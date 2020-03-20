Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства
По словам представителей ДХК БОР, коллектив будет сохранен и в полном составе переведен на новое предприятие.
«Мы коллектив не бросим, будем выплачивать зарплату, переведем как появится возможность в полном составе на юридическое лицо, где будут консолидированы все активы: БЕЛАЗЫ, недвижимость и транспорт. Будем ежемесячно этот вопрос контролировать», – сказал Илья Гордюшев.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства
- Стихийная торговля в городе сопротивляется организовано
- Залп с берегов Брахмапутры
- Зачем Индия идет в Свободный порт и ТОРы
- Откат из Приморского океанариума оценили в три года колонии и 10 млн рублей штрафа
- В торговых сетях Приморья товары по всем группам в наличии, роста цен не зафиксировано
- Новый взгляд на привычные процессы
- "Экспортеров года" выбирают в Приморье
- Банк "Приморье" вновь поддержал Бизнес-Премию
- "Мы отмечаем смелые и амбициозные начинания тех, кто формирует новую бизнес-среду в Приморье"
Новости раздела
- Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства
- Стихийная торговля в городе сопротивляется организовано
- В поля выходить некому
- Залп с берегов Брахмапутры
- Зачем Индия идет в Свободный порт и ТОРы
- Для тех, кто дома — "Ростелеком" обеспечит общение без ограничений
- Откат из Приморского океанариума оценили в три года колонии и 10 млн рублей штрафа
- В торговых сетях Приморья товары по всем группам в наличии, роста цен не зафиксировано
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- Энергетика нас связала
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- Китай сообщил о создании эффективного лекарства от коронавируса
- Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
- Новые соседи угрожают панелькам
- Банки начали повышать ставки по ипотеке, идя вразрез с предложениями Путина
- Не все кредиты на жилье подорожают
- Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек