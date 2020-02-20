Офис за 100 рублей в день открыли для начинающих предпринимателей во Владивостоке

В коворкинге можно не просто зарегистрировать свое дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях получить технически оборудованное рабочее место

Коворкинг для предпринимателей открылся во Владивостоке. Получить оборудованное рабочее место в самом центре приморской столицы новички, открывшие свое дело по упрощенной системе в центре «Мой бизнес», и социальные предприниматели смогут бесплатно уже с 19 февраля.

Новая мера господдержки для малого и среднего предпринимательства появилась в центре «Мой бизнес» во Владивостоке на Тигровой, 7. Цель создания коворкинга – организовать среди субъектов малого и среднего предпринимательства бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, найти бизнес-партнеров или единомышленников, получить юридическое или бухгалтерское сопровождение, поучаствовать в обучающих семинарах.

«Мы создали такое рабочее пространство, чтобы у предпринимателей была возможность воплотить все свои бизнес-идеи в жизнь! Если у них возникнут вопросы, то наши специалисты смогут на них ответить», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

В коворкинге можно не просто зарегистрировать свое дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях получить технически оборудованное рабочее место, не заботясь об оплате электроэнергии, коммунальных платежах, приобретении мебели, уборке и охране помещений. Все включено в услуги коворкинга по умолчанию.

«Предпринимателям нужен коворкинг не только для того, чтобы сэкономить на аренде, но и для того, чтобы, получая в одном месте все необходимые для продвижения бизнеса услуги и виды государственной поддержки, повысить свои компетенции, при этом максимально сократить свои издержки», – подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Предприниматели могут арендовать рабочее место на несколько месяцев по фиксированной цене – всего 100 рублей сутки. За эту плату резидент сможет воспользоваться оборудованным рабочим пространством, а также при необходимости получить консультацию бухгалтера или юриста. В коворкинге есть удобная открытая зона для переговоров на шесть персон. Однако если нужно обсудить важны вопросы «без лишних глаз», резидент коворкинга может забронировать закрытую комнату переговоров. «Новичкам» может быть полезна библиотека с бизнес-литературой, которая находится в открытом доступе.

Социальные предприниматели смогут воспользоваться коворкингом на безвозмездной основе. Для этого необходимо войти в реестр социальных предпринимателей. Также бесплатно получить рабочее место смогут новички, зарегистрировавшие свое дело по упрощенной системе в центре «Мой бизнес».

Чтобы стать резидентом коворкинга предпринимателю нужно заполнить заявку и отправить в краевой центр «Мой бизнес» на электронный адрес: [email protected] Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, повешение доступности услуг для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Фото – центр «Мой бизнес»