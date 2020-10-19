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Ремонт дорог по нацпроекту "БКАД" продолжается во Владивостоке
Общая готовность объектов превышает 80 процентов
На двух улицах дальневосточной столицы, дополнительно включенных в список ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжается ремонт.
На улице Казанская уже завершены основные работы – отремонтированы тротуары, в два слоя уложен асфальт на проезжей части, смонтировано леерное ограждение. Предстоит нанесение разметки и монтаж тактильных указателей в местах сопряжения с проезжей частью.
Также идет ремонт на улице Успенского – на участке от пересечения с Маковского до дома №77.
«Сделать нужно много. Сейчас асфальтируем тротуары, убираем старое покрытие на проезжей части и ведем отсыпку скальным грунтом. Параллельно работы идут на мостовом переходе, подготавливаются основания для монтажа остановочных павильонов», – рассказали представители подрядной организации.
В администрации Владивостока отметили, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году проводился комплексный ремонт на улицах Каплунова – от улицы Спиридонова до Невельского, Успенского – от дома №77 до №100, Сабанеева – от пересечения с улицей Луговая до дома №22 по Сабанеева, Крыгина – от дома №12 до дома №111, Монтажная – от Борисенко, 54а, до дома №98. Основные работы уже завершены.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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