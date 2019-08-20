Больше знаний - больше перспектив

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Обучение в «Роснефть-классах» дает возможность школьникам Находки стать «кадровым резервом» для нефтяной отрасли
В этом году исполняется 10 лет важному социальному проекту, который стал возможным благодаря непосредственному участию ПАО «НК «Роснефть». Крупнейшая нефтяная компания страны всегда уделяла внимание укреплению кадрового потенциала отрасли и поддержке профильных образовательных программ. Именно поэтому в 2009 году в МБОУ «СОШ № 9» города Находки открылся первый «Роснефть-класс» в Приморском крае с углубленным изучением ряда предметов.
Поступление в «Роснефть-класс» вызывает здоровую конкуренцию среди школьников, стимулирует их к достижению лучших результатов в учебе. А выпускники профильных классов легко поступают на престижные специальности в высших учебных заведениях. В будущем молодых специалистов ждут на предприятиях ПАО «НК «Роснефть», в том числе – в ООО «РН - Морской терминал Находка», который является куратором «Роснефть-классов» в МБОУ «СОШ № 9» Находкинского городского округа.
Напомним, что «Роснефть-класс» отличается от обычного углубленным изучением предметов школьной программы, которые необходимы тем, кто решил связать свою жизнь с нефтяной отраслью. Это химия, физика и математика, преподают которые педагоги лучших вузов края. Кроме того, нефтяная компания вкладывает средства в оснащение классов оборудованием, необходимым для качественного преподавания профильных предметов. Обучение в «Роснефть-классах» - бесплатное, но для зачисления в них необходимо иметь хорошую успеваемость и пройти отбор. Бывает, что выпускники 9-х классов других учебных заведений Находки специально переводятся в школу, где есть «Роснефть-класс»!
Досье "Золотого Рога": За 10 лет реализации социального проекта выпускниками «Роснефть-классов» стали 238 человек. В том числе, 42 человека окончили школу с медалями: 38 - с золотыми и четверо – с серебряными.
Сотрудники Находкинского нефтетерминала на постоянной основе делятся с учениками своим профессиональным опытом. Кроме того, ребята посещают терминал в рамках экскурсий. Познакомиться с коллективом предприятия также помогают деловые игры и спортивные состязания между командами «Роснефть-классов» и ООО «РН-Морской терминал Находка».
Школьники из «Роснефть-классов» участвуют и побеждают в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах по физике, химии, математике, информационным технологиям. В ходе Единого государственного экзамена выпускники «Роснефть-классов» сдают физику и химию, а некоторые – биологию и английский язык. Знания по этим предметам необходимы для поступления на специальности, связанные с нефтехимией. Статистика говорит сама за себя - результаты ЕГЭ и количество медалистов в «Роснефть-классах» выше, чем в обычных. После окончания школы большинство выпускников «Роснефть-классов» выбирают профильные вузы. По ряду специальностей, необходимых для проектов «Роснефти» на Дальнем Востоке, предусмотрен целевой набор, а значит, и гарантированное трудоустройство в будущем.
В этом году в Находке состоялся уже девятый по счету выпуск «Роснефть-класса». Традиционно, церемония вручения аттестатов выпускникам проходит с участием руководства ООО «РН – Морской терминал Находка». А на территории Находкинского нефтетерминала каждый год прибавляется по одному дереву в аллее, высаженной выпускниками «Роснефть-классов».
- «Роснефть» планирует свою деятельность на десятилетия вперед и думает о подготовке специалистов, которые обеспечат стабильную работу нефтяной отрасли в будущем. «Роснефть-классы» - это первый этап подготовки «кадрового резерва», и ООО «РН - Морской терминал Находка» продолжит участвовать в этом важном проекте. Уверен, что каждый выпускник «Роснефть-класса» будет востребован после окончания вуза. И, конечно, мы ждем молодых специалистов на нашем предприятии, - подчеркнул генеральный директор ООО «РН - Морской терминал Находка» Александр КРАПИВИН.
На фото: Ученики «Роснефть-классов» МБОУ «СОШ № 9» Находкинского городского округа.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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