Семь "Титаников" на воду

Первый в России танкер-гигант типа «Афрамакс» величественно коснулся воды в Приморье на заводе «Звезда». Но это еще цветочки - в перспективе суда еще большего размера

Головное судно из серии танкеров класса «Афрамакс», заложенное на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», спустили на воду. О том, что «Владимир Мономах» коснулся воды, доложили и президенту России Владимир ПУТИНУ, который поздравил компанию «Роснефть» с запуском первого танкера этого класса, назвав это реальной победой.

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Это первый танкер, выпущенный на уникальном предприятии.

Злые языки, правда, уверяют, что практически на 90% (а то и более) это судно было построено в Южной Корее. В частности, в соцсетях вовсю гуляет фото (см. его на развороте) почти готового первого «Афрамакса», который стоит (та тот момент) у причалов судостроительного завода корпорации Hyundai в южнокорейском городе Ульсан. Дескать, нашим корабелам осталось только приварить нос. Даже если это так, то вряд ли этот факт омрачит масштаб и позитив события. В конце концов, российские специалисты только учатся производить такие суда, как когда-то учились это делать и корейские корабелы. В любом случае, им спасибо за помощь.

«Афрамаксы» поддадут газу

«Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Судно спроектировано с соблюдением стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам, подчеркнули в компании. Длина судна - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тысяч тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.

Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью уникального транспортно-передаточного дока «Вымпел» - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

История строительства танкеров данного типа началась с визита президента России Владимира Путина на ССК «Звезда» в сентябре 2017 года - именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс». 11 сентября 2018 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась закладка первого танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A.

«Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, - отметил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. - Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идет, о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Кроме как на судоверфи «Звезда» строить крупнотоннажные суда в России больше негде. У нас просто нет других таких судостроительных мощностей. Помимо сверхгазовозов и танкеров понадобятся также платформы, суда обеспечения. И важно иметь в виду, что все это - инвестиции в реальные инновации, потребуются высокотехнологичные разработки, которые будут способствовать развитию судостроения».

«Предполагается, что на «Звезде» будут построены 200 плавсредств, - подчеркнул генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам ТАНКАЕВ. - Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники. Фактически, мы стоим у истоков новой отрасли промышленности - тяжелого судостроения, и базой для нее станет «Звезда»».

«Владимир Мономах» на воде. Длина судна - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тысяч тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.













Злые языки уверяют, что практически на 90% (а то и более) это судно было построено в Южной Корее. На фото - почти готовый первый

«Афрамакс», который стоит у причалов судостроительного завода корпорации Hyundai в южнокорейском городе Ульсан. Дескать,

нашим корабелам осталось только приварить нос… Даже если это так, то вряд ли этот факт омрачит масштаб и позитив события.



Одним словом прорыв!

Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО, который принял участие в торжественном мероприятии непосредственно на «Звезде», подчеркнул, что строительство таких танкеров – большой вклад в развитие экономики и промышленный потенциал страны.

«Это прорыв в гражданском судостроении. Символично, что этот танкер закладывал президент России Владимир Путин. У нас появилась возможность самим перево-

зить нефть, не зависеть от поставщиков из других стран. Мы берем лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии, за такими типами судов пойдут другие», – заявил глава Приморья. Губернатор поблагодарил кораблестроителей за своевременную и высококачественную работу.

«Таких судов не было за всю историю нашей страны. Здесь их будет построено 12, шесть сейчас стоят в закладке. Это новые рабочие места, развитие Большого Камня», – обозначил Олег Кожемяко.

Генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО отметил, что благодаря слаженной работе коллектива верфи корабль спускают на месяц раньше.

«Наши сварщики, сборщики освоили крупнотоннажное судостроение, новые виды сварки, что позволило в сжатые сроки построить этот танкер. Впереди еще ходовые испытания, но я уверен, что с нашим коллективом мы сдадим судно в срок», – добавил он.

Перед спуском на воду судно, названное именем «Владимир Мономах», прошло традиционные обряды – его освятили, «крестной мамой» танкера стала председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

Отметим, ССК «Звезда» вошел в список стратегически важных промышленных предприятий, сотрудникам которых разрешено работать во время полного режима самоизоляции. Здесь принимаются все необходимые противоэпидемические меры безопасности – проводится термометрия, регулярная дезобработка помещений, все сотрудники работают в масках.

«Титанику» на зависть

Любопытно, танкеры-гиганты своими размерами в разы превышают легендарный «Титаник». Но «Афрамаксы» - это еще цветочки. Следом за 114-тысячниками на «Звезде» начнут строить «ягодки». А именно корабли водоизмещением 350 000 тонн! Эти новые корабли будут в 7 раз превышать размеры «Титаника», и в 3,5 раза – размеры авианосцев США. Кстати, по некоторым данным, на «Звезде», отработав технологии строительства на супертанкерах, планируют строить и российские авианосцы. А недавно объявлено, что именно Приморью отдадут многомиллиардный заказ на строительство инновационных ледоколов «Лидер».

Что до «Титаника»… Это всего лишь сравнение. Судам же, построенным в Приморье, пожелаем долгих десятилетий спокойного плавания и семи футов под килем. Хотя какие там семь для таких махин?! Поэтому сколько надо, столько и пожелаем!

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.