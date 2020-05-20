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"Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС

20 Мая 2020, 12:35 | Приморье
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».
 
По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2019 году объем рынка увеличился на 39% по сравнению с 2018 годом и составил 11 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 23% и достигло 328 тысяч.
 
По данным агентства, лидером по количеству компаний-клиентов второй год подряд является «Ростелеком». Компания развивает дистанционные каналы продаж, активно продвигает услуги ВАТС среди существующих клиентов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса. Выручка компании от услуг ВАТС в 2019 году выросла на 57%.
 
«Увеличению клиентской базы и лидерству на рынке виртуальных АТС способствовали таргетированные клиентоориентированные кампании, прозрачное ценообразование, новый подход в работе с клиентами и развитие технологического функционала у продукта», — отметил директор направления корпоративного маркетинга «Ростелекома» Сергей Таболин.
 
Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.
 

 

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Теги: АТС  ТМТ Консалтинг  Ростелеком 



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