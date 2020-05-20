Бизнес по-приморски: Еще не реализованный агропроект уже терпит убытки

Крупная компания несет огромные вынужденные затраты при реализации проекта мясного бизнеса в Приморье

Большой агропроект компании «Русагро» в Приморском крае продолжает нести потери. Вслед за остановкой на неопределенный срок масложиркомбината «Приморская соя» в Уссурийске инвестор был вынужден вложиться в строительство хранилища сжиженного углеводородного газа (СУГ) на фоне отставания подачи природного газа на объекты территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». В итоге покрывать затраты пришлось за счет субсидии от Минвостокразвития.

«Нашей компании, реализующей проект в ТОРе, удалось создать уникальный прецедент и отработать механизм компенсации затрат, которые мы были вынуждены понести при реализации инвестиционного проекта мясного бизнеса в Приморье. Проектным решением было предусмотрено подведение природного газа к моменту началу пусконаладочных работ на объекте «Комплекс производства комбикормов с элеватором», однако срок газификации сместился. Для своевременной реализации инвестиционного проекта мы были вынуждены внести изменения в проектную документацию и предусмотреть строительство хранилищ. Необходимую документацию для получения субсидии нам помогли подготовить специалисты управляющей компании. Надеемся, данный механизм будет применим при компенсации затрат на строительство СУГов и на свинокомплексах», - пояснил гендиректор ГК «Русагро» Максим БАСОВ.

Досье "Золотого Рога"

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Сельскохозяйственный кластер захватывает земли Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморья. ООО «Русагро-Приморье» в рамках инвестпроекта строит в Приморье шесть свинокомплексов, племенную ферму (производство до 75 тыс. тонн свинины в живом весе в год), а также комплекс по производству комбикормов с зерновым элеватором мощностью хранения 260 тыс. тонн и перспективой увеличения до 320 тыс. тонн.

Система автономного газоснабжения понадобилась инвестору в качестве источника резервного топлива и предназначена для получения и обеспечения газоиспользующего оборудования котельной и зерносушилок газовоздушной смесью СУГ. Работа объекта предусматривается в период прекращения подачи основного вида топлива (природный газ), а также на начальном этапе, в пусковой период, до момента устройства и ввода в эксплуатацию газораспределительной системы.

Коронавирус не помеха

По данным АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (дочерняя компания ПАО «Газпром»), на начало мая строительство объектов второго этапа межпоселкового газопровода для газификации объектов ТОР «Михайловский» было завершено на 25%.

Протяженность газопровода от газораспределительной станции (ГРС) Уссурийск до площадки ТОР составляет 13,8 км. Новый объект предназначен для подачи природного газа на племенную ферму свиноводческого комплекса «Русагро». В настоящее время сварено более 5,5 км трубы, порядка 3,3 км уложено в подготовленную траншею.

Газовики отмечают, что на ранних этапах реализации проекта были вынуждены внести изменения в уже готовую проектную документацию «в связи с появлением потенциальной угрозы безопасности газоснабжения - вблизи перспективной трассы газопровода была обнаружена область разлета камней при угледобыче открытым способом».

Собственно газопровод является одним из промежуточных этапов в создании в Приморье более 120 км газораспределительных сетей для газификации площадок ТОР «Михайловский» в рамках Программы газификации регионов России компании «Газпром» (инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз»). Окончание строительства запланировано на конец 2020 года.

В 2019 году в рамках этой программы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» построило и ввело в эксплуатацию газопровод-отвод, газораспределительную станцию в Уссурийске и два межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 44 км.

«Тем самым были созданы условия для газификации одной из площадок ТОР «Михайловский». Газовики готовы к подаче «голубого топлива» потребителям. В настоящее время ожидается завершение работ по созданию внутриплощадочных газовых сетей на комплексе производства комбикормов с элеватором и передача необходимых документов газораспределительной организации», - отмечает компания.

Для реализации третьего этапа газопровода, протяженностью более 18 км, который пройдет вблизи сел Григорьевка и Новожатково, завершен конкурсный отбор организации-подрядчика, которая вскоре приступит к началу строительства.

Досье "Золотого Рога"

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» - специализированная газораспределительная организация, занимается вопросами: газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ.

Бобы остались без переработки

Отметим, что «Русагро» на данный момент является едва ли не основным игроком на рынке сои в Приморском крае. В целом, в прошлом году компания реализовала 225 тыс. тонн сои против 91 тыс. тонн годом ранее.

Месяц назад глава холдинга Максим Басов уже успел пожаловаться на запрет экспорта соевых бобов с Дальнего Востока.

«Я считаю, что сегодня возможность экспорта для некоторых регионов вообще критическая. Например, нам запрещают сою грузить с Дальнего Востока. Но на Дальнем Востоке нет возможности эту сою перерабатывать с эффективностью - тогда получается, соя будет гнить? Здесь тоже надо, чтобы правительство действовало очень четко. Считаю, очень важно не закрывать экспорт по тем категориям, которые не связаны с дефицитными потребительскими товарами», - сказал г-н Басов в интервью «РБК ТВ».

При этом глава «Русагро» оставил за кадром тот факт, что холдинг, несмотря на возмущерие властей Приморья, приостановил в этом году деятельность масложиркомбината «Приморская соя».

«Приморская соя» имеет в своем составе маслоэкстракционный цех с элеватором, объемом хранения 37 тыс. тонн, участок рафинации и дезодорации, производительностью 100 тонн в сутки, цех по переработке жиров, выпускающий майонезную продукцию и мыло, цех по выпуску фасованной продукции, склады готовой продукции и сырья, котельную, водоочистные сооружения. Имеются подъездные железнодорожные пути. Полномасштабное производство!

2018 год «Приморская соя» закончила с выручкой в 3,303 млрд рублей и чистой прибылью 95,37 млн рублей. Однако уже спустя год работа предприятия была признана нерентабельной, так как выращенная в Приморье соя влет уходила в Китай.

«Дальневосточные производители соевого шрота просто неконкурентоспособны, потому что нет рынка сбыта продукции. С маслом проблем нет, сегодня оно хорошо уходит в Китай, в Корею и в Россию. Но, к сожалению, при переработке сои получается очень мало масла и очень много шрота, потому что шрот - главный продукт переработки», - пояснял ситуацию г-н Басов.

На фото: Приход «голубого топлива» жизненно необходим новым производствам.

Фото primorsky.ru.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.