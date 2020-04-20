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Правительство Приморья: Коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов в регионе

20 Апреля 2020, 14:28 | Приморье
Реализация всех крупных социально значимых проектов продолжится по графику, несмотря на эпидемию COVID-19. Об этом заявила председатель Правительства края Вера Щербина.
 
По ее словам, наряду с мерами по недопущению распространения коронавируса в Приморье региональное Правительство продолжает решение текущих задач. Значительная часть усилий направлена на реализацию национальных проектов, которые призваны улучшить жизнь граждан.
 
«Мы сейчас принимаем и превентивные меры, и оперативные решения. На борьбу с коронавирусом направили уже более 600 миллионов рублей. Это доплата медицинским работникам, приобретение средств защиты, оборудования для больниц и другие первостепенные задачи. Предстоит еще многое и наверняка мы будем вносить какие-либо корректировки в действующие планы, но основные задачи, поставленные перед нами, изменениям подвергаться не будут», – подчеркнула Вера Щербина.
 
Замглавы Приморья отметила также, что при корректировках краевого бюджета средства, выделенные на крупные социально значимые объекты, затронуты не будут.
 
«Все заявленные нами намерения по благоустройству территорий, созданию парков и скверов, в том числе в столице Дальнего Востока, строительству поликлиник, например, в Артеме и Большом Камне, школ, детских садов – актуальны. По всем крупным проектам, рассчитанным на ближайшие год-два, расходы не снимаем. Продолжаем реализацию госпрограмм, в особенности тех, в обсуждении которых принимали участие граждане», – обозначила председатель Правительства Приморья.
 
Отметим, что в этом году вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах нацпроектов и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитета.
 

 

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Теги: коронавирус  нацпроекты 



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