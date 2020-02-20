Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска
В итоге предпринимательской деятельности - два штрафа, снос и возврат земли
Жительница Уссурийска, получив от города участок под индивидуальное жилищное строительство, возвела на нем гостиницу и авторемонтные мастерские. А жилой дом здесь так и не построен и не зарегистрирован в Росреестре.
Выездной проверкой участка, которую провел в Уссурийске главный государственный инспектор по использованию и охране земель Управления Росреестра по Приморскому краю Сергей БЕСПАЛОВ, было установлено, что нарушительница методом самозахвата прирезала к своему участку существенный кусок муниципальной земли и огородила его забором. Вместо 1 446 кв. метров территории, которая ей была предоставлена на условиях аренды под ИЖС в ее распоряжении оказалось 2 505 кв. метров.
На захваченном муниципальном участке предпринимательница разместила хозяйственные постройки, автопарковку и капитальный забор. А на основном участке были построены гостиница и авторемонтные мастерские, что противоречит установленному для него целевому назначению и виду разрешенного использования.
В итоге за «самовольное занятие земельного участка» и «использование земельного участка не по целевому назначению» землепользовательнице были выписаны два штрафа в размере 5 000 и 10 000 рублей соответственно. Ей также вынесено предписание об устранении нарушения в срок до 13 августа 2020 года. То есть, к тому сроку, она должна снести незаконные постройки и вернуть захваченные у города квадратные метры его территории.
Вероятно, злоключения этой предпринимательницы на этом могут не закончиться, если на данный факт решит обратить внимание и налоговая служба, а администрация города усомнится, что человеку действительно нужна земля под ИЖС - договор аренды вследствие выявленных нарушений может быть и аннулирован.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска
- DNS будет кормить приморцев
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Таможня дала добро на $35 миллиардов
- Помидоры - в панике, огурцы - в стрессе
- Тройной праздник: фестиваль "Сделано в Приморье" начинается на этой неделе
- 14 фур из Китая: Вернутся ли цены на овощи в Приморье на прежний уровень
- Строительный форум во Владивостоке соберет более 150 руководителей отраслевых предприятий
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" приступили к созданию внутриплощадочных сетей
- От 5 до 20%: УФАС проверило цены на овощи в торговых сетях Приморья
Новости раздела
- Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска
- Пылеуловители миллиардов
- Двухпроцентный барьер
- DNS будет кормить приморцев
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- "Приморская" ипотека немного не дотянула до "мишустинской"
- Японцы готовы посещать "ближайшую Европу"
- Таможня дала добро на $35 миллиардов
- Помидоры - в панике, огурцы - в стрессе
- Тройной праздник: фестиваль "Сделано в Приморье" начинается на этой неделе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автозавод во Владивостоке возглавила дама
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
- К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится
- На Кунашире построили крупный жилой квартал
- Дорожников Хабаровска посадили на "голодный паек"
- Год журавля начался в бассейне Амура
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" приступили к созданию внутриплощадочных сетей
- Повышенная готовность: Оперативные службы Приморья ждут непогоду