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Контейнеры бункерного типа устанавливают на острове Русский
20 Июля 2020, 16:38 | Приморье
Современные бункеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) устанавливают в местах массового пребывания людей на острове Русский. Они уже появились на мысе Вятлина, в районе поселка Канал, на Университетском проспекте и в поселке Поспелово.
Как рассказали в административно-территориальном управлении Фрунзенского района, работа в этом направлении будет продолжена.
«В летний период количество отдыхающих на островах заметно увеличивается. Соответственно, увеличивается объем мусора. В выходные дни ТКО вывозят ежедневно, а в будние дни – по мере накопления, но обычные контейнеры не справляются. По инициативе компании «Чистый сервис НСК» было принято решение установить контейнеры бункерного типа», – рассказала заместитель начальника административно-территориального Фрунзенского района Светлана Вильгерман.
Как отмечают специалисты мусоровывозящей компании, один контейнерный бункер равен 12 стандартным бакам.
«Для нас, как для перевозчиков, очень важно оказывать услугу грамотно. Современные бункеры объемом восемь кубических метров при массовом подбросе мусора позволят нам быстро оказывать услугу по его вывозу, не допуская образования свалок. Данный опыт уже успешно реализован в Сочи и Калининграде, где люди также массово отдыхают на прибрежных территориях. На сегодняшний день наша компания уже выставила четыре таких бункера», – рассказал директор обособленного подразделения ООО «Чистый сервис НСК» Андрей Конкин.
Администрация Владивостока призывает горожан соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах. Если вы стали свидетелем правонарушения, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или почтой России по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимают по адресу: Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 1.
Анастасия Котлярова (фото)
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