Во Владивостоке реконструкцию Мингородка проведут в несколько этапов

В ближайшие дни начнет свою работу специальный сайт, посвящённый Мингородку, где все желающие смогут не только задавать вопросы и знакомиться с планами и работами по реконструкции, но и вносить свои предложения

Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк. Она прошла в актовом зале школы № 66 на улице Адмирала Кузнецова. Среди прозвучавших вопросов - реконструкция парка Минного городка, установка новых светофоров, ремонт дорог и многие другие.

Первый прозвучавший на встрече вопрос, как следовало ожидать, касался нынешнего состояния парка Минного городка, который расположен рядом со школой.

«Хватит ли средств у города привести в порядок самый большой парк города, который в последний раз реконструировали в 1985 году?» – задала вопрос мэру жительница улицы Адмирала Кузнецова.

«Проект, безусловно, дорогостоящий, – подтвердил Олег Гуменюк. – Очень надеемся на помощь краевого правительства. А пока готовим расчеты и проект, проведем первый этап реконструкции, он начнется в самое ближайшее время и пройдет за счет муниципальных средств. В парке приведем в порядок лестницы, дорожки, установим скамейки. Но самое главное – отремонтируем там систему ливневой канализации, иначе вся последующая реконструкция пойдет насмарку».

Помимо этого, в парке в этом году планируют провести уличное освещение и привести в порядок зеленые насаждения. В ближайшие дни начнет свою работу специальный сайт, посвящённый Мингородку, где все желающие смогут не только задавать вопросы и знакомиться с планами и работами по реконструкции, но и вносить свои предложения.

Глава города напомнил, что вопросом возрождения парка займется созданное при администрации города муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». Его курирует заместитель главы администрации Азат Ислаев.

Отвечая на вопрос о ремонте дорог в Ленинском районе, Олег Гуменюк предоставил слово заместителю начальника городского управления дорог и благоустройства Юрию Трунову. Тот сообщил, что 15 апреля здесь начнется большой ремонт улицы Каплунова.

«Он пройдет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будет комплексным, - пояснил Юрий Трунов. - Это значит, что новым будет не только дорожное полотно, но и тротуары, пять остановочных павильонов, лестница, дорожные знаки, а также мигающий светофор типа Т-7 на одном из пешеходных переходов».

Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк (8).jpg

Еще один вопрос был задан в связи с необходимостью выделения в районе территорий, пусть и небольших, для выгула собак.

«Вопрос актуальный, - согласился мэр, - решаем его. Уже точно могу сказать, что в парке Мингородка такая зона предусмотрена».

Также во время встречи прозвучало пожелание свести к минимуму количество наружной рекламы в городе.

«Я за то, чтобы реклама была законной и не портила облик города, - высказал свое мнение Олег Гуменюк. – И законными были нестационарные торговые объекты, то есть различные киоски. Поэтому ведем работу с теми, кто закон нарушает, ставя киоски там, где они стоять не имеют права. Такой бизнес городу не нужен».

По словам мэра, в прошлом году усилиями городских служб во Владивостоке демонтировали более 200 незаконных рекламных конструкций и 107 НТО. И такая работа продолжается.

Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк (11).jpg

Помимо этого, на встрече прозвучали вопросы об автобусном сообщении, скверах и аллеях, работе ТОСов, ремонте подпорных стен, благоустройстве дворов и многие другие. Ответы главы города дополняли специалисты профильных управлений администрации.

«Город всегда будет жить, а благодаря вам он будет жить лучше, - подвел итог встречи Олег Гуменюк и поблагодарил всех собравшихся, что нашли время и стали участниками диалога. – Вся наша работа строится на том, чтобы услышать вас, жителей Владивостока, и понять, что для вас важнее всего. Сделано немало, но работы предстоит еще больше».

Евгений Кулешов (фото)