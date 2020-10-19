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Нацпроекты в Приморье оценивают общественные наблюдатели
Качество выполненных работ, по оценке контролеров, остается на прежнем уровне
Общественные наблюдатели Приморья еженедельно выезжают на объекты, создаваемые по национальным проектам, и дают свою оценку качеству работы подрядчиков. По итогам прошедшей недели уровень их удовлетворенности по итогам осмотра вырос.
Как подчеркивают в агентстве проектного управления Приморского края, за неделю на объекты выезжали представители 11 муниципалитетов. Самыми активными из них стали Уссурийск, Спасский и Шкотовский районы.
Все чаще за последние дни общественные наблюдатели во время осмотра строек и площадок реконструкции положительно высказывались о соответствии места работ санитарным нормам, в том числе об обеспечении мер по профилактике COVID-19.
«Качество выполненных работ, по оценке контролеров, остается на прежнем уровне – достаточно высоком. “Подтянулись” подрядчики и по соответствию графику работ. Средняя оценка по всем критериям составила 4,4 балла, на прошлой неделе – 4,1», – уточнили в агентстве.
Напомним, три района Приморья – ЗАТО Фокино, Красноармейский и Партизанский районы, стали первыми, кто завершил все запланированные на этот год работы по национальным проектам на своих территориях. В населенных пунктах появились новые спортивные площадки, общественные пространства и другие социально значимые объекты. На всем протяжении ход работ на местах контролировали общественные наблюдатели.
Фото – администрация Уссурийского ГО
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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