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Первый международный турнир по смешанным единоборствам пройдет во Владивостоке

20 Августа 2019, 09:35 | Приморье
Александр Шлеменко проведет бой на ВЭФ-2019
 
Первый международный турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет 5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума. В главном бою встретятся представители мировой элиты среднего веса – россиянин Александр Шлеменко и американец Крис Ханикатт. Организаторами турнира выступили компания «Телеспорт Медиа» и Фонд Росконгресс.
 
Один из самых именитых и зрелищных российских бойцов смешанного стиля Александр Шлеменко – двукратный победитель Гран-при и многократный чемпион американского промоушена Bellator. Он выиграл 58 из 70 боев, получив прозвище Шторм за бескомпромиссную атакующую манеру и стремление нокаутировать соперника. Визитная карточка Шлеменко – частое применение ударов с разворота, особенно эффективны в его исполнении удары руками – бэкфисты, с помощью которых он потрясал многих оппонентов. Ханикатт выиграл 11 из 14 боев. Большинство побед американец по прозвищу Резак одержал в промоушене Bellator.
 
Турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia. Презентация главного боя в формате дуэли взглядов состоится 4 сентября на «Улице Дальнего Востока».
 
Подробная информация о билетах на турнир доступна в Личных кабинетах участников Форума.
 
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 

 

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Теги: владивосток  вэф 



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