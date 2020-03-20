Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке реконструкцию Мингородка проведут в несколько этапов
20 Марта 2020, 15:42 | Приморье
В ближайшие дни начнет свою работу специальный сайт, посвящённый Мингородку, где все желающие смогут не только задавать вопросы и знакомиться с планами и работами по реконструкции, но и вносить свои предложения
Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк. Она прошла в актовом зале школы № 66 на улице Адмирала Кузнецова. Среди прозвучавших вопросов - реконструкция парка Минного городка, установка новых светофоров, ремонт дорог и многие другие.
Первый прозвучавший на встрече вопрос, как следовало ожидать, касался нынешнего состояния парка Минного городка, который расположен рядом со школой.
«Хватит ли средств у города привести в порядок самый большой парк города, который в последний раз реконструировали в 1985 году?» – задала вопрос мэру жительница улицы Адмирала Кузнецова.
«Проект, безусловно, дорогостоящий, – подтвердил Олег Гуменюк. – Очень надеемся на помощь краевого правительства. А пока готовим расчеты и проект, проведем первый этап реконструкции, он начнется в самое ближайшее время и пройдет за счет муниципальных средств. В парке приведем в порядок лестницы, дорожки, установим скамейки. Но самое главное – отремонтируем там систему ливневой канализации, иначе вся последующая реконструкция пойдет насмарку».
Помимо этого, в парке в этом году планируют провести уличное освещение и привести в порядок зеленые насаждения. В ближайшие дни начнет свою работу специальный сайт, посвящённый Мингородку, где все желающие смогут не только задавать вопросы и знакомиться с планами и работами по реконструкции, но и вносить свои предложения.
Глава города напомнил, что вопросом возрождения парка займется созданное при администрации города муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». Его курирует заместитель главы администрации Азат Ислаев.
Отвечая на вопрос о ремонте дорог в Ленинском районе, Олег Гуменюк предоставил слово заместителю начальника городского управления дорог и благоустройства Юрию Трунову. Тот сообщил, что 15 апреля здесь начнется большой ремонт улицы Каплунова.
«Он пройдет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будет комплексным, - пояснил Юрий Трунов. - Это значит, что новым будет не только дорожное полотно, но и тротуары, пять остановочных павильонов, лестница, дорожные знаки, а также мигающий светофор типа Т-7 на одном из пешеходных переходов».
Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк (8).jpg
Еще один вопрос был задан в связи с необходимостью выделения в районе территорий, пусть и небольших, для выгула собак.
«Вопрос актуальный, - согласился мэр, - решаем его. Уже точно могу сказать, что в парке Мингородка такая зона предусмотрена».
Также во время встречи прозвучало пожелание свести к минимуму количество наружной рекламы в городе.
«Я за то, чтобы реклама была законной и не портила облик города, - высказал свое мнение Олег Гуменюк. – И законными были нестационарные торговые объекты, то есть различные киоски. Поэтому ведем работу с теми, кто закон нарушает, ставя киоски там, где они стоять не имеют права. Такой бизнес городу не нужен».
По словам мэра, в прошлом году усилиями городских служб во Владивостоке демонтировали более 200 незаконных рекламных конструкций и 107 НТО. И такая работа продолжается.
Встречу с жителями Ленинского района Владивостока провёл накануне, 18 марта, глава города Олег Гуменюк (11).jpg
Помимо этого, на встрече прозвучали вопросы об автобусном сообщении, скверах и аллеях, работе ТОСов, ремонте подпорных стен, благоустройстве дворов и многие другие. Ответы главы города дополняли специалисты профильных управлений администрации.
«Город всегда будет жить, а благодаря вам он будет жить лучше, - подвел итог встречи Олег Гуменюк и поблагодарил всех собравшихся, что нашли время и стали участниками диалога. – Вся наша работа строится на том, чтобы услышать вас, жителей Владивостока, и понять, что для вас важнее всего. Сделано немало, но работы предстоит еще больше».
Евгений Кулешов (фото)
Автор:
Теги: гуменюк благоустройство Мингородок
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке реконструкцию Мингородка проведут в несколько этапов
- Головы приморцев забили мусором
- Во Владивостоке восстанавливают ливневой коллектор
- Ошибочка вышла: В Приморье в 62 тысячи "мусорных" квитанций внесли поправки
- Собственников аварийного жилья просят обратиться в мэрию
- Пять владивостокских улиц отремонтируют капитально
- Воскресшие из мусора
- Дополнительную мусоросборочную технику за 57 млн рублей закупят в Приморье
- Управляющие компании Владивостока присоединились к уборке снега
- Первые 200 договоров на вывоз мусора оформили приморские предприниматели в режиме онлайн
Новости раздела
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- Во Владивостоке реконструкцию Мингородка проведут в несколько этапов
- Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства
- Стихийная торговля в городе сопротивляется организовано
- В поля выходить некому
- Залп с берегов Брахмапутры
- Зачем Индия идет в Свободный порт и ТОРы
- Для тех, кто дома — "Ростелеком" обеспечит общение без ограничений
- Откат из Приморского океанариума оценили в три года колонии и 10 млн рублей штрафа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- Китай сообщил о создании эффективного лекарства от коронавируса
- Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
- Новые соседи угрожают панелькам
- Банки начали повышать ставки по ипотеке, идя вразрез с предложениями Путина
- Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек
- Не все кредиты на жилье подорожают
Loading...