Федералы возьмут свою долю во Владивостоке

Федеральная корпорация ДОМ.РФ планирует ввести в оборот семь участков под комплексное освоение (в том числе – под жилищное строительство) в районе бухты Патрокл во Владивостоке. 2,37 га земли достанутся победившему в аукционе застройщику в аренду, а рассчитаться с корпорацией строители должны будут не «живыми» деньгами, а квартирами.

Напомним, что ряд крупных участков под строительство жилья, объектов торговли и транспортной инфраструктуры в районе бухты Патрокл был успешно продан ДОМ.РФ в конце 2019 года. Новыми собственниками земли стали крупные приморские и федеральные застройщики, некоторые из которых ранее уже реализовали свои проекты в этом микрорайоне Владивостока.

Принципиальное отличие намеченных на 19 июня торгов от предыдущих заключается в том, что участки перейдут победителю не в собственность, а в аренду. Единый лот включает в себя семь участков общей площадью 2,37 га в «верхней» части микрорайона Патрокл, между улицами Сочинской и Архангельской. Два из них предназначены для строительства многоэтажных жилых домов, а на остальных пяти можно размещать подземные или многоэтажные сооружения для хранения автомобильного транспорта, а также многоярусные парковки. Отметим, что возможное жилое строительство развернется на пространстве между уже возведенными ЖК «Восточный бриз» и «Маяк Басаргина».

Сумма задатка от участников торгов составит всего 472 тысячи рублей – такова расчетная стоимость аренды 2,37 га земли в течение года. А победителем аукциона станет тот, кто предложит ДОМ.РФ наибольшую долю помещений в будущих строительных проектах (но не менее 9% - прим. автора).

- В условиях пандемии, когда строительная отрасль испытывает некие трудности, такой формат может быть востребован застройщиками. Это, в свою очередь, положительно скажется на исполнении задач национального проекта «Жилье и городская среда», который в том числе предусматривает повышение доступности жилья для граждан и увеличение объемов строительства. Кроме того, в регионах ДФО работает программа ипотеки под 2%, и она напрямую зависит от появления новых проектов. Увеличение на Дальнем Востоке количества новых жилых районов с качественной городской средой позволит удержать рост цен на жилье, - прокомментировал предстоящие торги заместитель генерального директора компании ДОМ.РФ Денис Филиппов. Он особо подчеркнул, что новый формат торгов не потребует от застройщика вложений в проект на этапе приобретения прав на земельные участки.

Срок аренды предлагаемых земельных участков на Патрокле составит два года. Согласно проекту договора аренды, арендатор будет обязан осуществить комплексное освоение территории.

Добавим, что на 19 июня также планируется аукцион по продаже земельного участка площадью 6,4 га по соседству с ЖК «Академический» во Владивостоке. Реализуемая земля предназначена для многоэтажного жилищного строительства. Стартовая цена лота – 72,7 млн рублей.

На фото: Предлагаемые под застройку участки (на схеме обведены жирной чертой) расположены между ЖК «Восточный бриз» и «Маяк Басаргина».

Схема с сайт Дом.Рф.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



