Компания из Владивостока хочет обанкротить угольный порт

Суд 22 апреля может начать разбирательство о банкротстве угольного порта «Мечела» в Приморье

Арбитражный суд Приморского края отложил на 22 апреля судебное разбирательство по заявлению ООО «Акцент» о признании банкротом АО «Торговый порт Посьет» (стивидорная компания в одноименном порту, входит в транспортный дивизион группы «Мечел»).

Сумма исковых требований со стороны «Акцента» составляет 24,6 млн рублей.

АО, со своей стороны, подало отзыв на исковое заявление.

Ранее Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с пота по двум искам соответственно 3,588 млн рублей и 5,91 млн рублей за выполнение «Акцентом» работ по модернизации систем телевизионного наблюдения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом в порту.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Акцент» зарегистрировано в 2008 году во Владивостоке. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля. Собственниками компании, помимо гендиректора Александра ВОЗНЕСЕНСКОГО (40%), являются Евгений МКАРОВ (35%) и Никита РЫЖЕНКОВ (25%). Порт Посьет обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с месторождений предприятий «Мечела». Порт в 2019 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,313 млрд рублей, что на 66,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Олег КЛИМЕНКО.