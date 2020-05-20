Находка заждалась Большой дороги

Качество покрытия магистралей и улично-дорожной сети Приморья остается подозрительно низким

Мосты и дороги, их нехватка и ненормативное состояние по-прежнему остаются одной из самых серьезных проблем Приморья. Особенно это ощущается в начале очередного летнего сезона, когда в очередной раз дорожникам приходится массово латать разбитые участки улиц и проездов, срочно делать стертую в «ноль» разметку, устранять очередные сюрпризы с рухнувшими мостами. Казалось бы, еще с 90-х годов делаются попытки переломить ситуацию, внедряя новейшие дорожные технологии. Но ни одна очередная стихия пока не обходится без того, чтобы потоками дождя где-то не смыло асфальт. И автомобили традиционно проваливаются и калечатся в появившихся после стихии ловушках.

Большой проблемой остается тот факт, что сегодня дорожники меньше всего сверяют свои графики и планы именно с прогнозами погоды. Поэтому «ямочная» починка дорожного полотна, когда дорожное основание еще не оттаяло от зимы, или же укладка асфальта в дождь и слякоть, для Приморья обыденность. Тем более, что ремонты определяют сроки контрактов, и их невыполнение грозит серьезными санкциями подрядчикам. То есть, чтобы успеть в срок, работы зачастую лучше сделать быстро и некачественно. Зато в перспективе нескольких лет у дорожников остается возможность вновь вернуться на участок, где выполненный ремонт долго не продержится, какую бы высокую оценку ему ни давала приемная комиссия.

Автомобилисты Владивостока отмечают, что в планы ремонта этого года вновь попали улицы, которые, казалось бы, настолько прокатаны катками, закатавшими в дороги десятки и сотни миллионов рублей, что могли бы долго отдыхать от ремонтов. Но вновь дорожники в начале сезона вынуждены возвращаться на любимые ими улицы Русскую, Бородинскую, Фадеева, Калинина, Жигура, Снеговую и другие.

БКАД идет по графику

Большие объемы дорожного ремонта в Приморье в этом году намечено провести в рамках нацпроекта «БКАД» («Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Начало участию в этом нацпроекте в регионе было положено в прошлом году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор СВЯЧЕНОВСКИЙ сообщал, что в этом году в целом предусмотрен ремонт 195 километров дорог регионального и межмуниципального значения и более 100 километров краевых дорог. Особенно важной задачей, является ремонт 47 километров трассы Артем – Находка – Порт Восточный, состояние которой на участке Фокино – Находка губернатор недавно отмечал особенно резкой критикой.

Известно, что в рамках этого нацпроекта в 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти не менее чем до 50% от их общей протяженности, а по Владивостокской агломерации – до 85%. Должно на 10% меньше стать участков дорог, которые сегодня работают в режиме перегрузки, и в два раза – уменьшиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети по сравнению с 2017 годом.

Задачи этого года в рамках «БКАД» в Приморье значительные, и коронавирус тому не помеха: намечено отремонтировать 56 участков дорог общей протяженностью почти 84 километра. В том числе 39,2 километра региональных автодорог – 15,6 км по краю и 23,6 километра в границах Владивостокской агломерации. Общий объем работ по нацпроекту должен составить более 1,7 млрд рублей.

Притом что по нацпроекту «БКАД» будут выполняться значительные объемы по важнейшим объектам, большая часть дорожно-ремонтных работ продолжит выполняться за счет краевого и муниципального бюджетов. Особенно во Владивостоке, где по нацпроекту запланировано выполнить реконструкцию около 5,5 км дорог на ул. Успенского, Монтажной, Сабанеева, Каплунова и Крыгина, а на деньги города и края – до 30 километров улиц.

В Уссурийском городском округе в этом году намечено отремонтировать около 25 дорожных объектов, объездную дорогу на ул. Новоселова и сделать 12 парковок на 1 тыс. машиномест. За счет субсидий краевого бюджета здесь запланировано выполнить объемы более чем на 300 млн рублей, а на строительство дороги на ул. Новоселова потратить 155 млн рублей.

Направление на Находку в приоритете

Состояние действующей трассы Владивосток – Находка давно тормозит развитие автоперевозок по этому направлению. Пока не будет завершено строительство новой дороги, эта проблема будет оставаться.

В середине апреля Счетная палата (СП) РФ отметила, что в минувшем году отставание от графика при строительстве трассы Артем – Находка – порт Восточный уменьшилось в 2,4 раза, но техническая готовность участков новой трассы все еще остается на 15% ниже плановой. Проверка, выполнявшаяся Счетной палатой в прошлом году, показывала отставание по отдельным строящимся объектам дороги до 17 месяцев и минимальную их техническую готовность всего около 3%.

Первый участок трассы длиной в 16 километров в районе Артема был введен в 2016 году. Сейчас продолжается строительство второго этапа этой дороги – участка 18-40 км. Он позволит сократить дорогу между Владивостоком и Большим Камнем на 22 километра. С начала сезона здесь работает свыше тысячи специалистов и более 200 единиц техники из ООО «Транстроймеханизация». Завершить этот этап предполагается к концу следующего года.

Третий этап предусматривает строительство еще 106 километров новой дороги. При этом почти на каждый ее новый километр придется по одному искусственному инженерному сооружению – это мост, путепровод, тоннель и пр.

Счетная палата обратила внимание на то, что срок строительства второго этапа увеличился на год, а сметная стоимость увеличилась на 5,9 млрд рублей.

Зампред правительства Приморья Александр КОСТЕНКО согласился с этими выводами, отметив, что работа по строительству новой дороги погрязла в судебных процедурах по земле и задержках выхода проектно-сметной документации. В течение этого года споры предполагается завершить, и затем второй этап должен завершаться без проблем.

Денег нет, но вы стройте

Основным же вопросом дальнейшего строительства этой дороги была и остается нехватка средств. В разговоре с президентом Владимиром ПУТИНЫМ губернатор Приморья попросил поддержать просьбу региона к правительству о выделении на строительство этой дороги 308 млрд рублей в течение ближайших 10 лет, этот срок его предполагается завершить. Кстати, это составляет всего лишь около 5,5% от доходов, которые дает государству эксплуатация действующей дороги на Находку и портового комплекса города. Президент отметил, что сумма большая, но вопрос по финансированию строительства дороги в ближайшее время обязательно будет обсужден с руководством Минтранса.

В разговоре с президентом Олег Кожемяко упомянул и о проблеме «мостопадов» в Приморье. В том числе на действующей находкинской трассе, что временно выводит ее из строя. К примеру, в конце марта на 89-м километре трассы в районе Фокино в очередной раз частично обрушился мост, и значительную часть транспорта вновь пришлось направить в объезд – через дорогу на Партизанск.

Только за последние полгода на дорогах края разрушилось семь мостов, и еще пять были признаны негодными для эксплуатации. Срочная замена требуется 30 мостовым сооружениям. Краем по ним уже подготовлена проектно-сметная документация, но Минтрансом финансирование на эти цели, намеченные до 2024 года, было сокращено с 30 млрд рублей до 7 млрд. То есть, выполнение этой программы - под вопросом.

Минтранс вопрос по финансированию замены 30 аварийных автомостов пока не рассматривал, а 30 млрд рублей, которые необходимы на строительство второго моста на остров Русский и ряда обходных мостов, точно не нашлось.

То есть, анонсированное строительство второго моста на остров Русский, уже одобренное правительством РФ, отодвигается на неопределенное время. А соответственно – и в целом сроки начала и завершения строительства Владивостокской кольцевой автодороги. Ранее одобренное президентом строительство моста с Эгершельда через остров Елена на о. Русский предполагалось начать в конце этого или начале следующего года и завершить в 2025 году. Однако в отношении этого проекта Путин отмечал, что он не настаивает на его срочном осуществлении, и региону самому надо сделать выбор, какие проекты для него сегодня более приоритетны и первоочередны.

Эксперты газеты «Золотой Рог» уже отмечали, что второй мост на о. Русский, очень актуальный сегодня для Владивостокского морского торгового порта, пока маловажен для города – ему приоритетнее было бы форсировать строительство участков ВКАД, которые ранее обозначались футуристически как Дорога вдоль Амурского залива.

На фото: Строительство новой дороги на Находку тормозят не только недобросовестные подрядчики.

Фото Олега КЛИМЕНКО

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.