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Второй мусоросортировочный комплекс запускают в Приморье

20 Апреля 2020, 12:45 | Приморье
Комплекс по сортировке мусора монтируют в Лучегорске. Всего в этом году в Приморье будут действовать четыре таких станции – в Дальнереченском, Пожарском районах и Хорольском округе, место для четвертой еще выбирают.
 
В настоящее время специалисты ведут монтаж оборудования, подключают к коммуникациям, собирают вспомогательные помещения из быстровозводимых конструкций. Сам комплекс включает в себя конвейер подачи отходов в сортировочный модуль, сам модуль, пресс по компактированию остатков мусора с автоматической обвязкой и пресс по упаковыванию вторсырья с автоматической обвязкой стрейч-лентой.
 
«Стрейч-ленту планируется делать из использованных пэт-бутылок. Ранее использовали металлическую проволоку, это было очень дорого, так как закупали ее в центральной России», – рассказал первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.
 
В целом комплекс будет сортировать стекло, бумагу, картон, ПЭТ, пластик, алюминиевые, жестяные банки и отправлять их на глубокую переработку.
 
По словам Сергея Лазарева, в этом году мусоросортировочные станции начнут работать в четырех муниципальных образованиях Приморья. Так, в поселке Ярославский Хорольского района объект запустят уже к лету этого года.
 
Как обозначила заместитель председателя регионального Правительства Елена Пархоменко, строительство таких комплексов – мероприятие национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.
 
«Комплексы заработают в отдаленных районах края, которые ранее были практически “выключены” из системы обращения с отходами, никто всерьез не занимался утилизацией мусора на этих территориях, и, зачастую, он вывозился в ближайшие леса», – отметила Елена Пархоменко.
 
 
Фото – КГУП «Приморский экологический оператор»
 

 

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Теги: жкх  Приморский экологический оператор 



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