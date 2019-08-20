Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Первый международный турнир по смешанным единоборствам пройдет во Владивостоке
20 Августа 2019, 09:35 | Приморье
Александр Шлеменко проведет бой на ВЭФ-2019
Первый международный турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет 5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума. В главном бою встретятся представители мировой элиты среднего веса – россиянин Александр Шлеменко и американец Крис Ханикатт. Организаторами турнира выступили компания «Телеспорт Медиа» и Фонд Росконгресс.
Один из самых именитых и зрелищных российских бойцов смешанного стиля Александр Шлеменко – двукратный победитель Гран-при и многократный чемпион американского промоушена Bellator. Он выиграл 58 из 70 боев, получив прозвище Шторм за бескомпромиссную атакующую манеру и стремление нокаутировать соперника. Визитная карточка Шлеменко – частое применение ударов с разворота, особенно эффективны в его исполнении удары руками – бэкфисты, с помощью которых он потрясал многих оппонентов. Ханикатт выиграл 11 из 14 боев. Большинство побед американец по прозвищу Резак одержал в промоушене Bellator.
Турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia. Презентация главного боя в формате дуэли взглядов состоится 4 сентября на «Улице Дальнего Востока».
Подробная информация о билетах на турнир доступна в Личных кабинетах участников Форума.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Автор:
Теги: владивосток вэф
Новости тематики
- Первый международный турнир по смешанным единоборствам пройдет во Владивостоке
- Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ
- Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"
- Во Владивостоке на ВЭФ-2019 покажут мировой керлинг
- Деловая программа Восточного экономического форума объединила около 50 мероприятий
- Business Priority: Начался прием заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
- Приморье удивит участников и гостей Восточного экономического форума
- Опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2019
Новости раздела
- Первый международный турнир по смешанным единоборствам пройдет во Владивостоке
- Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
- "Ростелеком" презентовал приморцам сервис Wink
- Верфи держат краба
- Работодателей в Приморье ждет "кадровая" доплата
- Приморье увеличивает экспорт и переработку аквакультуры
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье
- Мутные воды Японского моря
- Восточной стивидорной компании - 15 лет
- Билайн запустил 4G в популярных местах отдыха Приморского края
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье
- На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"
- Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
Loading...