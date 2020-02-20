Рыбаки подцепили коронавирус

Из-за простоя рыбоперерабатывающих фабрик в Китае минтаевая путина в России может стать самой убыточной за последние четверть века

Остановка производства филе минтая в Китае уже привела к тому, что транспортные суда, доставляющие с районов вылова сельдь и минтай на экспорт и на внутренний рынок, простаивают в ожидании выгрузки. И хотя пока задержка выгрузки транспортов не остановила ход путины, рыбаки опасаются, что если Китай не начнет принимать продукцию, то убытки предприятий могут быть самыми масштабными за последние годы.

Как объясняют в добывающих компаниях, ситуация ухудшается с каждым днем. «Промысел минтая в самом разгаре, однако пока нет возможности отправить рыбу по длинным контрактам, - рассказали в компании НБАМР. – Транспорта в Китае разгружают всего несколько бригад, поэтому уже фиксируется простой транспортных судов на рейде китайских портов. При этом емкость холодильных мощностей в Китае не сможет вместить всю российскую рыбу, и если Китай не начнет перерабатывать, то реализация продукции будет затруднена. Это уже отражается на цене, сейчас она около $1,4 тыс. за тонну безголового минтая, это ниже планируемых показателей. Скорее всего, тренд на снижение цены сохранится. Поэтому для российских рыбаков важно, чтобы до конца февраля заводы в Китае открылись».

Ловить рыбу будут в любом случае

Представители рыбного бизнеса уверены, что остановки промысла минтая в перспективе быть не может, добавляя, что это при условии, что заводы в Поднебесной заработают до конца февраля. Однако напряжение в минтаевом бизнесе растет, так как главная путина года в Охотском море выходит на финишную прямую, и компании, которые сегодня берегли квоты для икряного минтая, начнут ловить в полную силу.

Напомним, что по оценкам науки, за сезон «А» охотоморской минтаевой путины 2020 года предприятия могут освоить более 80% квот. Согласно информации ВНИРО, общий допустимый улов на 2020 год для четырех подзон составляет 1,189 млн тонн, что почти на 11% больше, чем в текущем году. «Выделенные объемы за сезон «А» могут быть освоены более чем на 80%, а в течение 2020 года будут выбраны почти полностью», - сообщала пресс-службе ТИНРО.

Отсутствие сбыта и низкая цена пока не сказываются на работе флота в море. Ловить рыбу и осваивать квоты компании будут весь остаток февраля и весь март. Но кризис Китая пришелся на тот месяц, когда российский флот должен максимально нарастить вылов. По данным руководства координационной группы, работающей на промысле минтая, нарастающий вылов на начало февраля, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный лов, составил 225,2 тыс. тонн или 18,9 % от ОДУ, в прошлом году на эту дату было освоено 204,4 тыс. тонн (18,8% от ОДУ).

Ловят минтай пока около 98 единиц флота. Возможно, количество флота будет увеличиваться, так как специализированный промысел этого объекта будет остановлен в начале апреля. По оценкам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея БУГЛАКА, каждый год в сезоне «А» в Охотском море добывается 850 -900 тысяч тонн минтая. Дальнейшее развитие событий в ассоциации связывают, прежде всего, с ситуацией на перерабатывающих заводах в Китае, обеспечением оперативной разгрузки транспортов с ритмичным вывозом готовой рыбопродукции с района промысла и возвратом - подачей «пустых» транспортов в район промысла, чтобы суда компаний не остановили промысел.

Холодильники не принимают

Увы, но трудности с выгрузкой уже возникли. Перевозчики рассказывают, что уже наблюдается задержка в две недели.

«Больше всего опасений вызывает тот факт, что рыбу, которая сейчас перевозится нами, некуда выгружать, - рассказали в одной из судоходных компаний. – По нашей информации, Китай пока не принимает, а во Владивостоке осталось свободных холодильных мощностей всего под несколько тысяч тонн рыбы. Отгружается только рыбопродукция, идущая на Корею. Там сбоев нет, а вот в Россию пока груз не идет. Покупатели минтая в России уже приобрели партии товара, партии минтая и сельди лежат на хранении».

По информации портовых терминалов, специализирующихся на перевалке рыбы, места под хранение рыбопродукции нет в ДМ-Порту, ВМРП, Далькомхолоде. Представители портовых терминалов отмечают, традиционно в это время в холодильниках не так много места, так как на российский рынок активно шла сельдь, минтай и разнорыбица. Многие владельцы рыбопродукции уже везут рыбу на тыловые холодильники в город Уссурийск. Есть еще несколько свободных мощностей в пригороде Владивостока, но они могут принять максимум несколько транспортов».

Выбором оптимальной логистики в ближайшее время будут озадачены все компании, имеющие минтаевые квоты. От правильного решения будет зависеть, сумеют ли предприятия минимизировать свои затраты на хранение и перевалку рыбы. «Рыба будет продана, но остается вопрос, сколько денег потеряют компании от того или иного решения. Часть компаний уже поглядывает на Пусан, чтобы положить туда рыбу и попытаться там ее продать. Часть предприятий уверенна, что Китай сейчас заработает и все заберет. Небольшие партии пытаются продать в России, но хранить в России объемы негде».

Временные трудности

Несмотря на транспортный затор, ситуацию не стоит драматизировать, считают в АДМ. «Часть добывающего флота сможет перейти на выпуск филе минтая морской заморозки. Сейчас на бассейне работает около 30 судов-филейщиков, способных производить до 50-60 тыс. тонн за сезон. Эта продукция поставляется на рынки, минуя береговую переработку. Мы видим, что растут отгрузки на внутренний рынок. Если ситуация будет неблагоприятной, то добывающие компании могут перенести часть вылова охотоморского минтая на осенний сезон Б».

Дальнейшая ситуация будет зависеть от скорости стабилизации ситуации в КНР. Около 30 судов, работающих на производстве филе, могут нарастить выпуск филе, в отдельные годы флот выдавал до 70 тысяч тонн филе минтая морской заморозки. В пересчете на вылов - это около 280 тыс. тонн вылова. Корейский рынок также потребляет около 250 тыс. тонн минтая; что касается российского рынка, то потребление филе минтая также на подъеме.

По информации газеты «Золотой Рог», ситуация стабилизируется, уже восстановлено транспортное сообщение между городами. Основные центры переработки расположены в Циндао и Даляне, эти города относительно далеко от эпицентра эпидемии. Кроме того, они в большей части используют работников из прилегающих районов, нежели из отдаленной сельской местности. Заводы, на которых задействованы только местные трудовые ресурсы, уже работают на 100%. Пик кризиса уже прошел, на юге Китая отдельные фабрики по производству филе уже начинают работать. Если ситуация будет и дальше складываться неблагоприятно, то компании могут перенести часть вылова на осень. То есть рыбаки в сезоне «А» могут добыть не 80%, а 70%. Это позволит нивелировать тенденцию на снижение цены.

Все дороги ведут в ТОРы

Генеральный директор компании «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ считает, что компании, имеющие береговую переработку, наиболее защищены от таких потрясений на рынках. «В этом году наш флот будет работать по инвестиционным квотам, около 12 тыс. тонн минтая должны поймать. Улов пойдет на производство филе в ТОР «Большой Камень», у нас есть свой холодильник и свои транспортные суда. Однако колебания цен на рынке минтая возможны, но в перспективе цена может даже возрасти. Логично предположить, что карантин будет снят, и страна вновь вернется к производственной деятельности. Возможен и рост потребления рыбы и в самом Китае, так как сегодня общепит Китая, потребляющий сотни тысяч тонн рыбы, фактически не работает, так как китайское население сидит дома и не ходит в рестораны и кафе».

«Снижение цены действительно есть, но не стоит забывать, что в начале года это традиционное явление, кроме того, сравнивая с ценой конца года, нужно учитывать, что это цена на небольшие объемы в конца года. $1,4 тыс. за тонну минтая БГ - это меньше ожидаемого ценового диапазона, - комментирует Алексей Буглак. – В прошлом году средняя цена была $1460-$1500, в зависимости от размерного ряда, хотя были сделки и по $1700. Но были года, например 2016 и 2017, когда в сезон цена опускалась ниже $1 тыс. за тонну, и потом она все равно поднималась. Поэтому как только ситуация стабилизируется, можно рассчитывать на обратную коррекцию рынка».

Зато на российском рынке минтаевых волнений пока нет. Несмотря на незначительный рост цены на филе минтая на рынке Евросоюза, российские продавцы цены не подняли, впрочем, и не опустили. При этом оптовые продавцы хоть и прогнозируют снижение цен на белую рыбу, в розничной сети потребитель этого снижения не увидит. Все кризисы на товарных рынках, как правило, отражаются на заработке посредников, но не приводят к снижению розничных цен.

На фото: Бизнес, вложившийся в переработку минтая в Приморье, не прогадал.

Фото ia41.ru

Виталий МОРОЗОВ.

КСТАТИ

Китай дает шанс российской переработке

В Росрыболовстве считают, что временное снижение объемов переработки рыбы в Китае дает российским рыбакам шанс для выхода на новые рынки с продукцией высокой степени переработки.

«Китай был всемирной перерабатывающей фабрикой - естественно, он был заинтересован, чтобы к нему поставляли сырье. Закрытие этой «перерабатывающей фабрики» автоматически означает, что и Европа, и другие рынки, которые получали переработку из Китая, будут искать, где им взять эту переработанную продукцию в других местах. Поэтому мы считаем, что для наших рыбаков это будет хороший шанс попасть как раз на эти рынки уже с продукцией высокой степени переработки», - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ.

Чиновник считает, что этому должны способствовать законодательно введенные меры «по модернизации переработки - во всяком случае, по морской рыбе, по новым судам, которые на безотходных технологиях, и они сконцентрированы на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



