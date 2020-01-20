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Во Владивостоке штрафы за неубранный мусор уже превысили 7 млн рублей

20 Января 2020, 08:40 | Приморье
Претензионную работу к компаниям по уборке мусора во Владивостоке усилят
 
Компаниям, которые не справились с вывозом мусора в некоторых районах Владивостока, не избежать крупных штрафов. Контракты с ними могут быть расторгнуты, а сами фирмы внесены в список недобросовестных, что не позволит им больше никогда участвовать в конкурсных процедурах. В ходе совещания по вопросу реализации в Приморье мусорной реформы в губернатор Олег Кожемяко дал исчерпывающую оценку этой работе.
 
По словам главы региона, ситуация, когда с начала года в некоторых районах Владивостока и нескольких других городах края не вывозился по несколько дней мусор – вопиющая и необходимо тщательно разобраться в ее причинах.
 
«На год был отсрочен переход в крае на новую систему обращения с отходами, за это время нужно было отладить весь механизм. По факту мы видим – этого сделано не было. Сейчас нужно тщательно разобраться, что сделано не так, где были допущены упущения, кто виноват, потому что реформа только стартовала и мы не можем допустить повторения этой ситуации впредь», – заявил Олег Кожемяко.
 
Доводы представителей компании-перевозчика мусора о том, что предыдущие подрядчики перестали вывозить бытовые отходы за несколько дней до нового года, а на самих новогодних праздниках мусора стало значительно больше, глава края назвал несостоятельными.
 
«Вы знали, на что идете, и если взялись за работу, обязаны ее выполнить. Как вы это будете делать – ваша забота. Никто вас не заставлял участвовать в конкурсах. И разговоры о том, что мусора стало больше в праздники – несерьезны – это не какое-то неожиданное событие, и вы должны были предвидеть это. Для серьезного бизнеса, как вы себя позиционируете, – это отговорки, не причины. И вы понесете наказание за возникшую ситуацию», – подчеркнул Губернатор.
 
Как доложила зампредседателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, сумма штрафов компании «ДальЭко», которая не справилась с вывозом мусора в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, уже превысила 7 миллионов рублей и продолжает расти.
 
«Все факты невывоза отходов фиксируются, к этой работе подключены администрация Владивостока, жилищная инспекция, региональный оператор, управляющие компании. На основе этих актов жителям будет сделан перерасчет», – уточнила Елена Пархоменко.
 
Отметим, сейчас круглосуточно в Ленинском и Первомайском районах города работают более 60 единиц техники. В начале года в этих районах Владивостока мусор вывозили от 4 до 13 машин.
 
Фото – Диана Шарафулисламова
 

 

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Теги: штрафы  мусор  мусорная реформа  отходы 



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