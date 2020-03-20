Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства

На данный момент ДХК БОР находится в стадии конкурсного производства. Представители профсоюза задали вопрос о дальнейшей судьбе сотрудников.

Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с активом предприятия в четверг, 19 марта.

Олег Кожемяко подчеркнул, что перспектив закрытия комбината нет. По его словам, сейчас главная задача – продержать предприятие во время перевода людей и активов на новое юридическое лицо.

«Почти 500 миллионов рублей направим предприятию в этом году. В конце апреля придет новая техника – четыре БЕЛАЗА, бульдозер. Подчеркну, наша задача – помогать предприятию, чтобы выпускалась продукция, востребованная на мировых рынках, работали люди и выплачивалась зарплата», – обозначил губернатор и добавил, что будет проработан вопрос о субсидировании затрат на электроэнергию.