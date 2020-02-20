Неподъемные сотки

Дефицит свободных территорий делает Владивосток дорогим для строительства

Развитие дальневосточной столицы идет медленно и неравномерно. По этой причине рынок земли города при всей его дороговизне не показывает равномерного устойчивого роста цен. Участки в одном и том же районе имеют большой диапазон цен, а районы легко меняются местами в рейтингах дороговизны земель одного и того же назначения. То есть, при реальных сделках могут быть существенные уступки, поскольку предлагаемые объекты иногда годами зависают в разделах объявлений на сайтах недвижимости.

Генеральный директор компании ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО отмечает, что самое дорогое предложение земли во Владивостоке сегодня под объекты торгового назначения. В четвертом квартале прошлого года сотка максимально предлагалась более чем за 6 миллионов рублей, под многоэтажное жилищное строительство – свыше 4,4 миллиона, а под цели строительства объектов для автотранспорта – свыше 3 миллионов. Притом что соответственно средние цены на землю этого назначения были – 2 467 415, 1 501 255 и 1 182 064 рублей.

Минимальные цены под объекты коммерческой недвижимости, всего по 40-50 тыс. рублей за сотку, есть на землю под промышленные, складские объекты и под объекты торговли.

Огромный диапазон цен на участки земли под объекты торговли объясняется тем, что по бросовым ценам предлагаются заведомо проигрышные для покупательской активности территории, а по высоким – участки для строительства новых крупных и перспективных торговых и торгово-развлекательных центров. Стоит напомнить, что до того как во Владивостоке стали строиться современные ТЦ и ТРЦ, более всего ценились участки под многоэтажное жилищное строительство. Они были дороже на 30-40%, чем участки под торговлю или офисы. Пожалуй, этим, например, объясняется то, что на месте бывшего завода «Металлист» много лет тому назад стал строиться жилой комплекс, а на промплощадке в районе бывшей Калининской переправы – ТРЦ «Калина Молл».

Кстати, при относительно высокой цене сотки под строительство многоэтажного дома, в продаже сегодня постоянно имеются участки с готовым проектом площадью около 30-40 соток по 50-60 млн рублей. Даже огороженные сплошным забором и подготовленные под производство строительных работ.

В целом, средняя цена предложения на участки под коммерческое строительство в 4-ом квартале 2019 года снизилась во Владивостоке по сравнению с 3-м кварталом на 1,08% и составила 1 297 233 рубля за сотку. Но по отдельным районам города снижение было значительно больше. По району Улисса – около 10%, ул. Фадеева – 8,82%, район ул. Толстого – 8,57%, и по ул. Снеговой – около 8%.

Большая разница цен сохраняется по участкам под индивидуальное жилищное строительство между пригородом, и собственно, городом. Если в пригородных районах цена в среднем чуть не дотягивает до 300 тыс. рублей за сотку, то в основных селитебных (земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах городов и поселков городского типа – Прим. автора) районах Владивостока средняя цена сотки под ИЖС составляет около 1,1 млн рублей. Но отмечалась тенденция на сближение цен – на «городские» участки они за квартал в среднем подешевели на 3%, а на «пригородные», наоборот, подорожали на 3,8%.

Надо отметить, что специалисты портала недвижимости Domofond.ru недавно в своем исследовании отмечали, что в целом по стране участки под ИЖС по крупным городам в среднем за год, с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, подешевели на 7,7% - с 43 343 до 40 000 рублей за сотку. При этом сайт уверенно назвал Владивосток лидером роста цен участков под ИЖС среди 78 наиболее крупных российских городов. Отмечалось, что цена сотки этого назначения в городе выросла со 150 тысяч рублей до 236 842, или на 57,9%. А в Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Нижнем Новгороде рост цен за это же время оказался вдвое ниже.

По данным компании «Индустрия-Р», в четвертом квартале прошлого года значительно подорожали дачные участки Владивостока: в пригородной зоне примерно на 8,3%, а в пределах основных территорий города – на 13,24%. В меньшей степени выросли цены на земельные участки под садоводство и огородничество. По основным районам города повышение средней цены сотки под эти цели составило 0,92%, в пригороде – 4,5%.

На фото: Этот участок в районе Фабрики «Заря» под новую высотку давно предлагается за 50 млн рублей, но интереса со стороны бизнеса пока нет.

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Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



