово, Дальнегорск, Дальнереченск, Пластун, Терней, Преображение. А оттуда уже – в другие поселки на севере края – куда ни автобусом, ни машиной не добраться. Разве что, если вы экстремал. Но это уже другой вид отдыха.

Как отмечают эксперты, рейсы малой авиации пользуются популярностью – только с начала этого года авиакомпании «Аврора» и «Дальнереченск-Авиа» перевезли более 20 тысяч пассажиров на внутрикраевых маршрутах. Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Как отмечают эксперты, за годы развития краевой авиации пассажиропоток на местных авиалиниях увеличился в пять раз. В 2018 году количество пассажиров на внутренних рейсах составило 40 156 человек. И это не предел.









Туризм на крыльях

Появление новых авиамаршрутов способствовало рождению новых туристических продуктов, которые привлекают иностранцев и россиян. «Благодаря малой авиации можно развивать такие продукты и использовать туристические магниты северных районов Приморского края. И первый запрос на поездку на север Приморья поступил от южнокорейских туристов, – рассказала директор туристической фирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА. – Корейцы часто посещают поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, корейцы знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Мы проработали транспортную схему, нашли новых партнеров. В итоге поняли, что некоторые иностранцы готовы к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре».

Эксперты уверены: несмотря на то, что длительные поездки у иностранных туристов пока еще не пользуются спросом, подобные продукты необходимо развивать. «Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, туристические потоки региона постоянно растут. И турфирмы не должны бояться проводить работу по формированию маршрутов с использованием малой авиации, ведь туристы получают колоссальное удовольствие от посещения наиболее отдаленных уголков края.

Целебные воды севера Приморья

Одна из достопримечательностей севера Приморья, которую делают доступней внутренние авиарейсы – водопад Черный Шаман. Он расположен в верховье реки Амгу, в 40 километрах от одноименного села, среди живописных каньонов. Водопад окружен двухсотметровыми скалами, которые полностью скрывают солнце, поэтому загадочный водопад даже летом окутывает ледяной покров. Звук ниспадающей воды завораживает как ритуальные таинства шаманов: водяные потоки приморского исполина ниспадают с 33-метровой высоты по двум ступеням. Забраться на верхний «этаж» водопада могут только настоящие смельчаки, которых ждет достойная награда в виде незабываемой панорамы, открывающейся с вершины.

В нескольких километрах от Амгу находится база отдыха «Теплый ключ», которая расположилась среди густой таежной зелени. Термальный источник «Теплый ключ» входит в Амгинскую группу азотных термальных вод и славится своими целебными свойствами, ведь подземные минеральные воды содержат компоненты кремнистых соединений. Источник пользуется большой популярностью не только среди жителей Приморского края, но и далеко за его пределами. Посещать и купаться в источнике можно круглый год – его температура постоянно держится в районе +36-37 градусов. Сама вода источника на вкус пресная, прозрачная, без цвета и запаха.

611 шагов к звездам

Внутренние авиарейсы соединяют Владивосток с Дальнегорском, где расположен необычный туристический маршрут, ведущий на сопку Высота 611. В январе 1986 года на этой сопке потерпел крушение неопознанный летающий шарообразный объект, падение которого вызвало широчайший резонанс среди уфологов и ученых всего мира. Полевая экспедиция исследовательского комитета по аномальным воздушным явлениям при АН СССР и известным приморским уфологом Валерием ДВУЖИЛЬНЫМ на месте крушения обнаружила площадку со следами высокотемпературного воздействия. Исследование найденных артефактов позволило многим ученым сделать сенсационный вывод об их неземном происхождении. Прошло много лет, но споры об инциденте на Высоте 611 не утихают по сей день, как и не утихает интерес туристов, посещающих Дальнегорск. В этой связи сотрудники Музейно-выставочного центра разработали туристический маршрут на это культовое место.

Рядом с местом крушения НЛО установлена мемориальная плита всемирно известному уфологу из Дальнегорска Валерию Двужильному, который большую часть жизни посвятил изучению происшествия на Высоте 611. С Высоты открывается живописнейший вид на город, на единственный в мире датолитовый карьер, разрабатываемый одним из градообразующих предприятий ЗАО «ГХК «Бор», на гордые хребты Сихотэ-Алиня.

Заповедный Сихотэ-Алинь

В последние десятилетия экотуризм приобрел широкую популярность, и для туристов появляются новые оригинальные и увлекательные направления. Одна из особо охраняемых природных территорий Приморья, благодаря рейсу до Тернея, становится все более популярной – Сихотэ-Алинский заповедник. С каждым годом желание увидеть его природные красоты со стороны посетителей только растет. Поэтому заповедник уделяет особое внимание развитию инфраструктуры познавательного туризма на своей территории, разработке новых маршрутов и благоустройству уже существующих.

В качестве объектов познавательного туризма в заповеднике на сегодняшний день существуют 5 экологических маршрутов: «Озеро Благодатное», «Мыс Северный», «Бухта Голубичная», «Урочище ключ Кабаний», «Тропа Арсеньева» общей протяженностью более 100 км. В большинстве своем это удобные и эстетично оборудованные маршруты: на влажных участках установлены деревянные настилы, через ручьи перекинуты мостики, травмоопасные подъемы и спуски оборудованы бревенчатыми лестницами, оформлены входные группы, установлены наблюдательные вышки и смотровые площадки.

Дотянуться до Звезды Приморья

Авиарейс до Преображения делает ближе туристам Беневские или Еломовские водопады, расположенные в Лазовском районе недалеко от села Беневского. Стремительный горный поток прорывается через глухое ущелье и срывается со скальных уступов, создавая цепочку водопадов. Высота первого – 18-24 метра, его называют «Звезда Приморья». Туристам предлагается прогулка по живописной тропе Уссурийской тайги, где можно наблюдать уникальные реликтовые растения Приморья. Бесконечно петляющее русло ключа уведет путешественников все дальше в лес, навстречу Звезде Приморья. В ходе прогулки придется преодолевать несколько бродов, возможны переходы через ключ по воде, поэтому туристам рекомендуется взять с собой сменную обувь. Самые отважные путешественники, не боящиеся холода, смогут искупаться в водопаде и получить двойной заряд энергии и бодрости.

На фото: Статус международного не мешает аэропорту Владивостока быть хабом и для местных перевозок.

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.