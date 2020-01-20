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Джамбулат Текиев расширил свою бизнес-империю

20 Января 2020, 19:02 | Приморье

Влиятельный депутат Законодательного собрания Приморья хочет заняться судостроением

Председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ продолжает собирать активы. По данным газеты «Золотой Рог», влиятельный бизнесмен стал владельцем и генеральным директором ООО Управляющая компания «Беркут» (Владивосток), которое реализует ряд проектов с участием корейского, японского и китайского капитала. Ранее единственным владельцем и гендиректором ООО УК «Беркут» был Виктор ПОКОТИЛОВ.

В сентябре 2018 года на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) г-н Покотилов подписал соглашение с корейской компанией IMT Marine Co, Ltd и японской CREA Virtual Link Co., Ltd о создании судостроительного производства на базе Славянского судоремонтного завода (единственным учредителем ПАО «Славянский СРЗ» на данный момент является Джамбулат Текиев – Прим. автора). Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $40 млн.

2 сентября 2019 года ПАО «Славянский СРЗ» (то есть Джамбулат Текиев) и южнокорейская H.K.CO. LTD учредили в Славянке ООО «Судостроительная компания Славянка-НК», где российской стороне принадлежит 51%, корейской - 49%. Компанию с уставным капиталом в 100 тыс. рублей и специализацией «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» возглавил г-н Текиев.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО Управляющая компания «Беркут» зарегистрировано в декабре 2005 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация - деятельность в области права и бухгалтерского учета. Первым учредителем ООО УК «Беркут» был Юрий РАДЧЕНКО, затем в капитал компании вошло ООО «Беркут». В марте 2013 года владельцем 100% капитала УК «Беркут» стал Виктор Покотилов.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Славянка  судостроение  Корея  порт  Джамбулат Текиев  "Славянский СРЗ"  инвестиции 



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