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До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии приморцам будут продлеваться без заявлений

20 Апреля 2020, 13:40 | Приморье
Более 42,5 тысячи жителей Приморья получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эту меру социальной поддержки с начала года краевой бюджет направил 216,8 миллиона рублей.
 
Выплата, позволяющая снизить жилищные расходы семей, требует переоформления каждые шесть месяцев. Министерство труда и социального развития Приморского края информируют, что в связи с профилактическими мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции на федеральном уровне принято решение о беззаявительном продлении субсидии тем, у кого срок ее предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
 
«Будем использовать сведения о доходах семьи, предоставленные в предыдущем периоде. Более того, задолженности по оплате за ЖКУ, возникшие в именно в этот период (с 1 апреля по 1 октября 2020 года) учитываться не будут. Тогда, как по действующему законодательству, долги по коммуналке – одна из причин отказа в оформлении субсидии», – уточняют в ведомстве.
 
Расчет продленной субсидии производится с учетом действующих в период продления региональных стандартов, тарифов, нормативов потребления и фактических расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
 
Например:
 
– субсидия была назначена с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года – с 1 апреля продлевается срок ее назначения до 30 сентября 2020 года;
 
– субсидия была назначена с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года – с 1 мая продлевается срок ее назначения до 31 октября 2020 года и т.д.
 
Напомним, субсидия предоставляется, если расход на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 22% совокупного дохода семьи. В июне прошлого года региональный стандарт максимально допустимой доли расходов некоторых категорий граждан снижен до 10%.
 
«Это касается семей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. На 1 апреля это почти 12,8 тысячи семей, почти треть от всех получателей меры соцподдержки», – информируют специалисты.
 
По словам министра Светланы Красицкой, адресная социальная помощь в сегменте коммунальных услуг помогает в решении важнейшей задачи, поставленной Губернатором края Олегом Кожемяко – повышении уровня жизни приморских семей.
 
«Субсидия позволяет семьям с невысокими доходами, в том числе тем, которые не имеют никаких иных льгот, существенно снизить расходы на коммунальные платежи. Это популярная мера поддержки среди приморцев. На эти выплаты в региональном бюджете заложены достаточные средства – более 840 миллионов рублей», – подчеркивает глава ведомства.
 
Специалисты обращают внимание потенциальных получателей на то, что личный прием граждан в отделах центра социальной поддержки и МФЦ временно приостановлен. Оформить выплаты и компенсации можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг или Социального портала.
 
«Горячая линия» центра соцподдержки Приморского края – 8-800-30-22-145. В случае возникновения неразрешенных вопросов, всегда можно обратиться в письменном виде почтовым отправлением. Многофункциональные центры Приморья организуют консультирование заявителей по номеру: 8 (423) 201-01-56.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: жкх  субсидии 



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