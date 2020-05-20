Промысел корбикулы угрозы птицам реки Раздольная не несет

Жители Тавричанки надеются, что в этом году они не будут лишены рабочих мест в рыбной отрасли

Приморские рыбаки вышли с инициативой сохранения для экономики Приморского края промысла ракушки корбикулы в дельте реки Раздольная, который был приостановлен год назад. Причиной остановки добычи корбикулы стал запрет на любую хозяйственную деятельность в зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Тавричанский лиман».

Проблема с границами памятников природы будоражит Приморье не первый год. Несколько лет назад была реанимирована нормативная база от 1974 года, согласно которой на многих природных охраняемых территориях необходимо было прекратить хозяйственную деятельность. Таких в крае оказалось более 200. Однако по факту многие ООПТ давно не являются охраняемыми территориями, так как освоены человеком.

Мнения жителей края разделились. Возможен ли разумный компромисс, и насколько охранный статус необходим территориям, часть которых давно стали промышленными или рекреационными зонами. Ответы на эти вопросы еще год назад дали власти Приморья, которые путем принятия краевого закона оставили за собой право корректировать границы ООПТ, чтобы и природа не пострадала, и территории развивались.

Решение властей о проведении возможной коррекции границ ООПТ обусловлено тем, что последние два года десятки предприятий края были вынуждены приостановить свою деятельность. Первыми под проблему ООПТ попали марикультурные хозяйства Хасанского района Приморского края, против которых местными браконьерами была развернута кампания по дискредитации их деятельности, так как охранный статус позволял им грабить залив Посьет и прилегающие к нему акватории.

Кому выгодна остановка промысла?

Два года ушло на то, чтобы разрешить работать марикультурщикам. Но, как только их проблема решилась, и контролирующие органы разрешили предприятиям вести деятельность, проблематика охраняемых природных территорий дошла и до рыбаков. В 2019 году был остановлен промысел ракушки в дельте реки Раздольная, который велся с 1993 года. Около 50 местных жителей, задействованных на промысле и переработке ракушки, остались без работы, а бюджет недополучил около 70 млн рублей налоговых отчислений. Однако в этом году, после того, как исполнительная власть Приморского края была наделена полномочиями изменять границы ОППТ, (установленные в 1974 году) рыбаки обратились в правительство Приморского края с предложением изменить границы ООПТ «Тавричанский лиман», чтобы сохранить традиционный промысел ракушки.

Ракушечный промысел в нижней части эстуарии реки Раздольная без каких-либо негативных последствий для биоты данного водотока велся не один десяток лет. К 2018 году рыбаками было добыто около 8,7 тыс. тонн корбикулы. Промысел вели несколько компаний, однако сегодня его осуществляет только компания «Акватехнология», которая владеет квотами на этот вид биоресурсов.

То, что запасам этой ракушки ничего не угрожает, подтверждается исследованиями ТИНРО-Центра. Рыбная наука каждый год исследует запасы популяции, и на основе собранных данных разрешает добывать, но не более 10% от общего объема запаса. В науке такой подход называется предосторожным и гарантирует, что биоресурсы не будут подвергаться чрезмерному промысловому прессингу. По данным ТИНРО-Центра, длительная эксплуатация корбикулы не привела к истощению популяции корбикулы. Ее промысловый запас по-прежнему находится на высоком уровне - это более 6 тыс. тонн.

Между, тем осознавая ответственность за экологическую ситуацию в этом водном бассейне, рыбаки, прежде чем ставить вопрос о возобновлении добычи, заказали независимое экологическое обследование. Экологи по их заданию почти полгода обследовали бассейн реки и особых угроз для флоры и фауны в своем отчете не зафиксировали.

Не особо охраняемая природная территория

Эксперты, обследовавшие территорию дельты реки, обращают внимание общественности и чиновников на то, что Тавричанский лиман в 1974 году был лишь частично включен в ООПТ «Лиман реки Раздольная» – как район концентраций перелетных водоплавающих и околоводных птиц.

Однако с 1974 года многое изменилось. Дельта реки перестала быть нетронутым местом, где тысячи птиц могли спокойно жить и кормиться. Вместо камышей и непроходных проток на берегах - сотни незаконных построек и уничтоженная флора. Так, восточный берег лимана полностью лишен необходимых для этого растений и большей частью застроен лодочными гаражами. У западного берега лимана водная растительность представлена редкими зарослями тростника обыкновенного, а с недавних пор там идет разработка земельных участков под строительство домов, которое идет полным ходом.

В отчете указано, что в эстуарии реки Раздольная промысловые скопления корбикулы сосредоточены ниже места впадения реки Вторая Речка. Участок, где работают рыбаки, имеет площадь около 15 кв. км. В самом лимане из видов рыб, внесённых в Красные книги Российской Федерации и Приморского края, крайне редко отмечаются: молодь сахалинского осетра, американский веслонос, японский морской судак и подкаменщик Черского. Однако данные виды с такой же частотой и плотностью отмечаются на всех прибрежных участках залива Петра Великого. Данные виды в лимане не нерестятся и могут использовать его только в качестве транзитного коридора.

При определении границ ОППТ в 1974 году деятельность рыбаков здесь была разрешена. В советское время власти и экологи понимали, что рыбаки не будут мешать обитать птицам, а сама рыбалка всегда контролировалась рыбной наукой, так что угрозы рыбным запасам лимана не было. Более того, присутствие рыболовецких колхозов давало поселкам Тавричанка и Девятый Вал рабочие места, и поэтому население не занималось массовым браконьерством, перегораживая участки реки сетями, как это происходит сегодня.

Однако колхозы развалились еще в 90-х. Но рыбаки успели освоить и наладить промысел ракушки, так как на нее возник спрос в Японии. И хотя корбикула не самый валютоемкий объект, она приносила поселению экономическую пользу. Но все изменилось при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ, когда он допустил принятие поправок, вводивших запрет хозяйственной деятельности в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края».

Экологи дают «добро»

В компании-работодателе поясняют, что не нужно бояться, что природе будет нанесен ущерб. Промысел ракушки - безопасный для акватории и ее грунтов, так как ловцы не используют драги, а ракушка достается сачками.

Технологию добычи внимательно проанализировали экологи. Вот их вердикт. Во время промысла сачками нарушается лишь верхний слой мягкого субстрата до глубины 5-7 см. При этом из грунта изымаются только промысловые особи корбикулы с длиной раковины более 22 мм. Моллюски непромыслового размера вместе с другими представителями донной фауны (полихеты, немертины, гастроподы, изоподы, амфиподы и др.) легко проходят через крупные ячеи дели сачка во время промывки грунта и возвращаются обратно на дно. Нектобентосные организмы (рыбы, крабы, креветки) – основные кормовые объекты птиц – достаточно маневренные и сачками не улавливаются. Благодаря использованию сачков такого типа деградации донных сообществ в местах промысла корбикулы не происходит. Вследствие этого на протяжении длительного времени качественный и количественный состав донного населения остается неизменным.

Что касается корбикулы, то негативных изменений в ее размерной и возрастной структуре не наблюдается, и она быстро восстанавливает свою численность. При этом правила рыболовства ограничивают добычу в период ее массового нереста (с 20 июля по 20 августа), а также вводят запрет на промысел неполовозрелых особей с длиной раковины менее 22 мм. Поскольку массивные лодки рыбаков (кунгасы) оснащены малосильными и практически бесшумными лодочными моторами, они не оказывают отпугивающего влияния на водоплавающих и околоводных птиц.

«Мы неоднократно наблюдали присутствие чаек в непосредственной близости от лодок. Обычно на промысле задействовано 2-3 кунгаса. Рыбакам разрешено посещать водоем всего 3,5 месяца в году: с 15 мая по 19 июля и с 21 августа по 31 октября. Таким образом, промысел корбикулы в Тавричанском лимане не оказывает негативного влияния на состояние водно-болотного угодья «Дельты реки Раздольная» и никоим образом не способствует сокращению численности здесь водоплавающих и околоводных птиц», - утверждают эксперты в своем экологическом отчете.

Теперь предложения рыбаков и отчет экспертов проверит еще один экспертный совет при министерстве природных ресурсов правительства Приморья. И только на основе его мнения и выводов будет принято решение, можно ли для развития экономики поселков сдвинуть границы ООПТ.

КСТАТИ

Сегодня вопрос выживания на территориях края диктует свои реалии. Жители Надеждинского района второй год выступают за сохранение промысла. По их словам, на сборе ракушки с мая по конец октября работало около 50 человек. Ежемесячная заработная плата в 30-50 тыс. рублей - одна из самых высоких в районе, и терять работу в рыбной компании люди не хотят.

На фото: Запасам этой ракушки в Приморье ничего не угрожает.

Фото из архива



Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.