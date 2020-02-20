Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска

В итоге предпринимательской деятельности - два штрафа, снос и возврат земли

Жительница Уссурийска, получив от города участок под индивидуальное жилищное строительство, возвела на нем гостиницу и авторемонтные мастерские. А жилой дом здесь так и не построен и не зарегистрирован в Росреестре.

Выездной проверкой участка, которую провел в Уссурийске главный государственный инспектор по использованию и охране земель Управления Росреестра по Приморскому краю Сергей БЕСПАЛОВ, было установлено, что нарушительница методом самозахвата прирезала к своему участку существенный кусок муниципальной земли и огородила его забором. Вместо 1 446 кв. метров территории, которая ей была предоставлена на условиях аренды под ИЖС в ее распоряжении оказалось 2 505 кв. метров.

На захваченном муниципальном участке предпринимательница разместила хозяйственные постройки, автопарковку и капитальный забор. А на основном участке были построены гостиница и авторемонтные мастерские, что противоречит установленному для него целевому назначению и виду разрешенного использования.

В итоге за «самовольное занятие земельного участка» и «использование земельного участка не по целевому назначению» землепользовательнице были выписаны два штрафа в размере 5 000 и 10 000 рублей соответственно. Ей также вынесено предписание об устранении нарушения в срок до 13 августа 2020 года. То есть, к тому сроку, она должна снести незаконные постройки и вернуть захваченные у города квадратные метры его территории.

Вероятно, злоключения этой предпринимательницы на этом могут не закончиться, если на данный факт решит обратить внимание и налоговая служба, а администрация города усомнится, что человеку действительно нужна земля под ИЖС - договор аренды вследствие выявленных нарушений может быть и аннулирован.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



