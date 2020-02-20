www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.69 р. 100 JPY: 57.85 р.
EUR: 68.78 р. 10 CNY: 91.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Компания из Владивостока хочет обанкротить угольный порт

20 Февраля 2020, 18:14 | Приморье

Суд 22 апреля может начать разбирательство о банкротстве угольного порта «Мечела» в Приморье

Арбитражный суд Приморского края отложил на 22 апреля судебное разбирательство по заявлению ООО «Акцент» о признании банкротом АО «Торговый порт Посьет» (стивидорная компания в одноименном порту, входит в транспортный дивизион группы «Мечел»).

Сумма исковых требований со стороны «Акцента» составляет 24,6 млн рублей.

АО, со своей стороны, подало отзыв на исковое заявление.

Ранее Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с пота по двум искам соответственно 3,588 млн рублей и 5,91 млн рублей за выполнение «Акцентом» работ по модернизации систем телевизионного наблюдения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом в порту.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Акцент» зарегистрировано в 2008 году во Владивостоке. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля. Собственниками компании, помимо гендиректора Александра ВОЗНЕСЕНСКОГО (40%), являются Евгений МКАРОВ (35%) и Никита РЫЖЕНКОВ (25%). Порт Посьет обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с месторождений предприятий «Мечела». Порт в 2019 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,313 млрд рублей, что на 66,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Олег КЛИМЕНКО.     

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: порт  Посьет  долг  уголь  банкротство  суд 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]