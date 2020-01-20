Приморье достигло нового рекорда по иностранному турпотоку

Первое место уже несколько лет подряд у КНР – за минувший год край посетили 456 295 китайских путешественников

По итогам 2019 года количество иностранцев, посетивших Приморский край, снова показало положительную динамику – на этот раз регион принял более 941 тысячи зарубежных гостей. Прирост составил почти 21%.

Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, наибольшую динамику по традиции показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место уже несколько лет подряд у КНР – за минувший год край посетили 456 295 китайских путешественников, прирост составил 8 %.

Второе лидирующее место занимает Республика Корея – на территорию Приморья въехали 304 457 человек с разными целями, с туристскими – 299 696 человек. Оба показателя выше на 35% по сравнению с 2018 годом.

Основной рост отмечен на направлении из Японии. С января по декабрь 2019-го в Приморье побывали свыше 35 тысяч человек из Страны восходящего солнца – на 70% больше, чем в 2018 году. 34 917 – в качестве туристов, что на 71% выше.

Кроме того, значительно выросли турпотоки из Индии, Индонезии, КНДР, США, Канады и Австралии.

Всего же по итогам 2019 года Приморский край посетили 941 501 иностранец, что на 20,9% выше показателя 2018 года. Из них с туристскими целями – 762 819 иностранцев, прирост составил 17%.

«Такого результата удалось достичь усердной работой большой команды. На мой взгляд, два показателя стали наиболее прорывными: рост въездного турпотока из Японии и продолжение позитивной динамики приема гостей из Республики Корея. Эти направления являются ключевыми и в текущем году. Кроме того, будем наращивать темпы работы по привлечению новых авиа-, круизных компаний, других крупных игроков в этой области. Безусловно, важнейшими направлениями для нас остаются благоустройство мест туристского показа, основных туристских территорий, проведение и поддержка событийных мероприятий, различных фестивалей, которые, в свою очередь, привлекут в Приморье новых гостей и станут для них регулярным поводом для посещения нашего региона», – отметил заместитель председателя регионального Правительства Константин Шестаков.

Он также отметил, что в скором времени будут подведены и экономические итоги прошедшего года – станет известно количество налогов, поступивших в бюджет от туристской отрасли, и ее вклад во внутренний региональный продукт.

«Ведь когда мы говорим о туризме, мы прежде всего говорим о доходах, которые это направление приносит региону», – подчеркнул Константин Шестаков.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)