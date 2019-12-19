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На центральной площади Владивостока состоится настоящий K-POP концерт
На семинаре, прошедшем в конце минувшей недели в столице Приморья, приняли участие чиновники, дипломаты, а также независимые эксперты обеих стран
Во Владивостоке в четверг, 12 декабря, прошел российско-корейский семинар «История становления новой политики Республики Корея по северному экономическому сотрудничеству: прошлое, настоящее и будущее». Эксперты по вопросам российско-корейских отношений, а также чиновники и дипломаты обеих стран рассказали об успехах в сотрудничестве и наметили планы на будущее.
Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке О Сунг ХВАН рассказал о новой политике по северному экономическому сотрудничеству и инициативе «9 мостов».
По мнению дипломата, приоритетными направлениями развития Приморья являются сферы сельского и лесного хозяйства, рыболовство, транспорт и логистика, судостроение, нефть и газ. Большинство из вышеперечисленного совпадает со сферами, отраженными в инициативе «9 мостов», что является хорошей платформой для успешного сотрудничества двух стран.
Принимаем «9 мостов»
Г-н Хван также отметил, что несмотря на то что туризм и здравоохранение не были включены в инициативу «9 мостов», результаты сотрудничества по этим направлением за последний год превзошли все ожидания и, возможно, войдут в нее в будущем, в связи с отличными перспективами дальнейшего взаимодействия.
Он обратил особое внимание на то, что китайская инициатива «Одни пояс - один путь» обходит стороной российский Дальний Восток, а «Новая политика РК по северному экономическому сотрудничеству» определило ДВ России как приоритетное направление. При этом дипломат уверен, что при грамотном подходе и планировании может получиться успешный пример трехстороннего сотрудничества с участием КНДР.
Платформой для продолжения диалога в данном направлении корейская сторона видит Восточный экономический форум, который пройдет в 2020 году во Владивостоке.
Возобновление паромной линии
Приморье и провинцию Кангвон Республики Корея вновь свяжет паромная линия. Ориентировочно, путешествие можно будет совершить уже в мае 2020 года, сообщил генеральный директор «Hanchang Corporation» Чхве Сын ХВАН. Новый четырехэтажный паром, вместимостью 620 пассажиров, будет ходить под флагом Панамы по маршруту Сокчо - Славянка (2 раза в неделю), Сокчо - Владивосток (1 раз в неделю), Сокчо - Майдзуру (1 раз в неделю), Владивосток-Майдзуру (1 раз в неделю). В планах компании - в последующем совершать заходы не только в Майдзуру, но и в японский порт Цуруга.
В данном маршруте планируется задействовать китайский город Хуньчунь, для чего корейская сторона просит содействия в предоставлении транзитных виз гражданам Поднебесной и ускорения процессов оформления грузов в Славянке.
Корейская сторона просит разработать турмаршруты в Славянке для своих граждан, например, по посещению исторически значимых мест в период оккупации Японией. А также одобрения использования специальных рефрижераторов для перевозки живых морепродуктов.
У компании далеко идущие планы: в перспективе - заход в северокорейский порт Вансан. Дело лишь за успешными переговорами.
30 лет дипотношениям
В 2020 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. Это важное историческое событие послужило мощным импульсом для развития взаимодействия между странами на региональном и межмуниципальном уровнях.
Как отметил в своем докладе председатель Думы города Владивостока Андрей БРИК, Владивосток открыт для сотрудничества. Здесь многое сделано и делается для развития международного взаимодействия, и сегодня есть возможность поднять эти отношения на качественно новый уровень. «Владивосток стал местом проведения международных форумов, конференций, фестивалей. Мы видим, что южнокорейские делегации проявляют интерес к этим мероприятиям и принимают в них активное участие», - подчеркнул председатель Думы.
Он также рассказал о сотрудничестве между ТОФ и Военно-морским флотом Республики Корея, которое способствует укреплению доверия и безопасности в АТР.
Министерства культуры России и Южной Кореи подписали меморандум о проведении Года культурных обменов в 2020 году, поэтому в планах - проведение во Владивостоке мероприятий в сфере изобразительного и театрального искусства, музыки, дизайна, архитектуры и кинематографа.
В числе наиболее интересных мероприятий: проведение K-POP концерта на центральной площади Владивостока, программа «Самая близкая Европа: Одиссея по морю и железной дороге» и открытие туристических маршрутов по историческим местам национальных героев борьбы за независимость Кореи, а также местам стоянок государства Бохай.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА, фото автора.
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