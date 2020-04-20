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Новый министр цифрового развития назначен в Приморье
20 Апреля 2020, 11:42 | Приморье
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на еженедельном планерном совещании с органами исполнительной власти в понедельник, 20 апреля, представил врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра цифрового развития и связи. Им стал Константин Волошин.
По словам главы региона, «Константин Геннадьевич прошел хорошую школу, начинал работать в Приморье, окончил ДВГУ, совместный российско-американский факультет международных отношений и менеджмента», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Новый министр будет курировать в Правительстве Приморского края вопросы цифрового развития, реализации национального проекта «Цифровая экономика», а также молодежной политики.
Справочно. Константин Волошин родился в 1974 году во Владивостоке. Свою карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 1996 году с должности инженера отдела маркетинга ОАО «Электросвязь» Приморского края. С 2001 года руководил финансово-экономическим блоком ОАО «Дальсвязь». С 2007 по 2012 годы возглавлял филиал «Сахателеком» ПАО «Ростелеком». С августа 2015 года исполнял обязанности руководителя сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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