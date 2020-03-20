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Дальнегорскому химическому комбинату БОР направят полмиллиарда рублей на поддержание производства

20 Марта 2020, 10:38 | Приморье
На данный момент ДХК БОР находится в стадии конкурсного производства. Представители профсоюза задали вопрос о дальнейшей судьбе сотрудников.
 
Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с активом предприятия в четверг, 19 марта.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что перспектив закрытия комбината нет. По его словам, сейчас главная задача – продержать предприятие во время перевода людей и активов на новое юридическое лицо.
 
«Почти 500 миллионов рублей направим предприятию в этом году. В конце апреля придет новая техника – четыре БЕЛАЗА, бульдозер. Подчеркну, наша задача – помогать предприятию, чтобы выпускалась продукция, востребованная на мировых рынках, работали люди и выплачивалась зарплата», – обозначил губернатор и добавил, что будет проработан вопрос о субсидировании затрат на электроэнергию.

По словам представителей ДХК БОР, коллектив будет сохранен и в полном составе переведен на новое предприятие.

«Мы коллектив не бросим, будем выплачивать зарплату, переведем как появится возможность в полном составе на юридическое лицо, где будут консолидированы все активы: БЕЛАЗЫ, недвижимость и транспорт. Будем ежемесячно этот вопрос контролировать», – сказал Илья Гордюшев.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: производство  Бор  кожемяко 



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