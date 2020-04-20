Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии приморцам будут продлеваться без заявлений
20 Апреля 2020, 13:40 | Приморье
Более 42,5 тысячи жителей Приморья получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эту меру социальной поддержки с начала года краевой бюджет направил 216,8 миллиона рублей.
Выплата, позволяющая снизить жилищные расходы семей, требует переоформления каждые шесть месяцев. Министерство труда и социального развития Приморского края информируют, что в связи с профилактическими мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции на федеральном уровне принято решение о беззаявительном продлении субсидии тем, у кого срок ее предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
«Будем использовать сведения о доходах семьи, предоставленные в предыдущем периоде. Более того, задолженности по оплате за ЖКУ, возникшие в именно в этот период (с 1 апреля по 1 октября 2020 года) учитываться не будут. Тогда, как по действующему законодательству, долги по коммуналке – одна из причин отказа в оформлении субсидии», – уточняют в ведомстве.
Расчет продленной субсидии производится с учетом действующих в период продления региональных стандартов, тарифов, нормативов потребления и фактических расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Например:
– субсидия была назначена с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года – с 1 апреля продлевается срок ее назначения до 30 сентября 2020 года;
– субсидия была назначена с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года – с 1 мая продлевается срок ее назначения до 31 октября 2020 года и т.д.
Напомним, субсидия предоставляется, если расход на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 22% совокупного дохода семьи. В июне прошлого года региональный стандарт максимально допустимой доли расходов некоторых категорий граждан снижен до 10%.
«Это касается семей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. На 1 апреля это почти 12,8 тысячи семей, почти треть от всех получателей меры соцподдержки», – информируют специалисты.
По словам министра Светланы Красицкой, адресная социальная помощь в сегменте коммунальных услуг помогает в решении важнейшей задачи, поставленной Губернатором края Олегом Кожемяко – повышении уровня жизни приморских семей.
«Субсидия позволяет семьям с невысокими доходами, в том числе тем, которые не имеют никаких иных льгот, существенно снизить расходы на коммунальные платежи. Это популярная мера поддержки среди приморцев. На эти выплаты в региональном бюджете заложены достаточные средства – более 840 миллионов рублей», – подчеркивает глава ведомства.
Специалисты обращают внимание потенциальных получателей на то, что личный прием граждан в отделах центра социальной поддержки и МФЦ временно приостановлен. Оформить выплаты и компенсации можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг или Социального портала.
«Горячая линия» центра соцподдержки Приморского края – 8-800-30-22-145. В случае возникновения неразрешенных вопросов, всегда можно обратиться в письменном виде почтовым отправлением. Многофункциональные центры Приморья организуют консультирование заявителей по номеру: 8 (423) 201-01-56.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии приморцам будут продлеваться без заявлений
- Второй мусоросортировочный комплекс запускают в Приморье
- Жители частных домов в Приморье станут меньше платить за мусор
- Владивосток становится лучше
- Владивосток моют и дезинфицируют
- Дополнительную дезинфекцию подъездов проводят в Приморье
- Во Владивостоке продолжается благоустройство Гайдамакского сквера
- Проезд автомобилей к местам массового отдыха ограничивают во Владивостоке
- Владивосток приступил к наведению чистоты
- Уборка дорог во Владивостоке идёт в круглосуточном режиме
Новости раздела
- Правительство Приморья: Коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов в регионе
- До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии приморцам будут продлеваться без заявлений
- Второй мусоросортировочный комплекс запускают в Приморье
- Новый министр цифрового развития назначен в Приморье
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Дополнен перечень предприятий Приморья, которые возобновят работу
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- В Приморье уволен министр цифрового развития
- Олег Кожемяко проверил предприятия Приморья на соблюдение санитарных норм
- Жители частных домов в Приморье станут меньше платить за мусор
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- COVID-19 отсрочил выборы-2020
- Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки
- Операция "коронавирус" – обнуление эпохи
- В Находке построят восемь судов-краболовов
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
Loading...