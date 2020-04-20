Более 500 вакансий на общественные работы предлагают приморцам в условиях коронавируса

Граждане, временно оставшиеся без работы, или вовсе не трудоустроенные и оказавшиеся в непростой финансовой ситуации, могут поправить свое положение. Вопросы организации общественных работ в период эпидемии коронавируса в Приморье Губернатор края Олег Кожемяко обсудил с главами муниципальных образований на селекторном совещании в понедельник, 20 апреля.

По инициативе главы региона, в Приморье разработан специальный механизм, позволяющий поддержать те категории граждан, которые временно лишены трудоустройства или вовсе остались без работы. Среди них – сотрудники отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, и находящихся в измененных условиях труда (простой, отпуск без сохранения заработной платы и другие). Все они могут принять участие в общественных и временных работах, которые организует служба занятости Приморья при содействии работодателей, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность. Повышенный размер материальной поддержки для таких граждан составит более 12 тысяч рублей.

«С наступлением весны объем общественных работ резко возрос – благоустройство, содержание дворовых территорий и другой сезонный труд. Вполне логично и правильно вовлекать в этот процесс людей, оставшихся без работы, и тех лиц, которые находятся под угрозой увольнения», – обозначил Олег Кожемяко.

Как сообщила министр труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, тем, кто уже остался без работы, необходимо дистанционно подать заявление в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработного через портал «Работа в России». Подробную информацию и пошаговую инструкцию регистрации можно найти на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

«На сегодняшний день 843 организации на портале представили информацию по работникам, находящихся под риском увольнения. Это те сотрудники, для которых ввели неполный рабочий день, объявили простой или которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы. На сегодняшний день таких работников у нас 5 701 по краю. 15 муниципальных образований уже готовы взять на работу граждан, 92 организации заявили о возможности приема людей на 546 вакансии. Чаще всего предлагается уборка территорий, полевые работы. Так, например, Октябрьский округ готов принять 167 овощеводов», – рассказала она, добавив, что пока такая мера поддержки доступна только на частных предприятиях.

Олег Кожемяко отметил, что в течение недели будет разработан специальный порядок, позволяющий муниципальным и государственным предприятиям так же привлекать граждан к общественным работам. Оплату труда временным сотрудникам будут компенсировать из краевого бюджета.

«По каждому муниципалитету мы будем вести мониторинг вовлечения граждан. Главам и профильным министрам необходимо включиться в этот процесс. Выполнение работ с соблюдением всех мер безопасности, “социальной дистанцией” – считаю, такая возможность многих заинтересует в это непростое время», – подчеркнул Губернатор.

Отметим, по вопросам участия в общественных и временных работах необходимо обращаться в отделения Приморского центра занятости населения. Информацию можно уточнить у специалистов по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-51-68 или 8-800-200-56-81.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)